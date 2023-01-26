объяснил причину перехода в «Спартак» после аренды в «Сочи».

– У вас была очень убедительная аренда в «Сочи» и бесплатный трансфер в «Спартак», где было гораздо сложнее…

– Я поехал в « », потому что у клуба хорошие отношения с « », а мне нужно было играть.

«Сочи» тогда шел в зоне вылета, эта угроза была реальной. Президент «Сочи» связался со мной и попросил сделать все возможное, чтобы помочь команде в течение полугода, чтобы остаться в , и затем я бы вернулся в «Зенит».

Если бы я играл и выступал хорошо, все могло бы сложиться именно так. Для меня это было идеальным вариантом – я сыграл около 10 матчей, и все прошло хорошо.

Когда я вернулся в «Зенит», я больше не был им нужен, а я не хотел этого. В «Спартак» я перешел для того, чтобы быть конкурентоспособным.

Знаете, получилось довольно забавно. Однажды я сказал в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сообщил мне, что я им не нужен, и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать.

Я говорил, что никогда не пойду в « », и поэтому я должен был перейти именно туда, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.

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