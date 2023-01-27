ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Вероне» без обязательного выкупа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч перейдет из ЦСКА в «Верону» на правах аренды.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейский клуб пошел на компромисс и отдает 23-летнего форварда в аренду без опции обязательного выкупа. ЦСКА уже начал искать замену Гайчу.

Отмечается, что «Верона» вчера предъявила ЦСКА ультиматум – либо не будет обязательного выкупа, либо трансфер не состоится. ЦСКА ответил отказом, но в итоге принял условия сделки.

«Верона» будет платить зарплату Гайчу и переведет 500 тысяч евро за его аренду. В соглашении есть необязательная опция выкупа – за 6,5 млн и 500 тысяч бонусами. Поюс 15% от перепродажи игрока (привязки к сохранению в Серии А нет).

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14 комментариев

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FilinMD
Ответ Shuller18
Зе никуда не продашь, а Гайча можно. Так-то оба не уровень даже скамейки ЦСКА
Не уровень скамейки того самого легендарного ЦСКА времен последнего чемпионства или чуть раньше. То есть того клуба, который мы хотим видеть
Но вполне себе уровень текущего ЦСКА, к сожалению
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Shuller18
Ответ GadyaCSKA
Возможно , но Заболотный нап - тоже глупо
Зе никуда не продашь, а Гайча можно. Так-то оба не уровень даже скамейки ЦСКА
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+1
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GadyaCSKA
Ответ Shuller18
Это уже начинает напоминать секту свидетелей шанса Гайчу. Каким бы поленом не был Зе, но всерьез надеяться на Гайча реально глупо.
Возможно , но Заболотный нап - тоже глупо
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Теперь вот русские поставят один танк в Европу) а то всё к нам ды к нам)
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Caniball
Ответ Илья Кордунов
Лучше бы бездаря Заболотного сбагрили
Да кому же он нужен?!
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Dustin Poirier
А как же «Зе» ?
пустое место с реализацией как у бревна
+2
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+2
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art.shu05@gmail.com
К сожалению после ухода Думбия ЦСКА не может найти топ форварда наконечника. Чалов и Муса все-таки игроки другой ролью на поле.
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Shuller18
Ответ GadyaCSKA
Жаль, лучше бы дали шанс ему , а Заболотного в аренду
Это уже начинает напоминать секту свидетелей шанса Гайчу. Каким бы поленом не был Зе, но всерьез надеяться на Гайча реально глупо.
+3
-2
+1
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Dustin Poirier
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ага, ищут они замену блет. С уходу Сейду ищут, все никак не могут
А как же «Зе» ?
0
0
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Dustin Poirier
Ответ Илья Кордунов
Лучше бы бездаря Заболотного сбагрили
Зашел сюда чтоб написать это ) но опередили
+1
0
+1
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GadyaCSKA
Жаль, лучше бы дали шанс ему , а Заболотного в аренду
+7
-1
+6
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Tigo_Volchara93
В итоге все подоят ЦСКА, и Гайч и агенты
Все в плюсе будут кроме ЦСКА
0
-1
-1
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Илья Кордунов
Лучше бы бездаря Заболотного сбагрили
+14
-3
+11
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ага, ищут они замену блет. С уходу Сейду ищут, все никак не могут
+16
0
+16
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