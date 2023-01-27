Денис Глушаков: «Каррера говорил обо мне ненормальные вещи. Его «друзья» не только оболгали меня, но и ему испортили карьеру»

Денис Глушаков высказался об отношениях с экс-тренером «Спартака» .

«Думаю, Массимо сейчас жалеет обо всем, что тогда произошло. С нами он, работая главным тренером первый год в жизни, стал чемпионом. А когда все разрушилось и уволили в том числе и его, без «Спартака» Каррера пока больше ничего не добился.

После отставки Массимо я отправил ему эсэмэс: «Спасибо за чемпионский сезон». Считаю, что поступил по-человечески. Не промолчал, какие бы у нас ни были в конце отношения. Но и не слукавил, не пересластил. А он это сообщение раскрутил в другую сторону, да еще и дочь свою подключил, Господи... Где-то ошибался он, где-то – я. Но, что бы ни происходило, мы выиграли вместе. После его отставки мы больше не виделись.

При встрече поздоровался бы с ним точно. И руку бы, наверное, пожал. Все-таки стали чемпионами, и этого у нас не отберешь – ни у Массимо, ни у меня, ни у всей команды. Нельзя в истории того золота выделять и обожествлять кого-то одного. Это была абсолютно командная, наша общая победа.

А потом люди, которые втерлись к нему в доверие и преследовали свои интересы, просто запудрили Каррере мозги. Если поднять все, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам. Теперь Массимо заявляет, что «Глушаков – великий игрок» и он пожмет мне руку. Наверное, только сейчас разобрался, что его «друзья» не только оболгали меня, но и ему самому испортили тренерскую карьеру», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»