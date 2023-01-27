Каррера о Глушакове: «Все обиды давно забыты. Уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера рассказал, что не держит обид на Дениса Глушакова.

Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. У него был конфликт с Глушаковым, после чего полузащитник был отстранен от основного состава.

«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться.

Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» – сказал Каррера.

Денис Глушаков: «Каррера говорил обо мне ненормальные вещи. Его «друзья» не только оболгали меня, но и ему испортили карьеру»

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

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20 комментариев

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Wiley Fox
Дураком выглядит
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Valentin Kompaneytsev
Каррера незлопамятный.
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Виталий Прытков
На встрече ветеранов Спартака
Денис обнимет Массимо Карьеру.
И будут в караоке до утра
Максим горланить, смаковать победы!
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Karel
Ответ Владимир Владимирович
Какой ещё сильный ? Будем откровенны, тот Спартак стал чемпионом во многом благодаря спаду конкурентов, не сказать что тогда спартаковцы были командой грозой
Как спад определяешь? Наверное, это когда за сезон клуб очков меньше набрал, чем в предыдущие сезоны..

Так вот конкуренты набрали своё обычное кол-во очков, т.е. как всегда. Зенит даже больше набрал, чем за предыдущий сезон. Какой же это спад..
А Спартак просто установил рекорд по очкам после перехода на осень-весна.

Ни ЦСКА, ни Зенит никогда столько не набирали и при Спалетти, и при Боаше, и при Слуцком.
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Gremlin
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Адриано, Промес, Фернандо, Самедов сделали то чемпионство, подбор игроков был топовый, тот же Пашалич выходивший на замену тащил команду. Питер уступал по подбору игроков, один Халк в поле не воин:)))
Пашалич никого не тащил, тем более в чемпионском сезоне.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Владимир Владимирович
Какой ещё сильный ? Будем откровенны, тот Спартак стал чемпионом во многом благодаря спаду конкурентов, не сказать что тогда спартаковцы были командой грозой
Адриано, Промес, Фернандо, Самедов сделали то чемпионство, подбор игроков был топовый, тот же Пашалич выходивший на замену тащил команду. Питер уступал по подбору игроков, один Халк в поле не воин:)))
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Garikus89
Ответ Spartakus1984
зенит становится чемпионом благодаря спаду Спартака который длится уже годы.Все взаимосвязанно,естественно что бы выиграть что то у одних должне быть подъем а у других спад.
Ага, а Мансити - благодаря спаду Лестера 😂
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Анатолий Юранов
Бредон.
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Юрий Кечко
А у штопаного явно нет
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BAI
Настоящий джентельмен, всегда пойдет на встречу быдлоте и забудет обиды. А вы говориои что Глушаков на это не способен...
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Spartakus1984
Ответ Владимир Владимирович
Какой ещё сильный ? Будем откровенны, тот Спартак стал чемпионом во многом благодаря спаду конкурентов, не сказать что тогда спартаковцы были командой грозой
зенит становится чемпионом благодаря спаду Спартака который длится уже годы.Все взаимосвязанно,естественно что бы выиграть что то у одних должне быть подъем а у других спад.
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semv
Вот мыльную оперу развели. Глушаков о Каррере, Каррера о Глушакове. Следующий Пилипчук будет...
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KOTOV71
...и жили они долго и счастливо!
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Владимир Владимирович
Ответ Andrey911
Карреру убрали специально. Питеру не нужен сильный конкурент.
Какой ещё сильный ? Будем откровенны, тот Спартак стал чемпионом во многом благодаря спаду конкурентов, не сказать что тогда спартаковцы были командой грозой
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Антимосковский
Ответ Andrey911
Карреру убрали специально. Питеру не нужен сильный конкурент.
знаменитый питерский федун
+2
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Давид Agabekyan
Ответ proiski_vragov
Все обиды давно забыты Медным тазом накрыты Я пожму ему руку И отравлю рыбой фугу
На спортсе свой Пушкин завёлся
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Dr.Gebbelsss
А еще лучше в Баню сходить, добавил Каррера)
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Andrey911
Карреру убрали специально. Питеру не нужен сильный конкурент.
+6
-6
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proiski_vragov
Все обиды давно забыты
Медным тазом накрыты
Я пожму ему руку
И отравлю рыбой фугу
+4
-10
-6
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Barsa! bolshe chem klub
Точно напился
+2
-8
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