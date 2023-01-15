Гайч может покинуть ЦСКА зимой. Форвардом интересуются три аргентинских клуба
Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА в ходе зимнего трансферного окна.
По данным «Спорт-Экспресса», на футболиста претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Архентинос Хуниорс». Аргентинцы хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в Кубке Либертадорес.
Гайч играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 8 матчей и забил гол.
В России рынок на ненужное мертвый, даже Дзюбу в Торпедо не берут, бесплатно.
... но Гайч хороший игрок, который может обострить к тому же относительно молодой, почему Заболотного не продают?
хотели бы усилиться Адольфо в преддверии важных матчей в Кубке Либертадорес.
Свежий аргентинский кокс или просто утка.
Ну его нужно как-то уже совместными усилиями из команды убирать
А они всё Гайча продают