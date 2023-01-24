Александр Тихонов: «Хоккей в России стократно популярнее футбола и баскетбола! Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов»
Александр Тихонов считает, что хоккей в России популярнее футбола и баскетбола.
«Хоккей в России стократно популярнее футбола!
Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пустые трибуны. Какие еще объяснения нужны? В футболе стадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше?
В хоккее есть традиции. А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде.
Это же касается и баскетбола. Хоккей популярнее баскетбола в России тоже стократно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Что за пренебрежение?
Работал в одном из спортивных брендах, топ 2 рынка в мире, сносную футбольную форму с бутсами и щитками для ребенка за 3 к
Тоска, короче!
Что популярнее шайба или мячик ?
———————— Дед с ума сошёл.