Гайч может покинуть ЦСКА зимой. Форвардом интересуются три аргентинских клуба

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Эстудиантес Индепендьенте возможные трансферы Архентинос Хуниорс Спорт-Экспресс Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА в ходе зимнего трансферного окна.

По данным «Спорт-Экспресса», на футболиста претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Архентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в Кубке Либертадорес.

Гайч играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 8 матчей и забил гол. 

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13 комментариев

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angry horse
Надо продавать, смысл мариновать если Федотов не выпускает его🤷‍♂️
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Виталик Украинский
Ответ Pol Belov
чудеса в решете, когда это Гайч вдруг успел стать "хорошим" игроком?? когда он на лавку присел и все перестали видеть какое он дерево в игре? не исключаю, что на данный момент он "лучше" Заболотного, но "хорошим" он от этого все равно не станет...
Это в псевдо клубе он "дерево в игре", а перейдёт в норм клуб, заиграет как Ди Мария.
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catcher69
там такие во втордиве играют...
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Pol Belov
Ответ Ефии
Я конечно понимаю что тренеру виднее ... но Гайч хороший игрок, который может обострить к тому же относительно молодой, почему Заболотного не продают?
чудеса в решете, когда это Гайч вдруг успел стать "хорошим" игроком?? когда он на лавку присел и все перестали видеть какое он дерево в игре? не исключаю, что на данный момент он "лучше" Заболотного, но "хорошим" он от этого все равно не станет...
+1
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Chistian Jadson
Никто не расстроится, «танк» никакой
+1
-1
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Ярик01
Ответ Ефии
Я конечно понимаю что тренеру виднее ... но Гайч хороший игрок, который может обострить к тому же относительно молодой, почему Заболотного не продают?
Чтобы продать Заболотного, нужно найти кто может его купить. Хотя бы на органы.
В России рынок на ненужное мертвый, даже Дзюбу в Торпедо не берут, бесплатно.
+5
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Ефии
Я конечно понимаю что тренеру виднее
... но Гайч хороший игрок, который может обострить к тому же относительно молодой, почему Заболотного не продают?
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rigobersong
В чеоси за 100 лямов))🤣
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Ярик01
претендуют три аргентинских клуба:
хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в Кубке Либертадорес.

Свежий аргентинский кокс или просто утка.
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Pavelaznaurov
Вечно им кто то интересуется,но никто не берет….бездарь
0
-1
-1
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Злобный Конь
Проваливай,грустить не будут
0
-1
-1
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Лучший скаут ЦСКА
Заболотному катят на пустые, он тянет и бьёт во вратаря, а продаем всё равно Гайча?
+10
-1
+9
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Влад Безруков
Давайте все скинемся и купим Заболотного?
Ну его нужно как-то уже совместными усилиями из команды убирать
А они всё Гайча продают
+18
-1
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