Массимо Каррера: «Спартак» – самый популярный клуб России, нет смысла спорить. Оба самых принципиальных матча проходят с его участием»

считает «Спартак» самым популярным клубом России.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» – « » и ЦСКА – «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием « ».

Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России – это «Спартак», – заявил бывший тренер московского клуба.

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, набрав 42 очка. «Спартак» находится на 2-м месте, имея в активе 36 очков.