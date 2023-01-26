Промес может вернуться к тренировкам со «Спартаком» на третьем сборе. Вероятность этого велика
Квинси Промес вскоре может присоединиться к тренировкам со «Спартаком».
Достаточно велика вероятность того, что нидерландец сможет принять участие в третьем сборе московского клуба в Турции, сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что футболист по личным обстоятельствам не принимает участие в первых двух сборах красно-белых.
Промес готовится в Москве с молодежным составом и под руководством индивидуального тренера.
Третий сбор «Спартака» пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.
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