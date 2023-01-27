Ари считает Мир четвертой по силе лигой в мире.

«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире – АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Примера, РПЛ и Эредивизи. Чемпионат России – четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать – нужно немного подождать», – сказал бывший нападающий « », « » и сборной России.