ЦСКА хочет 500 тысяч евро за аренду Гайча и 6+0,5 млн за полноценный трансфер. Клуб не может договориться с «Вероной» об обязательном выкупе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Адольфо Гайч Футбол

Трансфер Адольфо Гайча в «Верону» может сорваться. 

ЦСКА обсуждает с итальянским клубом переход нападающего на правах аренды. По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы не могут договориться об опции обязательного выкупа: «Верона» хочет, чтобы она сработала только в том случае, если клуб останется в Серии А, а армейцы требуют, чтобы выкуп игрока не зависел от этого.

За аренду аргентинца ЦСКА хочет получит 500 тысяч евро, а за полноценный трансфер – 6+0,5 млн евро и 20% от суммы перепродажи. При этом отмечается, что москвичи не уверены в том, что в нынешних условиях смогут получить деньги от итальянцев. 

Подробно со статистикой Гайча можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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TheSportNik
Ответ Shuller18
Опять какой-то несвязный бред, Акинфеева по традиции приплел... По порядку: Гайча купили за немалые деньги и хотят отбить хоть немного, жалко отпускать его бесплатно. Потом, его зовут в аутсайдер Серии А, который скорее всего окажется в Серии В, ну и в смысле зовут-агенты работают, пытаются договориться. Это не показатель уровня игрока. Дальше, Рондона взяли прямо на флажке, когда Гайча уже не было. Причем тур контракт Гончаренко, я вообще не понял. Ну и по поводу скорости, возьмем того же Рондона, приехал с 15кг лишнего веса визуально, но там в каждом движении был виден мастер: как боролся, ставил спину, открывался, подыгрывал, а Гайч не умел делать простейших вещей. Это не от лишнего веса, это от квалификации зависит.
Ну ты бы хотя бы посмотрел, как бы со стороны, что ты пишешь, самому смешно станет.
Гаич не какой, то есть не умеет играть в футбол, но его продают, мол что деньги отбить - уже здесь смешно, причем на большие деньги.
Потом ты сравниваешь Рондона, опытного игрока и молодого Гаича, что уже говорит о твоей низкой квалификации или просто не думаешь, что говорить.
Потом приглашение в серию А, даже аутсайдера- это уже признак таланта, Акинфеева только во Бундеслигу 2 специалистами отправлялся.
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Алексей Полиенков
Ответ lebedst
не понимаю, почему в составе великий Зе, а Гайчу даже шансов не дают
Походу Гайча таким способом из клуба выдавливают. Видимо хотят продать или в аренду сдать, чтобы на зарплате сэкономить.
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Shuller18
Ответ TheSportNik
На это все отвечу просто, так отпустите Гаича, если он не умеет играть, но нет за аренду заплатите, купите у нас за хорошие деньги и еще с перепродаже заплатите деньги- вот умора. Ну пусть моя выдумка, но итальянцы хотят его взять в серию А, а не на турнир водокачки. А это совсем забавно, типа лишний вес может повлиять на скорость и резкость, но не на умения играть в футбол- это к Зеленскому, когда он клоуном был. Объяснять не буду, уже устал, что скорость и резкость и влияют на умение играть в футбол, без этого никак, но там есть и другие конечно качества. С тобой не соскучишься. О, только заметил еще в твоем посте, мол почему его не оставили еще на полгода.??? Издеваешься, но там взяли Рондона в аренду и Ганчаренко контракт кончался и его должен был заменить Василий Березуцкий, который был 2 года около команды и его готовили вместо Михапыча. Ты реально болельщик ЦСКА или казачок из Зенита или Спартака, но нечего не знаешь. Смотри сборы ЦСКА зимние, интересуйся, что в команде происходит, вот Акинфеев не принимал участие даже в тренировках между играми, там молодые голкиперы с командой тренировались, об этом Исупов сказал недавно, то есть Игорек только на матчи выходил играть- во как и про это про это никто не знал? Нойер наверно такую опцию и то не имеет, а Акинфееву можно и никто из продажных журналистов не написал, хотя болельщики некоторые знали и за это не уважают Акинфеева.
Опять какой-то несвязный бред, Акинфеева по традиции приплел... По порядку: Гайча купили за немалые деньги и хотят отбить хоть немного, жалко отпускать его бесплатно. Потом, его зовут в аутсайдер Серии А, который скорее всего окажется в Серии В, ну и в смысле зовут-агенты работают, пытаются договориться. Это не показатель уровня игрока. Дальше, Рондона взяли прямо на флажке, когда Гайча уже не было. Причем тур контракт Гончаренко, я вообще не понял.
