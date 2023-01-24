Александр Тихонов: «Хоккей в России стократно популярнее футбола и баскетбола! Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов»

Александр Тихонов считает, что хоккей в России популярнее футбола и баскетбола.

«Хоккей в России стократно популярнее футбола!

Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пустые трибуны. Какие еще объяснения нужны? В футболе стадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше?

В хоккее есть традиции. А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде.

Это же касается и баскетбола. Хоккей популярнее баскетбола в России тоже стократно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.