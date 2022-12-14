Александр Тихонов считает, что Россия не вышла бы из группы на ЧМ: «У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. В нашей стране футбола нет»
Александр Тихонов считает, что сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022.
«Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чем вообще речь?
У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали. Так о каком выходе из группы мы можем говорить?
Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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