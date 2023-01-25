«У Акинфеева крутой удар. Если бахнет плотно, будет прямо как у Халка, с такой же бешеной силой». Ребров о вратаре ЦСКА

считает, что удары могут сравниться по мощности с ударами Халка.

«Еще крутой удар у Акинфеева. Если он бахнет плотно в тот угол, где вратарь стоит, то это будет прямо удар Халка, с такой же бешеной силой.

При этом не факт, что Халк от ворот выбивал бы так же хорошо, как Акинфеев. Это совсем разные техники. Мы это как-то видели на примере Глушакова за сборную. Он встал в ворота из-за травмы Лунева, но не мог мяч нормально поднять и от ворот выбить.

Еще у нас был , который забил несколько пенальти. В « » он одиннадцатиметровые не бил, потому что штатным был Дима Комбаров, который почти не промахивался. А до этого в Хабаровске Дикань один раз пробил по фану, попал, а ему сказали: «Ну, давай, бей теперь». Андрюха, если не ошибаюсь, подходил и с колотухи клал. На тренировках в «Спартаке» именно так и исполнял.

Вообще, пенальти от вратаря – особый психологический прием. Считается же, что пропустить пенальти не обидно и ничего страшного, но здесь получается, что пропускаешь от вратаря, а это уже такое себе. Потом будут глумиться: «Да тебе даже вратарь забил!»

Поэтому я хоть и против, но не могу не признать, что в этом что-то есть. Причем пенальти – технически достаточно простой элемент, техники и умений вратаря хватает, чтобы забить.

Главное, справиться с психологией. А забить гол с 11 метров в 7-метровые ворота вратари могли и 50 лет назад, не говоря уже о современных, которые ногами играют, как полевые», – написал бывший вратарь и технический координатор «Спартака» в колонке на .ru.

«Удар Акинфеева – как у Халка». Ребров о пенальти и штрафных от вратарей