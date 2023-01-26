«ПСЖ» интересовался Малкомом, но поставил работу на паузу ради основной цели – Шерки из «Лиона»
«ПСЖ» интересовался хавбеком «Зенита» Малкомом, но не в качестве основного варианта.
По данным L’Equipe, несколько недель назад советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш изучал возможность подписания бразильца, но в итоге поставил эту работу на паузу, чтобы заняться приоритетной целью – Райаном Шерки из «Лиона».
Ранее агент Малкома назвал сведения о том, что игрок «Зенита» может перейти в парижский клуб, фэйковыми.
Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)
Значит, не утка.
Интересно.