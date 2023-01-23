ЦСКА и «Верона» обсуждают переход Гайча. Форвард согласен вернуться в Серию А
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может в ближайшее время вернуться в Серию А.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, аргентинец дал согласие на переход в «Верону». Для итальянской команды это приоритетный трансфер.
Клубы сейчас ведут переговоры об условиях сделки.
Гайч уже играл в Италии за «Беневенто» в сезоне-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Так что мы ещё 1,5 года будем "наслаждаться" его искромётной игрой :(
1. Что-то новое, кто об этом написал, если не секрет?
2. «По этой причине Федун ушел», не улавливаю, потому что такой честный и не смог с этими поставками смириться или наоборот, сделал бизнес и был таков?
3. А причём чвк? Федун же не в тюрьме, а на Кипре, как вы подозреваете.
Мне тоже очень интересно