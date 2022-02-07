Ребров о Думбия: «Бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено. Уже в 25 выглядел на 35-40»

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru поделился впечатлениями от игры против бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент (в матче с ЦСКА в 2013-м – прим. Sports.ru) почувствовал и его скорость, и его мощь.

Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено. Выглядел уже тогда на 35-40 (в той игре Думбия официально было 25 лет, сейчас ему 34 – прим. Sports.ru).

Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!» Но это ладно.

Самое смешное было у Кински, когда он играл против в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать», – написал Ребров.

Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс». В составе этой команды нападающий выступал в 2021 году.

Ребров составил рейтинг лучших форвардов, против которых играл. Халк не первый, в топе – Кокорин и Мбенг