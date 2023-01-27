Ари: «РПЛ – 4-я в мире по уровню футбола после АПЛ, Бундеслиги и Примеры. Вы будете только процветать – нужно немного подождать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ари Краснодар Футбол

Ари считает Мир РПЛ четвертой по силе лигой в мире.

«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире – АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Примера, РПЛ и Эредивизи. Чемпионат России – четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать – нужно немного подождать», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.

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123 комментария

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Spartakus1984
Когда то была реально 6 я лига наша,сильнее 5-й Франции никогда не были,это факт.
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Roman Zhirnov
Ответ Homelender_666
Главное не бухтеть. Проверенные люди говорят, что скоро будут реальные перемены.
А пока реальных перемен нет, потому как мы ещё толком ничего не начинали.
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Рафик Маркес
Опять потерпеть?
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Федя Букин
Ответ Ебздрогыч
Нужно немного потерпеть, потом опять потерпеть, еще немного потерпеть, потом отнестись с пониманием.
год был сложный
+1
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Рагим Гиримов
Ответ Кукич
1.Апл 2.Серия 3.Ла Лига.Топы,гранды Ла Лиги равны топам Апл,но в общем качествп и финансово благодаря Тебасовскому ФФП уступают Сериалу 4.Бундеслига 5.Лига 1 6.Португальская Лига 7.Турецкая Лига 8.Голландское Эредивизи 9.Бельгийская Лига.Клубы Юппер лиги стали тратить деньги,чего только стоит трансфер Яремчука
Какая же у тебя каша в голове
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anastasia Krugova
ха-ха))да уж ..именно поэтому на ЧМ месяц назад от РПЛ была ..сколько там было представителей ? 3....4?
В Бельги ,в Португалии в разы больше )))Это мы даже не говорим о бразильской и аргентинских лигах)))
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Рагим Гиримов
Ответ che kaif
Бундеслига выше Серии А , Лиги 1 , смешно смешно
Смешно то что ты считаешь Лигу 1 сильнее Бундеслиги)))
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Влад Буся
Кто нибудь, покажите ему на карте Италию и Францию.
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napoli_14
Серия А: "Ну да, ну да, пошли мы..." ))

Ари там в депутаты еще не метит?
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Kezhmann
Как обычно, только сказки нам рассказывают, как всё будет хорошо
+1
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Павел Мельников
Ответ Footballeur
Почему никто не ржет от таких слов? Русские обычно ржали во весь голос после такого бреда, а тут тихо как то). Таких лицемеров мир еще не видал)
Все юзеры очень заняты на других ветках, доказывают друг другу, что Мудрик столько не стоит и это гуманитарная помощь.
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Altim
Ответ Александр Степанов
Первая лига мира - это ФНЛ))
ФНЛ - не первая, а Лучшая!)
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Павел Мельников
Когда на десятую строчку поднимемся, раз невеликая разница, тогда и надо будет об этом писать. Только все прекрасно понимают, что этого в ближайшие годы не случится.
Извини, рейтинг не посмотрел. Это действительно важно ошибиться в паре рейтинговых очков, которые перед началом следующего сезона могут сгореть у друго страны и переместить 18 лигу выше или еще ниже в рейтинге.
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Павел Мельников
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Разница между 18 и 10 невелика, иначе как объяснить взлет шотландии из соседей белорусской лиги до топ-12?
Когда на десятую строчку поднимемся, раз невеликая разница, тогда и надо будет об этом писать. Только все прекрасно понимают, что этого в ближайшие годы не случится.
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Игорь Новиков
Очень хочет в Госдуму, не первый год уже.
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Footballeur
Почему никто не ржет от таких слов? Русские обычно ржали во весь голос после такого бреда, а тут тихо как то). Таких лицемеров мир еще не видал)
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Electrox
Ответ garp
сплачиваться надо не абы как, а вокруг лидера
Верно, просто уже и времени на раскачку нет...
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Александр Шейфер
Ответ Vvild
"Нужно немного подождать". Эти слова уже можно как национальный девиз использовать. Я родился - люди жили этой идеей, и, боюсь, что буду умирать, а люди в России всё так же будут ждать лучших времён.
Нет. Мои родители говорили - не жили богато, не фиг начинать.
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Рустик Исхаков
- Ари! Ари! Какой твой любимый чемпионат?
- Думаю - это РПЛ Тюк-тюк.
- Но они даже в Европе не играют, Ари!
- Это неважно, Тюк-тюк. Главное правильный паспорт!
+3
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Павел Мельников
Какой топ-10, проснись, в рейтинге УЕФА уже 18ое место. И уровень дальше будет только падать, пока футбол в собственном соку варится.
Разница между 18 и 10 невелика, иначе как объяснить взлет шотландии из соседей белорусской лиги до топ-12?
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Vasiliy S
Он уж эти сказочки
Ох уж эти сказочники
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Павел Мельников
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Откуда столько неумелых шуток и вообще втаптывание нашего футбола в грязь? Да, он точно не топовый, в последние годы уровень снизился, но это по-прежнему чемпионат топ-10 в Европе. Вы прежде чем как подыгрывать в моду другим засланным казачкам и ехидничать, думайте своей головой.
Какой топ-10, проснись, в рейтинге УЕФА уже 18ое место. И уровень дальше будет только падать, пока футбол в собственном соку варится.
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Wiley Fox
У Петросяна конкурент появился
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Павел Мельников
На поле был агрессивным дровосеком, в жизни оказался откровенным лизоблюдом. Редкое сочетание.
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elena
Ари рвётся в депутаты!
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