Кокорин о «Спартаке»: «Говорил, что никогда не перейду, но когда оказался не нужен «Зениту», понял, что должен уйти именно туда»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Сочи Футбол

Александр Кокорин объяснил причину перехода в «Спартак» после аренды в «Сочи».

– У вас была очень убедительная аренда в «Сочи» и бесплатный трансфер в «Спартак», где было гораздо сложнее…

– Я поехал в «Сочи», потому что у клуба хорошие отношения с «Зенитом», а мне нужно было играть.

«Сочи» тогда шел в зоне вылета, эта угроза была реальной. Президент «Сочи» связался со мной и попросил сделать все возможное, чтобы помочь команде в течение полугода, чтобы остаться в РПЛ, и затем я бы вернулся в «Зенит».

Если бы я играл и выступал хорошо, все могло бы сложиться именно так. Для меня это было идеальным вариантом – я сыграл около 10 матчей, и все прошло хорошо.

Когда я вернулся в «Зенит», я больше не был им нужен, а я не хотел этого. В «Спартак» я перешел для того, чтобы быть конкурентоспособным.

Знаете, получилось довольно забавно. Однажды я сказал в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сообщил мне, что я им не нужен, и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать.

Я говорил, что никогда не пойду в «Спартак», и поэтому я должен был перейти именно туда, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.

Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»

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52 комментария

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Ol Iva
Ответ Valentin Kompaneytsev
Кокорин был игроком многообещающим с огромным потенциалом, Но имея такой потенциал, не значит, что его обладатель станет великим. Важно его реализовать, правильно им распорядится. Кокорин не смог реализовать свой потенциал потому, что не научился управлять собой и своими чувствами. В результате Кокорин стал тем, кем стал.
" не научился управлять собой и своими чувствами"
Вы серьёзно?
Он просто не научился дружить с головой, справляться с эмоциями и примитивными инстинктами .
Что , скорее всего,и помешало ему реализовать свой потенциал.
В спортивной среде таких людей много ,но далеко не все из них тупые .
Я имею ввиду личностное ,а не спортивное развитие .
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MyGerodot
"Не нужен Зениту".... Саша или лукавит, или совсем уж не разбирался в той ситуации. Семак открытым текстом, публично говорил: Кокорин мне нужен. Отказаться - решал совсем не Зенит
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Александр Поливенко
Не ты первый, Саня в этом аспекте, не ты, увы, и последний. Дзюба тому в пример. Да и не только он. Так что не парься. Ну а так, успехов тебе в карьере
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Алексей Белоусов
Я Кокорин Саша, и у меня есть друг Паша.
Депутату толпой мы еб..ло разбили,
А нас почему то у очка посадили)))
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Лев Эллис
Ответ Юрий Кечко
Это заучит примерно как « Говорил что никогда не буду спать с мужчинами но как стали отказывать девушки понял что надо «
то есть, по такой аналогии есть только два пола: Зенит и Спартак, а остальные клубы гендер-флюидные? Эдак сейчас у скрепных фанатов футбола мозг взорвется.
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Сергей Круглов
Ответ Pozitive
Он 5 игр сыграл и все
Ну
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Pozitive
Ответ Сергей Круглов
А ты не знал?
Он 5 игр сыграл и все
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леша коваленко
Но лучше, вcе же таки ты не переходил в Спартак.
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Александр Поливенко
Ответ Камбоджа Иванов
...я должен был перейти именно туда, и помочь Газизову поджечь пятую точку Заремы и превратить Спартак в полный цирк, чтобы над ними ещё несколько лет угорала вся страна
Мечты, конечно же, сбываются... Но далеко не всегда
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Valentin Kompaneytsev
Кокорин был игроком многообещающим с огромным потенциалом, Но имея такой потенциал, не значит, что его обладатель станет великим. Важно его реализовать, правильно им распорядится. Кокорин не смог реализовать свой потенциал потому, что не научился управлять собой и своими чувствами.
В результате Кокорин стал тем, кем стал.
+1
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+1
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Александр Поливенко
Ответ Юрий Кечко
Это заучит примерно как « Говорил что никогда не буду спать с мужчинами но как стали отказывать девушки понял что надо «
Чёрт побери... Прям в точку!!!
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Фантом
Ответ Сергей Круглов
В Спартаке он то же проходил медосмотр
Да, и "Спартак" - просто-таки образец клуба с разумной администрацией, делающей все правильно и никогда не ошибающейся. :)

Впрочем, в таком случае придется сделать вывод, что и "Спартак" слил его не по спортивному принципу.
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semv
Продолжение интервью должно звучать так: "Говорил, что никогда не буду играть в чемпионате Кипра, но когда во всех других чемпионатах сказали, что я им больше не нужен, то решил, что мне нужно именно туда."
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m1t9
ой кокоша, тебя всегда, всегда, в каждый момент твои жизни вели только деньги, и ничего кроме.
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Сергей Круглов
Ответ Pozitive
А что он играл в Спартаке?
А ты не знал?
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Сергей Круглов
Ответ Честный контроль
Пусть пока еще голодной в ошейнике в офшоре посидит. Злее будет)))
Сколько у вас всех сексуальных фантазий на тему Заремы 😂
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vrazrez
По жизни Саша не держал слова, а только оправдания придумывал. Не мужик.
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Честный контроль
Кокорин о «Спартаке»: «Говорил, что никогда не перейду, но когда оказался не нужен «Зениту», понял, что должен уйти именно туда»
Мужик сказал-мужик сделал...и перешел в "Сочи"!
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Князь из Питера
А он что, и за СпартаГ успел поиграть?
:)))
Не заметил.
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Pozitive
Ответ Сергей Круглов
В Спартаке он то же проходил медосмотр
А что он играл в Спартаке?
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al
нормально он так перешёл -
легенда#2, сразу после Джона Ти.
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Честный контроль
Ответ Сергей Круглов
Выпускайте Зарему!
Пусть пока еще голодной в ошейнике в офшоре посидит. Злее будет)))
+1
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Честный контроль
Существует первая древнейшая профессия - это проституция.
Есть и вторая древнейшая - журналист.
Теперь появилась и третья древнейшая - футболист.
Что между ними общего - все продаются и готовы на то, что в нормальном мире немыслимо и аморально.
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Сергей Круглов
Выпускайте Зарему!
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Сергей Круглов
Ответ Фантом
Ну да, конечно. Сначала не расторгали контракт с сидельцем, ожидая, пока он вернется и поддерживая его в том числе и публично, а потом "забраковали не по спортивным причинам". Логика. Куда естественнее выглядит сценарий, при котором после возвращения Кокорина его осмотрели врачи - и вот уже после этого он стал не нужен. Без громких объяснений, чтобы не ломать человеку возможный остаток карьеры.
В Спартаке он то же проходил медосмотр
0
0
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