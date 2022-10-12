Ребров о матчах «Спартака» и ЦСКА: «Не хватает Игнашевича и Березуцких. Написал Акинфееву: «Играй как можно дольше, с тобой дерби интереснее»

надеется, что будет играть как можно дольше.

«Мне было очень интересно, как игроки ЦСКА и «Спартака» общаются в сборной. Оказалось, что никакого противостояния там нет. С Васей Березуцким вообще можно часами угорать и трепаться, с Акинфеевым тоже очень приятно поговорить.

Конечно, сейчас в дерби немного не хватает Игнашевича и Березуцких, потому что с ними у меня дерби и ассоциируется.

Как-то не так давно Акинфеев тащил в игре с нами, я ему написал: «Игорь, играй как можно дольше, с тобой дерби только интереснее». Он в ответ скромно отшутился в своем стиле. Это важно проговорить: Игорь никогда себя не превозносит и не ставит выше других», – написал экс-вратарь и технический координатор красно-белых в блоге на Sports.ru.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье, 16 октября.

«Матчи с «Зенитом» важны, но за победу над ЦСКА тебе простят все». Колонка Реброва перед дерби