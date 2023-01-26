Массимо Каррера: «Спартак» – самый популярный клуб России, нет смысла спорить. Оба самых принципиальных матча проходят с его участием»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает «Спартак» самым популярным клубом России.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака».

Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России – это «Спартак», – заявил бывший тренер московского клуба.

После 17 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 42 очка. «Спартак» находится на 2-м месте, имея в активе 36 очков.

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109 комментариев

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Ванзай
Ответ Burel
и какой вывод ? даже мало выигрывая, Спартак самый популярный. Это псевдо-гегемон и сейчас никому не интересен за пределами питера: в других местах за него полтора землекопа болеет. Да и в питере истинных болельщиков почти нет: только с приходом газпрома
А Соловьёв самый популярный ведущий. Бгг.
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Dimario
Это тот самый популярный сраптак, который стадион не может забить даже наполовину?
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Тайосич
Это правда. Даже в Питере Спартак второй по популярности клуб города.
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Сергей Сурков
Ответ Александр Жердин
Главное шапито российского футбола - так будет точнее.
Твой
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Сергей Сурков
Ответ Александр Жердин
Главное шапито российского футбола - так будет точнее.
Папа
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Вася Васильков
Ответ Честный контроль
А с каких пор ФКСМ стал самым титулованным клубом России? Или у вас с математикой так же туго, как и у Карреры? Чтобы узнать какой самый титулованный клуб России достаточно зайти в любой поисковик, а не на заборе читать.
Учи матчасть и не позорься.
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tony
Но самые просматриваемые матчи у Зенита.
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Demetrio-77
Ответ Sergio666
Дак и Питерским есть чем гордиться в поане выдающихся игр. А 6 побед в группе ЛЧ или кубок УЕФА (+суперкубок УЕФА) - тут думаю даже адекватный Спартаковец выбрал бы второе. Позора и у того спартака и у текущего Зенита тоже найдётся, но в целом если мериться успехами прошлого, подведя черту сегодня то довольно ровно. А деньги, газпромы, пенсионерки - это всё риторика. На футболке того Спартака красовался AKAI - единственный зарубежный спонсор среди РФПЛ клубов. У остальных гос конторы дай бог были. Да и Лукойл, если захочет, вольёт бабла больше чем Газпром, но почему не делает - другой вопрос...
Господь с вами, какой ещё AKAI единственный зарубежный спонсор. На вскидку, у Торпедо был Holsten, у Динамо Parmalat, если полазать по карточкам наверняка найдутся и другие. Что до мерянья успехами, я вроде ясно всё написал.
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Хасан Акбаев
Ответ Юрий Кечко
Главный клуб России который больше всех не мог пройти квалификацию в лиге Европы .. Имеет антирекорд в лч среди российских клубов и самое крупное поражение в истории еврокубков ))) Величие что сказать
Победы же тоже есть. И крупные. Другие клубы тоже проигрывали, Куусусям например.
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Sergio666
Ответ Zatvornick
Мартин Йиранек: Я играл с одними и теми же командами за «Спартак» и за «Терек» — против «Спартака» они идут как на последний бой, а с «Тереком» мертвые. Вот поэтому «Спартак» особенный. ... шо вы тут обсуждаете, убытки? всё давно сказано.
Батенька, так года то какие? Конец 90ых - начало 2010ых тут да - Спартак в топе, достижения уже не особо, но помнят, боятся и тд. А в новости речь то не про былое, а про текущее. Или мы опять сравниваем "Марадона /Месси?"
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Demetrio-77
Ответ Честный контроль
Мне просто интересно, кто вам рассказал, что вы с 5 лет стали болеть за Спартак?) Просто дети в этом возрасте не помнят не только за кого они болели,без подсказок взрослых, но и где были в это время.
Во-первых, не в 5, а в 6, точнее почти в 7, у меня весной д/р. Во-вторых, никто, я помню первые матчи, которые смотрел и болел за Спартак. Причем, когда в начале 0-ых фрагменты одной из игр появились в сети (точнее даже полная игра), выяснилось, что воспоминания мои были довольно верными. Вот этот матч https://spartakmoskva.ru/match/1484-spartak-moskva-sparta-niderlandy-kubok-uefa-1983-12-07. Туман в Тбилиси, Ван Гал не забил пенальти, красивейший удар Сидорова. Естественно, что никаких ван Галов я не запомнил, а вот химия Черенкова врезалась в память сразу же.
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Sergio666
Ответ Demetrio-77
Я болею за Спартак с 83-го года. И мне глубоко насрать, кто самый популярный клуб России. Даже больше скажу, я начал за Спартак болеть, потому что никогда терпеть не мог болеть за чемпионов/гегемонов. И 90-е мне нравились и запомнились не постоянными титулами, а игрой команды от которой дух захватывало, и победами не над Роторами с Аланиями, а над Реалами и Аяксами. Хочется Миллеру и питерским быть-стать-называться самым популярным клубом России, да ради бога. Я Спартак от этого меньше любить не стану. А козыряться своей популярностью - это гордыня, ни к чему хорошему она не приводит. Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.:)
Дак и Питерским есть чем гордиться в поане выдающихся игр. А 6 побед в группе ЛЧ или кубок УЕФА (+суперкубок УЕФА) - тут думаю даже адекватный Спартаковец выбрал бы второе. Позора и у того спартака и у текущего Зенита тоже найдётся, но в целом если мериться успехами прошлого, подведя черту сегодня то довольно ровно.
А деньги, газпромы, пенсионерки - это всё риторика. На футболке того Спартака красовался AKAI - единственный зарубежный спонсор среди РФПЛ клубов. У остальных гос конторы дай бог были. Да и Лукойл, если захочет, вольёт бабла больше чем Газпром, но почему не делает - другой вопрос...
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Sergio666
Ответ Сергей Круглов
Зачем столько текста? В России у Спартака поклонников в разы больше, чем у Зенита или тем более ЦСКА
Спорное утверждение.
Я понимаю структуру фан армии спартака: это "аборигены" Тушино (самые артодоксальные из всех), болеют потому что георгафический признак в первую очередь + наследственное (дед болел, батя болеет и тд). Также фаны регионов, у которых в их городе клуб даже не смотрит в сторону РПЛ (болеют и за земляков, а за Спам, потому что в РПЛ он). Они тоже не самые молодые 35+ в среднем. Я работал с одним таким в одной компании. Встретились в командировке в Питере (он сам из Новгорода). Вот собственно 2 основные группы: за земляков и потому что земляки у них так себе, а Спартак по старой памяти 90ых...

