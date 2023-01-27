Каррера о Глушакове: «Все обиды давно забыты. Уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться»
Массимо Каррера рассказал, что не держит обид на Дениса Глушакова.
Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. У него был конфликт с Глушаковым, после чего полузащитник был отстранен от основного состава.
«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться.
Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» – сказал Каррера.
Денис Глушаков: «Каррера говорил обо мне ненормальные вещи. Его «друзья» не только оболгали меня, но и ему испортили карьеру»
Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»
Денис обнимет Массимо Карьеру.
И будут в караоке до утра
Максим горланить, смаковать победы!
Так вот конкуренты набрали своё обычное кол-во очков, т.е. как всегда. Зенит даже больше набрал, чем за предыдущий сезон. Какой же это спад..
А Спартак просто установил рекорд по очкам после перехода на осень-весна.
Ни ЦСКА, ни Зенит никогда столько не набирали и при Спалетти, и при Боаше, и при Слуцком.
Медным тазом накрыты
Я пожму ему руку
И отравлю рыбой фугу