Ну и по поводу скорости, возьмем того же Рондона, приехал с 15кг лишнего веса визуально, но там в каждом движении был виден мастер: как боролся, ставил спину, открывался, подыгрывал, а Гайч не умел делать простейших вещей. Это не от лишнего веса, это от квалификации зависит.
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Михаил Дворников
Ответ Валерий Котолев
А что тебе мешает устроиться в Верону и послать? 😁
идеология, если идти работать в футбольный клуб, то только в ЦСКА)
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TheSportNik
Ответ Shuller18
Класс, целый один мяч забил... Я тебе уже сто раз говорил, что лишний вес может повлиять на скорость и резкость, но никак не на умение играть в футбол, а Гайч, такое впечатление, что не умел. Даже спину поставить не мог. Окей, полгода он приводил себя в форму, так чего его не оставили на вторые полгода, а сразу избавились? Заболотный в сборную давно не вызывается, Каштанов даже в расширенные списки ни разу не входил. Очередная выдумка твоя короче
На это все отвечу просто, так отпустите Гаича, если он не умеет играть, но нет за аренду заплатите, купите у нас за хорошие деньги и еще с перепродаже заплатите деньги- вот умора.
Ну пусть моя выдумка, но итальянцы хотят его взять в серию А, а не на турнир водокачки.
А это совсем забавно, типа лишний вес может повлиять на скорость и резкость, но не на умения играть в футбол- это к Зеленскому, когда он клоуном был.
Объяснять не буду, уже устал, что скорость и резкость и влияют на умение играть в футбол, без этого никак, но там есть и другие конечно качества.
С тобой не соскучишься.
О, только заметил еще в твоем посте, мол почему его не оставили еще на полгода.???
Издеваешься, но там взяли Рондона в аренду и Ганчаренко контракт кончался и его должен был заменить Василий Березуцкий, который был 2 года около команды и его готовили вместо Михапыча.
Ты реально болельщик ЦСКА или казачок из Зенита или Спартака, но нечего не знаешь.
Смотри сборы ЦСКА зимние, интересуйся, что в команде происходит, вот Акинфеев не принимал участие даже в тренировках между играми, там молодые голкиперы с командой тренировались, об этом Исупов сказал недавно, то есть Игорек только на матчи выходил играть- во как и про это про это никто не знал?
Нойер наверно такую опцию и то не имеет, а Акинфееву можно и никто из продажных журналистов не написал, хотя болельщики некоторые знали и за это не уважают Акинфеева.
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Михаил Лубянский
Ответ Kit244098
Не будет никакого трансфера. Верона крепко на вылет стоит. На фиг им сдался Гайч в серии В? Да и полмиллиона за полугодовую аренду - это слишком много. Верона столько не даст. Не Дзюба чай))
У Вероны есть шанс, начали нащупывать игру
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Shuller18
Ответ TheSportNik
Гаич имел лишний вес, уже про это кажется с тобой говорили, тем более после короны это было, но один мяч Ади забил австриякам в лиге УЕФА даже, а потом Гаича в аренду отдали в серию А и там другие ребята трудились. Что касается Каштанова, то все специалисты признают сейчас, что играет он неплохо, забивает, сбрасывает мячи под голы, ну не зря его выкупил Урал. Во всяком случае Каштанов лучше Заболотного, а тот игрок сборной и даже матчи есть у него за сборную. Кстати под новый год какой турнир был и там Каштанов играл, как лучший игрок Урала, там еще Газзаев тренером был.
Класс, целый один мяч забил... Я тебе уже сто раз говорил, что лишний вес может повлиять на скорость и резкость, но никак не на умение играть в футбол, а Гайч, такое впечатление, что не умел. Даже спину поставить не мог. Окей, полгода он приводил себя в форму, так чего его не оставили на вторые полгода, а сразу избавились?
Заболотный в сборную давно не вызывается, Каштанов даже в расширенные списки ни разу не входил. Очередная выдумка твоя короче
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TheSportNik
Ответ Shuller18
Что помешало Гончаренко сделать из Гайча суперфорварда в ЦСКА? И когда Кашатов успел стать футболистом сборной России?
Гаич имел лишний вес, уже про это кажется с тобой говорили, тем более после короны это было, но один мяч Ади забил австриякам в лиге УЕФА даже, а потом Гаича в аренду отдали в серию А и там другие ребята трудились.
Что касается Каштанова, то все специалисты признают сейчас, что играет он неплохо, забивает, сбрасывает мячи под голы, ну не зря его выкупил Урал.
