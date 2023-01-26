Промес может вернуться к тренировкам со «Спартаком» на третьем сборе. Вероятность этого велика

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес вскоре может присоединиться к тренировкам со «Спартаком».

Достаточно велика вероятность того, что нидерландец сможет принять участие в третьем сборе московского клуба в Турции, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что футболист по личным обстоятельствам не принимает участие в первых двух сборах красно-белых.

Промес готовится в Москве с молодежным составом и под руководством индивидуального тренера.

Третий сбор «Спартака» пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.

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19 комментариев

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Serzhique
Ответ Сергей Круглов
Ты только проснулся?
Слово «ирония» не понимаешь совсем?))
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semenoffp3trok
Ответ Maxim Yevdokimov
Так-то это она страна, просто два города. Дубай и Абу-Даби, два разных эмирата в Объединенных Арабских Эмиратах.
так точно, я как-то даже и неподумал,но я там отдыха, поэтому по барабану
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Владимир Молявин
Хорошая новость.
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Maxim Yevdokimov
Ответ semenoffp3trok
ну от дубая до абу-даби чуть больше часа по шоссе, так что я даже бы не стал их особо разными странами считать, да и сбор этот можно за один брать, переезжают из-за участия в кубке наверное, а вот турция, как второй, он неделю с 14 по 20
Так-то это она страна, просто два города. Дубай и Абу-Даби, два разных эмирата в Объединенных Арабских Эмиратах.
0
0
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semenoffp3trok
Ответ Сергей Круглов
В Нидерландах живут голландцы
ну так-то в Ниделандах много кто живет, Промес например суринамец)
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Сергей Круглов
Ответ Serzhique
Комментарий удален пользователем
Ты только проснулся?
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Сергей Круглов
Ответ iMax
ээээ, нидерландец?
В Нидерландах живут голландцы
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Константин Титов
С Турции выдачи нет
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Ходор
Сборы пройдут в Тарасовке))
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literally
Ответ iMax
ээээ, нидерландец?
Что тебя удивило?
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Serzhique
Комментарий удален
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Кино Музыка
Утрясет кое-какие дела и вернется.
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Valentin Kompaneytsev
У Промеса подготовительный период проходит в соответствии плана. В перспективе, а это произойдёт скоро Квинси продлжет тренировки непосредственно с командой.
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semenoffp3trok
Ответ Dan Kennedy
Стало яснее, спасибо.
)
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mnogokotin-
будет круто
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iMax
ээээ, нидерландец?
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Dan Kennedy
Ответ semenoffp3trok
ну от дубая до абу-даби чуть больше часа по шоссе, так что я даже бы не стал их особо разными странами считать, да и сбор этот можно за один брать, переезжают из-за участия в кубке наверное, а вот турция, как второй, он неделю с 14 по 20
Стало яснее, спасибо.
0
0
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semenoffp3trok
Ответ Dan Kennedy
Не понимаю почему Спартак аж три сбора проводят, я так понимаю в трех разных странах? Какой-то перебор.
ну от дубая до абу-даби чуть больше часа по шоссе, так что я даже бы не стал их особо разными странами считать, да и сбор этот можно за один брать, переезжают из-за участия в кубке наверное, а вот турция, как второй, он неделю с 14 по 20
+2
0
+2
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redwhiteteam
Ответ Dan Kennedy
Не понимаю почему Спартак аж три сбора проводят, я так понимаю в трех разных странах? Какой-то перебор.
Следы заметаем )
+4
-1
+3
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Dan Kennedy
Не понимаю почему Спартак аж три сбора проводят, я так понимаю в трех разных странах?
Какой-то перебор.
0
0
0
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