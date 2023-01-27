«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по Малкому («СЭ»)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Спорт-Экспресс Футбол

«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по Малкому.

По информации «Спорт-Экспресса», на данный момент представители парижан не обращались к руководству «Зенита» по возможному трансферу 25-летнего бразильца. Контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Напомним, ранее появилась информация, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш якобы возобновит переговоры с «Зенитом», а парижский клуб вернулся к кандидатуре бразильца после неудачной попытки договориться с «Лионом» о трансфере нападающего Райана Шерки.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт до июня 2027 года.

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7 комментариев

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Mapku3
А что нам скажет начальник транспортного цеха?
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ss_podonok
агенты барриоса и малколма работают плечом к плечу)) чётенько разводят газпром на деньги
+1
-2
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инок
15:13 У «ПСЖ» и «Зенита» будут переговоры по Малкому сегодня.
17:50 «ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по Малкому
- Сами придумываете новости, и тут же их опровергаете.
Молодцы!
+1
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Ну бывает. что ты так сразу
Кому верить? желтоватой СЭ или французскому лекипу, у которого мощная база по трансферам?
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Кеды и бутса
Прикольная у вас работа. Сами придумали, ждём, не забывает напоминать об этом. Ещё и зарплату дают... Шарлатаны
+5
0
+5
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Андрей-ДК
Из-за отсутствия еврокубков надо отпускать
0
-1
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Адепт Суперлиги
Ахаха, так вы там определитесь уже со вбросами, клоуны))
0
-4
-4
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