Зенит 1 на город миллионник + как я выше написал в еврокубках постоянно + трансферы звёздные. Ты, кто родился после 90ых и не помнит "Тихонов, Юран, Карпин, Алейничев и тд", те же не выберут в качестве объекта боления в национальном чемпионате клуб, который систематически обделывается? Опять же не в обиду, но факт фактом за 16 лет 1 раз и в среднем 3-5 место. Болеть за такое (при наличии выбора, мазохизм). Бывает конечно, но врядли....
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Otto Kretschmer
Ответ Demetrio-77
Я болею за Спартак с 83-го года. И мне глубоко насрать, кто самый популярный клуб России. Даже больше скажу, я начал за Спартак болеть, потому что никогда терпеть не мог болеть за чемпионов/гегемонов. И 90-е мне нравились и запомнились не постоянными титулами, а игрой команды от которой дух захватывало, и победами не над Роторами с Аланиями, а над Реалами и Аяксами. Хочется Миллеру и питерским быть-стать-называться самым популярным клубом России, да ради бога. Я Спартак от этого меньше любить не стану. А козыряться своей популярностью - это гордыня, ни к чему хорошему она не приводит. Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.:)
Это Каррера сказал, а не Миллер.
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Честный контроль
Ответ Demetrio-77
Я болею за Спартак с 83-го года. И мне глубоко насрать, кто самый популярный клуб России. Даже больше скажу, я начал за Спартак болеть, потому что никогда терпеть не мог болеть за чемпионов/гегемонов. И 90-е мне нравились и запомнились не постоянными титулами, а игрой команды от которой дух захватывало, и победами не над Роторами с Аланиями, а над Реалами и Аяксами. Хочется Миллеру и питерским быть-стать-называться самым популярным клубом России, да ради бога. Я Спартак от этого меньше любить не стану. А козыряться своей популярностью - это гордыня, ни к чему хорошему она не приводит. Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.:)
Мне просто интересно, кто вам рассказал, что вы с 5 лет стали болеть за Спартак?) Просто дети в этом возрасте не помнят не только за кого они болели,без подсказок взрослых, но и где были в это время.
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Александр Марис
Ответ Burel
и какой вывод ? даже мало выигрывая, Спартак самый популярный. Это псевдо-гегемон и сейчас никому не интересен за пределами питера: в других местах за него полтора землекопа болеет. Да и в питере истинных болельщиков почти нет: только с приходом газпрома
Иди куда дзюбу посылаете клоун
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Otto Kretschmer
Ответ Scorpio_17
С Зенитом все клубы с горящими глазами, со Спартаком полно безвольных игр. Спартак больше брэнд стал. Зенит ненавидят, может финансированию завидуют.
Зенит ненавидят столичные жители, по понятным причинам, Зенит не прогибается.
+3
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Demetrio-77
Я болею за Спартак с 83-го года. И мне глубоко насрать, кто самый популярный клуб России. Даже больше скажу, я начал за Спартак болеть, потому что никогда терпеть не мог болеть за чемпионов/гегемонов. И 90-е мне нравились и запомнились не постоянными титулами, а игрой команды от которой дух захватывало, и победами не над Роторами с Аланиями, а над Реалами и Аяксами.

