«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по Малкому («СЭ»)

«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по Малкому.

По информации «Спорт-Экспресса», на данный момент представители парижан не обращались к руководству «Зенита» по возможному трансферу 25-летнего бразильца. Контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Напомним, ранее появилась информация, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш якобы возобновит переговоры с «Зенитом», а парижский клуб вернулся к кандидатуре бразильца после неудачной попытки договориться с «Лионом» о трансфере нападающего Райана Шерки.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт до июня 2027 года.