«Оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на 6 очков – я бы так ставил вопрос. Думаю – да». Радимов об РПЛ

Теги Спартак Зенит Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Футбол

Владислав Радимов поделился мыслями об интригах второй части сезона Мир РПЛ.

– Интересно посмотреть, как многие команды проведут предсезонную подготовку. Взять пример того же Абаскаля – у него времени на подготовку летом было две или три недели. А здесь будет почти два месяца.

И очень интересно посмотреть, как «Спартак» будет после этого выглядеть. Обычно при любом тренере, который проведет полноценную зимнюю подготовку, понятно, на что реально может претендовать команда.

– Сейчас часто доводится слышать мнение, что «Спартак» может догнать «Зенит», что шесть очков – это не отрыв. А вы как думаете?

– Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому – оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да. Отрыв увеличится.

– А других конкурентов не рассматриваете? ЦСКА, «Динамо»?

– Думаю, в этом сезоне этим двум командам будет сложно претендовать на чемпионство.

Тут еще во многом повлияет введение Fan ID. Взять пример того же «Ростова» – до введения этой системы на трибуны ходило 35 тысяч, а после зрителей стало в разы меньше. Пока к этому привыкнут, пока их начнут оформлять… Пройдет время.

А Ростов как раз славится поддержкой болельщиков. Там всегда тяжело играть, когда полные трибуны. Так что ростовчане тут могут чего-то не досчитаться, – сказал бывший футболист «Зенита».

36 комментариев

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Пользователь Huawei
Ответ Виктор
У Зенита обычных болельщиков больше чем фанатов. И больше чем у всех московских.
😂
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свинья в лесу
Ответ Mapku3
А кроме "Спартака" больше отрываться не от кого? Достали уже этими шестью очками отрыва! Если что, "Зениту" ещё играть с командами из первой пятёрки таблицы. Выезд с "Локо", думаю, не будет простой прогулкой. Да и остальные настраиваются на "Зенит" по особенному. Так что, не надо делить шкуру неубитого медведя!
ну, тут, по крайней мере была логика.
Спартак-ближайший "преследователь".
к тому же тот, у кого брали интервью, напомнил о Ростове.
к тому же, кроме заголовка еще и текст бывает, иногда.
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Снежана Цветкова
Ответ Виктор
У Зенита обычных болельщиков больше чем фанатов. И больше чем у всех московских.
😂😂😂👍
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Mapku3
А кроме "Спартака" больше отрываться не от кого? Достали уже этими шестью очками отрыва! Если что, "Зениту" ещё играть с командами из первой пятёрки таблицы. Выезд с "Локо", думаю, не будет простой прогулкой. Да и остальные настраиваются на "Зенит" по особенному. Так что, не надо делить шкуру неубитого медведя!
Ещё бы у Милера с Медведем, да у Орлова спросили.Эти бы уж точно сказали,что мы догоним болотных.
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Владимир Молявин
Вот в конце сезона и посмотрим кто чего стоит.
+1
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Кую коней
Ответ Александр Семенов
А прошлый раз он ответил?
По сути да
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Павел Ермаков
А что должен был сказать Радимов?Что Спартак перегонит зенит и станет чемпионом?Его за такое в Неве утопят.А я могу сказать,что Спартак перегонит зенит и возьмёт золото в этом году.
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Давид Золотов
Ответ Дмитрий9779
На трибуну А-107 4400-4900 это на матч с условным КС,на игру с условным Динамо 6900-7900,на Вираж 700-1700 трибуна D 102-108,в зависимости от матча. Так а чему удивляться,у нас и стоимость проезда в общественном транспорте выше.
Я ездил на химки центр верх за 5к.Открытие Арена)
+1
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Александр Семенов
Ответ Кую коней
Владик, а слабо снова с Васей пари заключить на желание. Так хоть ответить за слова придется
А прошлый раз он ответил?
+1
0
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Шухрат Казыев
Спартак конкурент Зениту? Смешно.
В РПЛ есть клубы сильнее Спартака.
+3
-6
-3
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тралмейстер
Ответ Spartakus1984
Отоврется,зениту еще играть с Оренбургом,Н Новогррдом,там гарантированые 6 очков
Конечно оторвётся! Зениту с КБ ещё играть.
+2
-1
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Дмитрий9779
Ответ Давид Золотов
Дороже Москвы? Я ради интереса узнаю
На трибуну А-107 4400-4900 это на матч с условным КС,на игру с условным Динамо 6900-7900,на Вираж 700-1700 трибуна D 102-108,в зависимости от матча.
Так а чему удивляться,у нас и стоимость проезда в общественном транспорте выше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кую коней
Владик, а слабо снова с Васей пари заключить на желание. Так хоть ответить за слова придется
+1
0
+1
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Кую коней
Ответ Spartakus1984
Отоврется,зениту еще играть с Оренбургом,Н Новогррдом,там гарантированые 6 очков
А еще Дюков, Миллер и еще кое-кто повыше
0
-3
-3
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SMART789
Ответ Spartakus1984
Отоврется,зениту еще играть с Оренбургом,Н Новогррдом,там гарантированые 6 очков
А Спартаку с любимыми Химками
+3
0
+3
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Дмитрий9779
Ответ Nightblackwolf
а вам с Ахматом.
Пока они так думают никогда не станут чемпионами.
+1
0
+1
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Давид Золотов
Ответ Дмитрий9779
Ты оплатишь белеты на Центральную трибуну?Там разница в цене в 10 раз выше,а на топ матчи почти в 20.
Дороже Москвы? Я ради интереса узнаю
+1
0
+1
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Отоврется,зениту еще играть с Оренбургом,Н Новогррдом,там гарантированые 6 очков
Кстати оговорочка по Фрейду..."отоврётся".А писать Зенит с маленькой буквы это комплекс😁
+4
0
+4
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Nightblackwolf
Ответ Spartakus1984
Отоврется,зениту еще играть с Оренбургом,Н Новогррдом,там гарантированые 6 очков
а вам с Ахматом.
+1
0
+1
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Nightblackwolf
Ответ Mapku3
А кроме "Спартака" больше отрываться не от кого? Достали уже этими шестью очками отрыва! Если что, "Зениту" ещё играть с командами из первой пятёрки таблицы. Выезд с "Локо", думаю, не будет простой прогулкой. Да и остальные настраиваются на "Зенит" по особенному. Так что, не надо делить шкуру неубитого медведя!
Так у журналистов Спартак головного мозга..
+4
-1
+3
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Nightblackwolf
По факту
+1
0
+1
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Дмитрий9779
Ответ Виктор
У Зенита обычных болельщиков больше чем фанатов. И больше чем у всех московских.
На Вираже тысяч 3-5,на стадионе обычно тысяч 30-45.Пусть считает сам.
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий9779
Ты оплатишь белеты на Центральную трибуну?Там разница в цене в 10 раз выше,а на топ матчи почти в 20.
БИлеты конечно.
+1
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Виктор
Ответ Spartakus1984
По идее зенит тоже должен лишиться поддержки фанатов,а команда к этому не привыкла так как Питесркие шатались по стадину когда другие бойкотировали.Но что то подсказывает,тут вираж хитрить будет,пойдут на центральную трибуну.
У Зенита обычных болельщиков больше чем фанатов. И больше чем у всех московских.
+6
-7
-1
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Andrej Kokorev
Недотренер радимов,делит шкуру не убитого медведя.
+2
-4
-2
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