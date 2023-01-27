Ари: «РПЛ – 4-я в мире по уровню футбола после АПЛ, Бундеслиги и Примеры. Вы будете только процветать – нужно немного подождать»
Ари считает Мир РПЛ четвертой по силе лигой в мире.
«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.
Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.
Лично для меня лучшая лига в мире – АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Примера, РПЛ и Эредивизи. Чемпионат России – четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать – нужно немного подождать», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.
В Бельги ,в Португалии в разы больше )))Это мы даже не говорим о бразильской и аргентинских лигах)))
Ари там в депутаты еще не метит?
- Думаю - это РПЛ Тюк-тюк.
- Но они даже в Европе не играют, Ари!
- Это неважно, Тюк-тюк. Главное правильный паспорт!
Ох уж эти сказочники