ЦСКА и «Верона» обсуждают переход Гайча. Форвард согласен вернуться в Серию А

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Адольфо Гайч Футбол

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может в ближайшее время вернуться в Серию А.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, аргентинец дал согласие на переход в «Верону». Для итальянской команды это приоритетный трансфер.

Клубы сейчас ведут переговоры об условиях сделки.

Гайч уже играл в Италии за «Беневенто» в сезоне-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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73 комментария

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Честный контроль
Ответ Tigo_Volchara93
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https://www.mk.ru/economics/2023/01/23/lukoyl-zapravlyal-ukrainskie-tanki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Alyosha1803
Ответ Алексей Полиенков
У него, оказывается, контракт до лета 2024го :( Так что мы ещё 1,5 года будем "наслаждаться" его искромётной игрой :(
Я в шоке!!!!!!
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Светлана Агейкина
Ответ Сергей Чекрыжов
Доля русского- терпеть, молчать, а после проголосовать как надо. Молчать, когда забирают из семьи и работы и собирают в ПТУ в Макеевке в зоне ракетного удара, а потом, если выжил - молча и терпеливо пойти под танк заправленный топливом Лукойла.
Не только русского, украинского тоже.
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Алексей Полиенков
Ответ Alyosha1803
Не дай бог летом продлят.
У него, оказывается, контракт до лета 2024го :(
Так что мы ещё 1,5 года будем "наслаждаться" его искромётной игрой :(
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Shuller18
Ответ Alyosha1803
Просто обидно, что так и не поняли , что он за игрок. Сидя на лавке, тяжело что-то показать.
Да все уже поняли, что это мешок. Что, тренеры враги сами себе, раз дружно мариновали перспективного футболиста?
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Осоавиахим
Ответ Anton S
Сразу несколько вопросов напрашивается. 1. Что-то новое, кто об этом написал, если не секрет? 2. «По этой причине Федун ушел», не улавливаю, потому что такой честный и не смог с этими поставками смириться или наоборот, сделал бизнес и был таков? 3. А причём чвк? Федун же не в тюрьме, а на Кипре, как вы подозреваете.
Им бесполезно вопросы задавать. Им всем фамилия - Кучера и имя им - легион.
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Alyosha1803
Бразилиа брать надо!
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Alyosha1803
Ответ Алексей Полиенков
Жалко что не от Заболотного избавляются :(
Не дай бог летом продлят.
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Alyosha1803
Ответ Shuller18
Зделар ещё нормальный игрок. В любом случае Гайч был балластом, поэтому зачем по нему горевать?
Просто обидно, что так и не поняли , что он за игрок. Сидя на лавке, тяжело что-то показать.
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Иван Меркушев
ЦСКА явно избавиться от лишнего игрока. А вот Вероне Гайч бороться за выживание явно не поможет.))
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Stilet525
Новость можно расценить как положительную, если на место Гайча подбирается более качественный нап. В противном случае линия нападения не укомплектована.и не рассчитана на травмы, дисквалификации и просто плохую форму футболистов.
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Roman Pavlenko
Нецида напоминает, но более техничный , по типу ближе к Джеко
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Roman Pavlenko
Какой то он непонятный. То чуть вроде сверкнет, опять пропадает. Запомнился больше антропометрией
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Shuller18
Ответ воен
В этом сезоне голы Торпедо и Краснодару. С ним работать надо, как Слуцкий работал с Мусой, но Федотову, видимо, Зе больше нравится.
У Мусы было одно суперкачество в виде феноменальной скорости, ещё он реально быстро учился. Какое суперкачество или хотя бы просто качество есть у Гайча? Только не надо говорить что-то там про технику на основании одного сольного прохода.
