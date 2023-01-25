«У Акинфеева крутой удар. Если бахнет плотно, будет прямо как у Халка, с такой же бешеной силой». Ребров о вратаре ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Андрей Дикань Артем Ребров премьер-лига Россия Sports.ru Халк Футбол

Артем Ребров считает, что удары Игоря Акинфеев могут сравниться по мощности с ударами Халка. 

«Еще крутой удар у Акинфеева. Если он бахнет плотно в тот угол, где вратарь стоит, то это будет прямо удар Халка, с такой же бешеной силой. 

При этом не факт, что Халк от ворот выбивал бы так же хорошо, как Акинфеев. Это совсем разные техники. Мы это как-то видели на примере Глушакова за сборную. Он встал в ворота из-за травмы Лунева, но не мог мяч нормально поднять и от ворот выбить.

Еще у нас был Андрей Дикань, который забил несколько пенальти. В «Спартаке» он одиннадцатиметровые не бил, потому что штатным был Дима Комбаров, который почти не промахивался. А до этого в Хабаровске Дикань один раз пробил по фану, попал, а ему сказали: «Ну, давай, бей теперь». Андрюха, если не ошибаюсь, подходил и с колотухи клал. На тренировках в «Спартаке» именно так и исполнял.

Вообще, пенальти от вратаря – особый психологический прием. Считается же, что пропустить пенальти не обидно и ничего страшного, но здесь получается, что пропускаешь от вратаря, а это уже такое себе. Потом будут глумиться: «Да тебе даже вратарь забил!»

Поэтому я хоть и против, но не могу не признать, что в этом что-то есть. Причем пенальти – технически достаточно простой элемент, техники и умений вратаря хватает, чтобы забить.

Главное, справиться с психологией. А забить гол с 11 метров в 7-метровые ворота вратари могли и 50 лет назад, не говоря уже о современных, которые ногами играют, как полевые», – написал бывший вратарь и технический координатор «Спартака» в колонке на Sports.ru. 

«Удар Акинфеева – как у Халка». Ребров о пенальти и штрафных от вратарей

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17 комментариев

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Серега Горбач
Ответ sp.msk.86
До чужой штрафной?
Ну голевой на Караскаля для примера
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Только Акинфеев бьет по-вратарски вверх. В том то и феномен Халка, он свои супермощные удары направлял точно в ворота.
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sp.msk.86
Ответ инок
У Игоря удар поставлен хорошо, он без разбега до чужой штрафной добивает
До чужой штрафной?
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Юрий Кечко
Ответ TravenS
Можно пнуть плотно и мяч долетит за секунду (условно), а можно пнуть навесом (как любой вратарь) и мяч будет лететь 5 секунд. Это не показатель мощи удара
Вот да , кто занимался футболом должен знать разницу между навесом/выносом когда подсаживаешься под мяч и бьешь в его низ, и умением шлепнуть сильно и попасть точно по центру мяча

Я вот занимаюсь диагонали делал легко длинные такие , а удар был как по одному месту ладошкой
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Юрий Кечко
Помню как Акинфеев себе ножницами закинул в лч
Халку такое исполнение не снилось )
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xQcoW
Игарь еще хорош между ног пропускать
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TravenS
Ответ инок
У Игоря удар поставлен хорошо, он без разбега до чужой штрафной добивает
Можно пнуть плотно и мяч долетит за секунду (условно), а можно пнуть навесом (как любой вратарь) и мяч будет лететь 5 секунд. Это не показатель мощи удара
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Ovsyankin
Плотный банан, иначе говоря
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TravenS
Ключевое здесь ЕСЛИ) а так бред бредом, если бы у Игорька был подобный удар, это было бы заметно. А так каждый второй вратарь пинает мяч также, как и Игорек, но с Халком их не сравнивают
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Давид Agabekyan
Ответ Великий Алонсо
Пенальти любой нормальный человек с прямыми ногами и плотным ударом забьёт. Это только Меси умудряется половину пенальти засрать
Во время ЧМ: только с пенальти забивает.
После ЧМ: даже с пенальти забить не может
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#nikon
Ответ инок
У Игоря удар поставлен хорошо, он без разбега до чужой штрафной добивает
Да, это невозможно не заметить.
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Ко-ко-джамбо
Чушь. Халк уникум, только сейчас понимаю, что он такой же уникальный футболист, как Роналдиньо с его пластинкой, или Жуниньо с его штрафными. Нет в мире больше никого подобного этой пушке-колотушке. Да, пару раз зарядить любой футболист за карьеру может, но чтобы это стабильно всю карьеру, в важнейших матчах, с игры, такого больше нигде не найдёшь.
+12
-6
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Xm.md
А еще он по лицу бьет неплохо
+1
-1
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инок
У Игоря удар поставлен хорошо, он без разбега до чужой штрафной добивает
+19
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Уолтер Собчак
Помню, когда у "МС" началась серия незабитых пенальти, Гвардиола говорил, что их очень круто исполняет Эдерсон, поэтому если серии продолжится, может, он даст ему шанс.
+3
-1
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Pok_Toholo
Ответ Великий Алонсо
Пенальти любой нормальный человек с прямыми ногами и плотным ударом забьёт. Это только Меси умудряется половину пенальти засрать
Великий глупец, а не Алонсо
+6
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Великий Алонсо
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