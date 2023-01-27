рассказал, что не держит обид на .

Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. У него был конфликт с Глушаковым, после чего полузащитник был отстранен от основного состава.

«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться.

Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского « ». Конечно же я бы пожал ему руку!» – сказал Каррера.

Денис Глушаков: «Каррера говорил обо мне ненормальные вещи. Его «друзья» не только оболгали меня, но и ему испортили карьеру»

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»