Александр Тихонов считает, что Россия не вышла бы из группы на ЧМ: «У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. В нашей стране футбола нет»

считает, что сборная России не вышла бы из группы на .

«Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чем вообще речь?

У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали. Так о каком выходе из группы мы можем говорить?

провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