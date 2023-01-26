«ПСЖ» интересовался Малкомом, но поставил работу на паузу ради основной цели – Шерки из «Лиона»

Теги Зенит Лион ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Малком Райан Шерки Футбол

«ПСЖ» интересовался хавбеком «Зенита» Малкомом, но не в качестве основного варианта.

По данным L’Equipe, несколько недель назад советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш изучал возможность подписания бразильца, но в итоге поставил эту работу на паузу, чтобы заняться приоритетной целью – Райаном Шерки из «Лиона».

Ранее агент Малкома назвал сведения о том, что игрок «Зенита» может перейти в парижский клуб, фэйковыми.

Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
псж нужно 111% дохода чтобы покрыть зп футболистов? покупайте шерки и малкома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
А зачем Бакаева брали?
Его не брали, оно само к нам прилипло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denchik 1980 23
Миллионов за 11-ть , где-то))),наш рынок,что хотеть.Зачем командам из"Африки" платить,как Европе,факт же
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shava72
Ответ Spartakus1984
А зачем Бакаева брали?
А зачем вы его отдали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shava72
Из этого мешка можно вытрясти денег по полной, но не хотелось бы расставаться с одним из лучших игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Karl Franz F. Brandt
У ПСЖ есть деньги, и они у нас уже одного купили за огромную сумму. Но зачем это нам? Кем его заменить? Бакаевым?
А зачем Бакаева брали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karl Franz F. Brandt
У ПСЖ есть деньги, и они у нас уже одного купили за огромную сумму. Но зачем это нам? Кем его заменить? Бакаевым?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Наверное специально воду мутят всякими будут этими темами хотят наверное дороже продать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
и куда они его засунут, кроме скамейки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
В таком случае лучше уже Рафинья из Барсы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Ответ раскаявшийся жиробас
Тоже сначала прочитали "Шрека из Лиона"?)
Шрек на всегда останется легендой МЮ...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Народ подскашите, а Шерки продлился или до сих пор до конца сезона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Экип - это уже солидно.
Значит, не утка.
Интересно.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
раскаявшийся жиробас
Тоже сначала прочитали "Шрека из Лиона"?)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий