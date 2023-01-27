ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Вероне» без обязательного выкупа

перейдет из в «Верону» на правах аренды.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейский клуб пошел на компромисс и отдает 23-летнего форварда в аренду без опции обязательного выкупа. ЦСКА уже начал искать замену Гайчу.

Отмечается, что «Верона» вчера предъявила ЦСКА ультиматум – либо не будет обязательного выкупа, либо трансфер не состоится. ЦСКА ответил отказом, но в итоге принял условия сделки.

« » будет платить зарплату Гайчу и переведет 500 тысяч евро за его аренду. В соглашении есть необязательная опция выкупа – за 6,5 млн и 500 тысяч бонусами. Поюс 15% от перепродажи игрока (привязки к сохранению в Серии А нет).