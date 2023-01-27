Денис Глушаков: «Каррера говорил обо мне ненормальные вещи. Его «друзья» не только оболгали меня, но и ему испортили карьеру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков высказался об отношениях с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Думаю, Массимо сейчас жалеет обо всем, что тогда произошло. С нами он, работая главным тренером первый год в жизни, стал чемпионом. А когда все разрушилось и уволили в том числе и его, без «Спартака» Каррера пока больше ничего не добился.

После отставки Массимо я отправил ему эсэмэс: «Спасибо за чемпионский сезон». Считаю, что поступил по-человечески. Не промолчал, какие бы у нас ни были в конце отношения. Но и не слукавил, не пересластил. А он это сообщение раскрутил в другую сторону, да еще и дочь свою подключил, Господи... Где-то ошибался он, где-то – я. Но, что бы ни происходило, мы выиграли вместе. После его отставки мы больше не виделись.

При встрече поздоровался бы с ним точно. И руку бы, наверное, пожал. Все-таки стали чемпионами, и этого у нас не отберешь – ни у Массимо, ни у меня, ни у всей команды. Нельзя в истории того золота выделять и обожествлять кого-то одного. Это была абсолютно командная, наша общая победа.

А потом люди, которые втерлись к нему в доверие и преследовали свои интересы, просто запудрили Каррере мозги. Если поднять все, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам. Теперь Массимо заявляет, что «Глушаков – великий игрок» и он пожмет мне руку. Наверное, только сейчас разобрался, что его «друзья» не только оболгали меня, но и ему самому испортили тренерскую карьеру», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

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34 комментария

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TheSportNik
Ответ Tigo_Volchara93
Гениальный коммент, заскринил на память ✊🏻
Спасибо, пользуйтесь.
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bomzerub
Это же надо быть таким двуличным...
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dimonivanov
Ответ Биодудь
Удивительно, как вообще со всеми этими персонажами Спартак умудрился чемпионство взять.
До чемпионства он вполне тянул уровень, даже в сборной. Потом да, сбавил, еще и характер стал проявлять.
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Zlatan Ibra
Глушаков, наверно, думает, что не осталось уже в живых никого, кто помнил бы ту мерзкую историю, поэтому можно начинать обелять себя)))
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Balt
Он скорее Марат Трабукиев чем Марко Трабукки. ))
🤣
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Tigo_Volchara93
Ответ TheSportNik
Глушаков прав, что вот эти ребятки, что крутились вокруг Спартака в то время нанесли вред клубу, но их тоже можно понять им надо по пилить денежки Федуна по быстрому. Как пример, как они работают. В Краснодаре у Галицкого работал тренер Ганчаренко, успешно, но Нобель и Гурцкая решили завести в Краснодар своего тренера Николича и по пилить деньги Галицкого. Шоу продажных журналистов посмотрите , как условно Гурцкая осенью 2021 года критикует Ганчаренко и сегодны Гурцкая посмотрите, что он говорит про Ганчаренко, то есть земля и небо, причем он профессионал и этим опасен, так как знает, как убрать не угодного человека. Если Нобель, продажный журналист, готовый обгадить любого человека, только плати,но в футболе полный ноль, то Гурцкая знает футбол досконально и у Глушакова просто не было шансов уцелеть и его с позором выгнали из Спартака.
Гениальный коммент, заскринил на память ✊🏻
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koskyan
Денис, когда уже ты заткнешься и перестанешь плакаться? Ты в Спартаке и без Карреры не играл. И в Ахмате не играл. Тпм тоже Каррера виноват? Скажи спасибо Юрану, что он сделал из тебя опять футболиста. Падай в ноги и каждый след целуй. Благодари его в каждом интервью. А ты до сих пор вспоминаешь Карреру, который уже 5 лет как уехал из России
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Евгений Шевченко
Я очень часто видел как Глушаков проиграет единоборство, пробежит 10 метров, упрет руки в колени стоит, смотрит... Массимо виноват в этом?
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Spartakus1984
Жена Дениса тоже говорила о нем не нормальные вещи?Все видели переписку Глушакова с другими игроками где он четко пишет,что типа будет стараться убрать Карреру,Каррера может и измнился после чемпионского сезона,но Глушаков сам рассказывает в интерьвю как был как менеджер Спаратка,сувал везед свой нос,нарушал планы и идеи Итальнца вплоть до того где проводить сборы и как тренироваться,в общем начал вести себя как тренер,естествено Итальянец на это реагировал.Это еще не полное интерьвю Глушака.
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Вадим Григорьев
Скоро Глушаков расскажет,что и девочку в баню ему тоже Каррера подсунул
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IgorBudda
Чемпионами стали - красавцы.
И это всё, на что был способен игрок Глушаков.
Сам слился и тренера слил...
Не рой другому яму. Сам в неё попадешь
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acidmaniac153
Лате нтный все никак не угомонится
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TheSportNik
Глушаков прав, что вот эти ребятки, что крутились вокруг Спартака в то время нанесли вред клубу, но их тоже можно понять им надо по пилить денежки Федуна по быстрому.
Как пример, как они работают. В Краснодаре у Галицкого работал тренер Ганчаренко, успешно, но Нобель и Гурцкая решили завести в Краснодар своего тренера Николича и по пилить деньги Галицкого.
Шоу продажных журналистов посмотрите , как условно Гурцкая осенью 2021 года критикует Ганчаренко и сегодны Гурцкая посмотрите, что он говорит про Ганчаренко, то есть земля и небо, причем он профессионал и этим опасен, так как знает, как убрать не угодного человека.
Если Нобель, продажный журналист, готовый обгадить любого человека, только плати,но в футболе полный ноль, то Гурцкая знает футбол досконально и у Глушакова просто не было шансов уцелеть и его с позором выгнали из Спартака.
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munchen_fest
Ответ Кукич
Гурцкая? Казах косплеющий итальянца? Кто еще? Нужны имена и шифры
Так ты сам все имена и сказал. Гурцкая и Трабукки хотели получить подъемные за то, что Глушаков продлил контракт после чемпионского сезона. А Федун с Глушаком напрямую подписал контракт. Вот те и обиделись на Глушака и натравили тг-каналы и СМИ. И Карреру тоже.
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Вероника Иванова
А вату это не Глушак катал?!
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semenoffp3trok
Ответ Slavick Nemkovsky
Какое ещё безумие нужно сочинить про Глушакова, чтобы его оболгать?)
ну например, интеллегентный, думающий человек, прекрасный семьяинин
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Тренерские конспекты Бормана
"Никакой бани не было, я вообще баню не люблю и вообще туда с левой бабой только один раз ходил. Но при встрече пожал бы ей руку"
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Arnoldinho
После истории с Глушаковым 86% жителей рашонки были готовы поверить и в бандеровцев и в боевых комаров и в любую прочую ересь. Вот так это и работает.
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Hong Kil
Заслуга Глушакова в чемпионстве была больше 50%, а заслуга Карреры не превышала 10%, судя по утверждениям Федуна.
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Kit244098
Прав Глушак. Главной проблемой Спартака стало то, что Каррера оказался дураком. А Федун виноват в том, что не смог это прочухать.
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Андрей Лоел
"Какая отвратительная рожа!"
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semv
Мемуары Глушакова. Следующая глава про баню будет.
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Роман
Спортс вы зачем интервью изделия режите?Хотите срача между КБ?
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Balt
Ответ инок
А разве не Марко Трабукки?
Он скорее Марат Трабукиев чем Марко Трабукки. ))
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Сэр Шурф
ВЫ ВСЕ ВРЕТИ КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
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