Александр Тихонов: «Хоккей в России стократно популярнее футбола и баскетбола! Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов»

Теги Сборная России по хоккею болельщики сборная России премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Тихонов болельщики КХЛ Единая лига ВТБ Хоккей

Александр Тихонов считает, что хоккей в России популярнее футбола и баскетбола. 

«Хоккей в России стократно популярнее футбола!

Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пустые трибуны. Какие еще объяснения нужны? В футболе стадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше?

В хоккее есть традиции. А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде. 

Это же касается и баскетбола. Хоккей популярнее баскетбола в России тоже стократно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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103 комментария

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TheSportNik
Ответ Valery McCane
Конечно, играл всю зиму, у нас с октября по май можно играть было. Только я не понимаю зачем мне идти на условный матч КХЛ. Я допустим был на полном стадионе футбольном, на матче любимой команды. Ну, прикольно да, первый раз на фанатке, а дальше я смысла не вижу, перестал ездить. Большинство видов спорта абсолютно несмотрибельны с трибун. Я был на высших (наших) лигах по баскету, волейболу, футболу, миньке в разных городах. Сносно смотрится только минька. Волейбол (с пары конкретных секторов и это не вип места). Что там можно увидеть на хоккее, через всю площадку по диагонали или тем более из-за ворот...ничего. Очень похожий эффект с детских соревнований по гандболу, где в одном из верхних углов зала камера снимает диагональ. Что творится у дальних ворот непонятно. А в Гандболе ворота и снаряд немножко больше, чем в хоккее.
Ну понятно, я люблю рядом билеты покупать и потому наверно тебя не понимаю, так как вблизи сидишь и слышишь даже что они друг другу говорят, что-нибудь им крикнуть, но сейчас тоже стал вести спокойно .
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ivica_sprut
Ответ dimkamelok
КХЛ опубликовала статистику о посещаемости матчей. В сезоне-2022/2023 было сыграно 292 матча, которые посетили 1487543 болельщика, средняя посещаемость составляет 5 094 зрителя на игре, а процент заполняемости арен составляет 58,1% Средняя посещаемость премьер-лиги весной — 11 675. Хоккей в комфортных дворцах, футбол на открытых стадионах
"футбол на открытых стадионах" - и с фан-айди
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ivica_sprut
очередное неадекватное мнение...
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Мосгорсуд
Уровень хоккея упал в разы по сравнению с прошлым, просто в отличие от футбола, там есть конкуренция, и кто завоюет КГ сказать невозможно....по этому и интереснее
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Valery McCane
Ответ TheSportNik
Ну про то и говорю, сходи на хоккей, но вижу нет возможности у тебя, потому и понимаю, что для тебя хоккей не интересен, тем более вижу и не играл наверно зимой, хотя говоришь на севере жил. У нас тоже не все играли в хоккей, то хлипкий, то просто ботаник, его на бедро принял пару раз и он больше во дворе не появляется, а бывало и дрались, был гол или нет- это хоккей.
Конечно, играл всю зиму, у нас с октября по май можно играть было. Только я не понимаю зачем мне идти на условный матч КХЛ. Я допустим был на полном стадионе футбольном, на матче любимой команды. Ну, прикольно да, первый раз на фанатке, а дальше я смысла не вижу, перестал ездить. Большинство видов спорта абсолютно несмотрибельны с трибун. Я был на высших (наших) лигах по баскету, волейболу, футболу, миньке в разных городах. Сносно смотрится только минька. Волейбол (с пары конкретных секторов и это не вип места). Что там можно увидеть на хоккее, через всю площадку по диагонали или тем более из-за ворот...ничего. Очень похожий эффект с детских соревнований по гандболу, где в одном из верхних углов зала камера снимает диагональ. Что творится у дальних ворот непонятно. А в Гандболе ворота и снаряд немножко больше, чем в хоккее.
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леша коваленко
Голословное заявление.
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george-kam
Введите фан ай ди и посмотрим на полные трибуны!
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vlasovsport
Всё просто пацаны. Путин играет в хоккей, поэтому он самый популярный. Играл бы в баскетбол, был бы самым популярным баскетбол.
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Быстрорукий Джо
Не стоит упрекать старого в невменяемости.Возраст даёт знать
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Amit Pillai
"А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками"

