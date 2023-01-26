« » интересовался хавбеком «Зенита» , но не в качестве основного варианта.

По данным L’Equipe, несколько недель назад советник парижан по спортивным вопросам изучал возможность подписания бразильца, но в итоге поставил эту работу на паузу, чтобы заняться приоритетной целью – из «Лиона».

Ранее агент Малкома назвал сведения о том, что игрок « » может перейти в парижский клуб, фэйковыми.

Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)