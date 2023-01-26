Массимо Каррера: «Спартак» – самый популярный клуб России, нет смысла спорить. Оба самых принципиальных матча проходят с его участием»
Массимо Каррера считает «Спартак» самым популярным клубом России.
«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака».
Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России – это «Спартак», – заявил бывший тренер московского клуба.
После 17 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 42 очка. «Спартак» находится на 2-м месте, имея в активе 36 очков.
А деньги, газпромы, пенсионерки - это всё риторика. На футболке того Спартака красовался AKAI - единственный зарубежный спонсор среди РФПЛ клубов. У остальных гос конторы дай бог были. Да и Лукойл, если захочет, вольёт бабла больше чем Газпром, но почему не делает - другой вопрос...
Я понимаю структуру фан армии спартака: это "аборигены" Тушино (самые артодоксальные из всех), болеют потому что георгафический признак в первую очередь + наследственное (дед болел, батя болеет и тд). Также фаны регионов, у которых в их городе клуб даже не смотрит в сторону РПЛ (болеют и за земляков, а за Спам, потому что в РПЛ он). Они тоже не самые молодые 35+ в среднем. Я работал с одним таким в одной компании. Встретились в командировке в Питере (он сам из Новгорода). Вот собственно 2 основные группы: за земляков и потому что земляки у них так себе, а Спартак по старой памяти 90ых...
Зенит 1 на город миллионник + как я выше написал в еврокубках постоянно + трансферы звёздные. Ты, кто родился после 90ых и не помнит "Тихонов, Юран, Карпин, Алейничев и тд", те же не выберут в качестве объекта боления в национальном чемпионате клуб, который систематически обделывается? Опять же не в обиду, но факт фактом за 16 лет 1 раз и в среднем 3-5 место. Болеть за такое (при наличии выбора, мазохизм). Бывает конечно, но врядли....
Хочется Миллеру и питерским быть-стать-называться самым популярным клубом России, да ради бога. Я Спартак от этого меньше любить не стану. А козыряться своей популярностью - это гордыня, ни к чему хорошему она не приводит. Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.:)
«Аль-Ахли» (Египет) – 115 титулов
«Селтик» (Шотландия) — 111 титулов
«Линфилд» (Северная Ирландия) — 110 титулов Вы назовёте эти клубы великими? Я - нет. Впрочем , это моё личное мнение.
Уж в Москве то ,где 5 клубов, болельщики Спартака только на 3 месте после Динамо и ЦСКА. По России не скажу, но если судить по интернету, то среди "болельщиковспартака" бьющих себя в грудь 74 % НИКОГДА не были на матчах Спартака, но искренне считают себя последышами Старостиных. Потому и пишут из тюрем.