Что за пренебрежение?
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reteka
Ответ Юрий Кечко
И все равно даже учитывая успехи в хоккее футбол популярнее в разы))) Только тссс, не говори фанатам фигурки
Ещё художественная гимнастика есть и синхронное плавание.
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nikitosdaipoltos
Ответ Sandman
Достаточно посмотреть, сколько в России детей занимается футболом и сколько хоккеем, думаю счёт будет не в пользу хоккея
Тут дело не только в популярности, но и в цене экипировки
Работал в одном из спортивных брендах, топ 2 рынка в мире, сносную футбольную форму с бутсами и щитками для ребенка за 3 к
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Mt09
Ответ Доктор Верховцев
Как хоккей может быть популярнее, если там вообще непонятно что происходит! Десяток мужиков с палками снуют взад-вперёд в коробчонке, толкаются. Потом палки бросают и бегают, подняв руки вверх. Это оказывается, они гол забили! Кто забил, чем забил, куда забил — не понятно. Тоска, короче!
говорят, какую-то шайбу забили, а где она, та шайба - нифига не видно
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Доктор Верховцев
Как хоккей может быть популярнее, если там вообще непонятно что происходит! Десяток мужиков с палками снуют взад-вперёд в коробчонке, толкаются. Потом палки бросают и бегают, подняв руки вверх. Это оказывается, они гол забили! Кто забил, чем забил, куда забил — не понятно.
Тоска, короче!
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TBFTT
Ответ Jan Vorontsov
Даже странно что никто из этих фриков ещё не предложил запретить футбол.
Вообще Тихонов вроде предлагал и это было правильно.
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TBFTT
Ответ dimkamelok
КХЛ опубликовала статистику о посещаемости матчей. В сезоне-2022/2023 было сыграно 292 матча, которые посетили 1487543 болельщика, средняя посещаемость составляет 5 094 зрителя на игре, а процент заполняемости арен составляет 58,1% Средняя посещаемость премьер-лиги весной — 11 675. Хоккей в комфортных дворцах, футбол на открытых стадионах
Это после того, как алкоголь разрешили на стадионах продавать.
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adamxx
Ответ TheSportNik
Больше даже скажу, что в хоккей умеют играть только Канада и Россия, то есть 2 страны, но например в США это третий вид спорта, после Бейсбола и Баскетбола, смотрят миллионы. Футбол более простой вид спорта, мяч нужен и все. А для хоккея экипировка, лед, и трус не играет в хоккей. Можно сказать такие виды спорта, как Хоккей,Баскетбол и Бейсбол- это для для более умных людей, а в футболе у нас даже Черданцев разбирается типа.
А в бейсболе то какой ум нужен? Очень динамичная игра....
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Basket_life
Ну и ладно) в топку эту новость
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вовочка6762
А как же биатлон ?
Что популярнее шайба или мячик ?
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юра георгиевский
Хоккейные стадиончики по 5-6 тысяч - это популярность .......... ??????!!!!!!!!
———————— Дед с ума сошёл.
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юра георгиевский
Ответ Александр Жердин
Только затихли вопли Тарасовой о превосходстве ФК, как нового подтащили. Да ради бога, нравится вам хоккей? Ходите. смотрите, поддерживайте! Что вы всё к футболу пытаетесь примерится?
У деда просто подгорает из-за популярности футбола, вот он и несёт бред сивой кобылы. Футбол давно ушёл вперёд по популярности.
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Silent2006
Полный стадион «Краснодара»: да, да, пошел я на хрен
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Melnikov1968
Когда не о чем говорить, то сравниваем популярность видов спорта. Можно строить цепочки, это интересно: хоккей популярнее футбола, футбол популярнее биатлона, биатлон популярнее лыжного спорта, лыжный спорт популярнее керлинга. Вывод: Свищева на хрен.
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kiper88
Ответ adamxx
В хоккее 8 команд играют, а в футболе?
Из этих 8 ещё в двух раньше студенты играли и побеждади
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jexOn
Именно поэтому я даже не назову ниодного игрока Спартака из КХЛ.
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