«Оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на 6 очков – я бы так ставил вопрос. Думаю – да». Радимов об РПЛ

поделился мыслями об интригах второй части сезона Мир .

– Интересно посмотреть, как многие команды проведут предсезонную подготовку. Взять пример того же Абаскаля – у него времени на подготовку летом было две или три недели. А здесь будет почти два месяца.

И очень интересно посмотреть, как « » будет после этого выглядеть. Обычно при любом тренере, который проведет полноценную зимнюю подготовку, понятно, на что реально может претендовать команда.

– Сейчас часто доводится слышать мнение, что «Спартак» может догнать «Зенит», что шесть очков – это не отрыв. А вы как думаете?

– Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому – оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да. Отрыв увеличится.

– А других конкурентов не рассматриваете? ЦСКА, «Динамо»?

– Думаю, в этом сезоне этим двум командам будет сложно претендовать на чемпионство.

Тут еще во многом повлияет введение Fan ID. Взять пример того же « » – до введения этой системы на трибуны ходило 35 тысяч, а после зрителей стало в разы меньше. Пока к этому привыкнут, пока их начнут оформлять… Пройдет время.

А Ростов как раз славится поддержкой болельщиков. Там всегда тяжело играть, когда полные трибуны. Так что ростовчане тут могут чего-то не досчитаться, – сказал бывший футболист « ».