Во всяком случае Каштанов лучше Заболотного, а тот игрок сборной и даже матчи есть у него за сборную.
Кстати под новый год какой турнир был и там Каштанов играл, как лучший игрок Урала, там еще Газзаев тренером был.
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Валерий Петров
По хорошему и Гаича и Зе гнать из команды и забыть как страшный сон. Это тихий ужас,а не нападающие. Я всегда говорил что большие нападающие это очень плохие игроки их бы в защиту. Наверное исключения есть с пяток нападающих по всему миру.
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Shuller18
Ответ TheSportNik
Узнаю дядю Женю, тут не только за аренду и обязательный выкуп, так еще на перепродаже нажиться хотят. Громкие аплодисменты!!! Но зачем продаете тогда Гаича, если еще и на перепродажу рассчитываете заработать? В Урал отдайте тогда Гаича, пусть Михалыч сделает из Адика суперфорварда, если Ганчаренко из Лехи Каштанова за полгода сделал игрока сборной России.
Что помешало Гончаренко сделать из Гайча суперфорварда в ЦСКА? И когда Кашатов успел стать футболистом сборной России?
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TheSportNik
Узнаю дядю Женю, тут не только за аренду и обязательный выкуп, так еще на перепродаже нажиться хотят.
Громкие аплодисменты!!!
Но зачем продаете тогда Гаича, если еще и на перепродажу рассчитываете заработать?
В Урал отдайте тогда Гаича, пусть Михалыч сделает из Адика суперфорварда, если Ганчаренко из Лехи Каштанова за полгода сделал игрока сборной России.
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Spartakus1984
и пос ути 7 млн за Гайча?))ххха ЦСКА слишком в себя верят
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Shuller18
Ответ RSI
Надежды на то, что Гайч заиграет при Федотове, постепенно тают. Жаль, у меня постоянно ощущение, что парень недооценён. И сто процентов, что Зе не лучше его. У Зе ни дриблинга, ни удара.
А только ли в Федотове дело? Гайч с момента отъезда из Аргентины, где тоже не блистал результативностью, не может заиграть нигде, даже в Сегунде, в которой за сезон забил один гол, будучи основным форвардом. Может дело не в тренерах, а в том, что Гайч просто слабый игрок?
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RSI
Надежды на то, что Гайч заиграет при Федотове, постепенно тают. Жаль, у меня постоянно ощущение, что парень недооценён.
И сто процентов, что Зе не лучше его. У Зе ни дриблинга, ни удара.
0
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-1
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Shuller18
Ответ Злобный Конь
"Верона" смотрит на статистику этого горе-форварда, и правильно делает.
На клубном уровне аж 14 голов в 101 матче) но почитаешь местных плакс, такое впечатление, будто бы Думбия в запасе сидит, и ему шансов не дают...
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Shuller18
Ответ lebedst
не понимаю, почему в составе великий Зе, а Гайчу даже шансов не дают
Зе понятнее как футболист, по крайней мере тренеры знают, что он умеет и чего от него ожидать на поле. Гайч мало чего умеет и играет сам по себе. А забивать не умеют оба.
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Kit244098
Не будет никакого трансфера. Верона крепко на вылет стоит. На фиг им сдался Гайч в серии В? Да и полмиллиона за полугодовую аренду - это слишком много. Верона столько не даст. Не Дзюба чай))
+3
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OldRedWhite
За него ещё и платить аренду готовы ?
Верона , эх Верона )))
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Hong Kil
Кто это, что про него слышно?
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Валерий Котолев
Ответ Михаил Дворников
На месте Вероны, я бы послал ЦСКА с такими требованиями
А что тебе мешает устроиться в Верону и послать? 😁
+11
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+8
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ lebedst
не понимаю, почему в составе великий Зе, а Гайчу даже шансов не дают
потому что Федотов тренер. Будет ставить Зе, потому что он его дольше знает со времен Сочи. Он его мертвого стабильно выпускал, с 0 голов, а аргентинцу подачки и матчи в кубке.
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-2
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Матвей Суицидин
Даже по российским меркам - это бревно. Если он стоит 6, то сколько же должен стоить Писарский? 36?
+1
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Злобный Конь
"Верона" смотрит на статистику этого горе-форварда, и правильно делает.
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Sergey Shugurov
Ключевое, что не факт что ЦСКА получит деньги! Зачем тогда вообще этой "продажей" заниматься?:)
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Дим Димыч
Ответ lebedst
не понимаю, почему в составе великий Зе, а Гайчу даже шансов не дают
Ты про васина вспомни,кто то ж его подписывал постоянно
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