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Shuller18
Ответ воен
Ахахах. Да знаю я, как наши ищут замену. Щас очередного хламаря типа Зделара притащат бесплатно и будут рассказывать, что это лучший игрок в чемпе на этой позиции.
Зделар ещё нормальный игрок. В любом случае Гайч был балластом, поэтому зачем по нему горевать?
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воен
Ответ Shuller18
Так ищут замену, не переживай. А плачут многие, такое впечатление, будто бы Чалова отдаем как минимум, а не жирное бесполезное тело
Ахахах. Да знаю я, как наши ищут замену. Щас очередного хламаря типа Зделара притащат бесплатно и будут рассказывать, что это лучший игрок в чемпе на этой позиции.
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воен
Ответ Юрий Кечко
Я согласен что можно шансов было дать и побольше , но стесняюсь спросить где он забивал и отдавал ? Я за все время в цска только гол Вольфсбергеру помню
В этом сезоне голы Торпедо и Краснодару. С ним работать надо, как Слуцкий работал с Мусой, но Федотову, видимо, Зе больше нравится.
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Anton S
Ответ Честный контроль
Интересно на фоне чисто спортивных новостей из ЦСКА, никто так и не обмолвился расследованием поставок Лукойлом топлива для украинской армии. Ау Федун, Зарема, ваш выход. Или уже в ЧВК Вагнер? Я так понимаю именно по этой причине Федун ушел из Лукойла, из Спартака и тихонечко скрылся на кипрском офшоре, откуда иногда в тоске и печале постит какие то глупенькие комменты его сожительница Зарема.
Сразу несколько вопросов напрашивается.
1. Что-то новое, кто об этом написал, если не секрет?
2. «По этой причине Федун ушел», не улавливаю, потому что такой честный и не смог с этими поставками смириться или наоборот, сделал бизнес и был таков?
3. А причём чвк? Федун же не в тюрьме, а на Кипре, как вы подозреваете.
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УбивеЦ
Ответ Shuller18
Так ищут замену, не переживай. А плачут многие, такое впечатление, будто бы Чалова отдаем как минимум, а не жирное бесполезное тело
Эти не замены ищут уже лет 7 минимум, а находят Зделаров, Мендосов...и прочий шлак. Заболотный просто мертвый, но отдают Гаича. На одном Федоре не выползем. К тому же Чалов не стабилен
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Denchik 1980 23
Ахххх,да конечно, конечно беги со всех ног,ты спортсмен ,тебе нужен престиж и уважение и победы в более престижных турнирах...ДРУГАН ТЫ В ТОП 5 ЛИГ МИРА,и ты свободен,как будто вольную подписали.Выскакивай из Вакуум лиги,скоро увидишь ,те кого у нас в лиге считают звёздами,все СВАЛЯТ.... ТОЛЬКО ПРИЧИНУ НАЙДУТ И ОЗВУЧАТ КРАСИВО . ИЗ ЗЕНИТА ДУМАЮ Ребятки ТОЖЕ НА ПОДХОДЕ ,ПЕРВЫЙ ЛОВРЕН ПОШЁЛ,ЖДЕМ ДАЛЕЕ)))
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Алексей Гусев
Ответ micka
Расчищают место для сильного нападающего-легионера. Авгиевы конюшни.
Гинеровы...
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Серёга Соколов
Ответ Shuller18
Фукс как игрок не самое дно, здесь по крайней мере нельзя сказать, что это ошибка именно селекции. А вот за такое чудо как Гайч ответственных за переход неплохо было бы и уволить
Ты как определил,что Фукс как игрок не самое дно? Когда он наконец-то смог играть,был не плох только в некоторых матчах,как правило в тех,где играл на замене. А играя целый матч,у него прослеживалась целая куча косяков. Ничего толкового он так и не показал. Ну и взяв во внимание мой предыдущий ответ,тут выбор из двух зол. Оба трансфера провальных. Только на одном отбили хоть какие то деньги,а во второй только вкладывали на лечение
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Tigo_Volchara93
Ответ Честный контроль
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Виталик Украинский
Мужик..., молодец если перейдёт. А то сколько можно то на бюджетные деньги сидеть на лавке.
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Алексей Полиенков
Ответ Shuller18
Продать с концами наконец-то и забыть. Худший трансфер в истории ЦСКА. И как же меня убивает этот плач болельщиков по такому-то суперфорварду, забивающему 1-2 гола в год...
То ли дело Заболотный, который вообще не забивает.
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