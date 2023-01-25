ЦСКА хочет 500 тысяч евро за аренду Гайча и 6+0,5 млн за полноценный трансфер. Клуб не может договориться с «Вероной» об обязательном выкупе

Трансфер Адольфо Гайча в «Верону» может сорваться.

ЦСКА обсуждает с итальянским клубом переход нападающего на правах аренды. По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы не могут договориться об опции обязательного выкупа: « » хочет, чтобы она сработала только в том случае, если клуб останется в Серии А, а армейцы требуют, чтобы выкуп игрока не зависел от этого.

За аренду аргентинца хочет получит 500 тысяч евро, а за полноценный трансфер – 6+0,5 млн евро и 20% от суммы перепродажи. При этом отмечается, что москвичи не уверены в том, что в нынешних условиях смогут получить деньги от итальянцев.

Подробно со статистикой Гайча можно ознакомиться здесь.