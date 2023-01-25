ЦСКА хочет 500 тысяч евро за аренду Гайча и 6+0,5 млн за полноценный трансфер. Клуб не может договориться с «Вероной» об обязательном выкупе
Трансфер Адольфо Гайча в «Верону» может сорваться.
ЦСКА обсуждает с итальянским клубом переход нападающего на правах аренды. По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы не могут договориться об опции обязательного выкупа: «Верона» хочет, чтобы она сработала только в том случае, если клуб останется в Серии А, а армейцы требуют, чтобы выкуп игрока не зависел от этого.
За аренду аргентинца ЦСКА хочет получит 500 тысяч евро, а за полноценный трансфер – 6+0,5 млн евро и 20% от суммы перепродажи. При этом отмечается, что москвичи не уверены в том, что в нынешних условиях смогут получить деньги от итальянцев.
Подробно со статистикой Гайча можно ознакомиться здесь.
Гаич не какой, то есть не умеет играть в футбол, но его продают, мол что деньги отбить - уже здесь смешно, причем на большие деньги.
Потом ты сравниваешь Рондона, опытного игрока и молодого Гаича, что уже говорит о твоей низкой квалификации или просто не думаешь, что говорить.
Потом приглашение в серию А, даже аутсайдера- это уже признак таланта, Акинфеева только во Бундеслигу 2 специалистами отправлялся.
Ну и по поводу скорости, возьмем того же Рондона, приехал с 15кг лишнего веса визуально, но там в каждом движении был виден мастер: как боролся, ставил спину, открывался, подыгрывал, а Гайч не умел делать простейших вещей. Это не от лишнего веса, это от квалификации зависит.
Ну пусть моя выдумка, но итальянцы хотят его взять в серию А, а не на турнир водокачки.
А это совсем забавно, типа лишний вес может повлиять на скорость и резкость, но не на умения играть в футбол- это к Зеленскому, когда он клоуном был.
Объяснять не буду, уже устал, что скорость и резкость и влияют на умение играть в футбол, без этого никак, но там есть и другие конечно качества.
С тобой не соскучишься.
О, только заметил еще в твоем посте, мол почему его не оставили еще на полгода.???
Издеваешься, но там взяли Рондона в аренду и Ганчаренко контракт кончался и его должен был заменить Василий Березуцкий, который был 2 года около команды и его готовили вместо Михапыча.
Ты реально болельщик ЦСКА или казачок из Зенита или Спартака, но нечего не знаешь.
Смотри сборы ЦСКА зимние, интересуйся, что в команде происходит, вот Акинфеев не принимал участие даже в тренировках между играми, там молодые голкиперы с командой тренировались, об этом Исупов сказал недавно, то есть Игорек только на матчи выходил играть- во как и про это про это никто не знал?
Нойер наверно такую опцию и то не имеет, а Акинфееву можно и никто из продажных журналистов не написал, хотя болельщики некоторые знали и за это не уважают Акинфеева.
Заболотный в сборную давно не вызывается, Каштанов даже в расширенные списки ни разу не входил. Очередная выдумка твоя короче
Что касается Каштанова, то все специалисты признают сейчас, что играет он неплохо, забивает, сбрасывает мячи под голы, ну не зря его выкупил Урал.
Во всяком случае Каштанов лучше Заболотного, а тот игрок сборной и даже матчи есть у него за сборную.
Кстати под новый год какой турнир был и там Каштанов играл, как лучший игрок Урала, там еще Газзаев тренером был.
Громкие аплодисменты!!!
Но зачем продаете тогда Гаича, если еще и на перепродажу рассчитываете заработать?
В Урал отдайте тогда Гаича, пусть Михалыч сделает из Адика суперфорварда, если Ганчаренко из Лехи Каштанова за полгода сделал игрока сборной России.
И сто процентов, что Зе не лучше его. У Зе ни дриблинга, ни удара.
Верона , эх Верона )))