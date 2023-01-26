Кокорин о «Спартаке»: «Говорил, что никогда не перейду, но когда оказался не нужен «Зениту», понял, что должен уйти именно туда»
Александр Кокорин объяснил причину перехода в «Спартак» после аренды в «Сочи».
– У вас была очень убедительная аренда в «Сочи» и бесплатный трансфер в «Спартак», где было гораздо сложнее…
– Я поехал в «Сочи», потому что у клуба хорошие отношения с «Зенитом», а мне нужно было играть.
«Сочи» тогда шел в зоне вылета, эта угроза была реальной. Президент «Сочи» связался со мной и попросил сделать все возможное, чтобы помочь команде в течение полугода, чтобы остаться в РПЛ, и затем я бы вернулся в «Зенит».
Если бы я играл и выступал хорошо, все могло бы сложиться именно так. Для меня это было идеальным вариантом – я сыграл около 10 матчей, и все прошло хорошо.
Когда я вернулся в «Зенит», я больше не был им нужен, а я не хотел этого. В «Спартак» я перешел для того, чтобы быть конкурентоспособным.
Знаете, получилось довольно забавно. Однажды я сказал в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сообщил мне, что я им не нужен, и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать.
Я говорил, что никогда не пойду в «Спартак», и поэтому я должен был перейти именно туда, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.
Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»
Вы серьёзно?
Он просто не научился дружить с головой, справляться с эмоциями и примитивными инстинктами .
Что , скорее всего,и помешало ему реализовать свой потенциал.
В спортивной среде таких людей много ,но далеко не все из них тупые .
Я имею ввиду личностное ,а не спортивное развитие .
Депутату толпой мы еб..ло разбили,
А нас почему то у очка посадили)))
В результате Кокорин стал тем, кем стал.
Впрочем, в таком случае придется сделать вывод, что и "Спартак" слил его не по спортивному принципу.
Мужик сказал-мужик сделал...и перешел в "Сочи"!
:)))
Не заметил.
легенда#2, сразу после Джона Ти.
Есть и вторая древнейшая - журналист.
Теперь появилась и третья древнейшая - футболист.
Что между ними общего - все продаются и готовы на то, что в нормальном мире немыслимо и аморально.