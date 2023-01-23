ЦСКА и «Верона» обсуждают переход Гайча. Форвард согласен вернуться в Серию А

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может в ближайшее время вернуться в Серию А.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, аргентинец дал согласие на переход в «Верону». Для итальянской команды это приоритетный трансфер.

Клубы сейчас ведут переговоры об условиях сделки.

Гайч уже играл в Италии за «Беневенто» в сезоне-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.