Хочется Миллеру и питерским быть-стать-называться самым популярным клубом России, да ради бога. Я Спартак от этого меньше любить не стану. А козыряться своей популярностью - это гордыня, ни к чему хорошему она не приводит. Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.:)
+3
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Otto Kretschmer
Очередная реклама спаркака, хотя стоит признать что после семерок, желающих посмотреть на легендарных прибавилось.
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Evengar
Это и так всем понятно. Даже болельщикам Ленинградской сборной Бразилии. Поэтому они и злятся и спорят.
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qkf7rhkvys
Че за бубнеж спартак самый популярный клуб? Спартак это получается попса?
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Александр Жердин
Ответ Verhovn
Саша, ну в нашей стране и лиге.... Я не претендую на мир.)
На мой взгляд, не стоит употреблять название великий клуб применительно к нашему футболу. Вы говорите в своей стране? Тогда : «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – 115 титулов
«Аль-Ахли» (Египет) – 115 титулов
«Селтик» (Шотландия) — 111 титулов
«Линфилд» (Северная Ирландия) — 110 титулов Вы назовёте эти клубы великими? Я - нет. Впрочем , это моё личное мнение.
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Витольд Бубеный
Ответ Zatvornick
Сосите свой газ, или что вы там сосёте. Суть дела от этого не изменится.
Сосали, совсем и будем сосать! Мы Газпром и нам это нравится!
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Звиздунов
истину глаголет иноземец.
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Честный контроль
Ответ Сергей Круглов
Зачем столько текста? В России у Спартака поклонников в разы больше, чем у Зенита или тем более ЦСКА
Тем более...ахаха...судя по классическому детскому стилю писанины глупостей, только очень юный мальчик не способный к аналитическому анализу, может написать такую глупость.
Уж в Москве то ,где 5 клубов, болельщики Спартака только на 3 месте после Динамо и ЦСКА. По России не скажу, но если судить по интернету, то среди "болельщиковспартака" бьющих себя в грудь 74 % НИКОГДА не были на матчах Спартака, но искренне считают себя последышами Старостиных. Потому и пишут из тюрем.
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