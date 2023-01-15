Гайч может покинуть ЦСКА зимой. Форвардом интересуются три аргентинских клуба

может покинуть в ходе зимнего трансферного окна.

По данным «Спорт-Экспресса», на футболиста претендуют три аргентинских клуба: « », « » и «Архентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в Кубке Либертадорес.

Гайч играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне Мир он провел 8 матчей и забил гол.