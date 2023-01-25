У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Стали известны новые подробности в деле Дани Алвеса

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает El Periodico, первые показания жертва Алвеса дала уже в день происшествия. Сотрудники ночного клуба, заметив, что девушка уходит из заведения в слезах, спросили у нее о случившемся, а затем вызвали полицию.

Один из полицейских, общавшихся с потерпевшей, случайно включил камеру на форме. На видеозаписи можно услышать, что девушка дает показания, совпадающие с ее иском, которые она подала через 2 дня. Кроме того, спустя 20 дней она описывала инцидент точно так же – в отличие от Алвеса, неоднократно менявшего показания. 

После оказания первой помощи женщина была доставлена в больницу Барселоны, куда должны обращаться жертвы сексуального насилия, и была осмотрена судебным врачом. В ходе медицинского осмотра на ее колене были обнаружены царапины, что говорит о борьбе. Также были получены остатки семенной жидкости, которые теперь должны быть сопоставлены с образцом ДНК Алвеса. 

Кроме того, полиция осмотрела туалет, где произошло предполагаемое изнасилование. Там были найдены отпечатки пальцев жертвы и еще одного человека – вероятно, Дани. По мнению специалиста по расследованию случаев сексуального насилия, расположение отпечатков подтверждает версию девушки и не соответствует ни одной из версий, высказанных Алвесом. 

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет

Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания

Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него

Материалы по теме

315 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
Ответ Рафик Маркес
Сборная насильников уже вырисовывается. Правый деф Алвеш, слева Бенж Менди, Левый хав Адам Джонсон, правый Робиньо, Роналду в нападении. Дополните если что
Где Санти Мина?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaasJT
Прилип, взломщик мохнатого сейфа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Team_Coach
Сколько ему грозит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katin Dag
Ответ shapor
Чувство вседозволенности - херовое чувство.
Чувство хорошее-последствия ужасные от поступков
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Не смог уговорить, значит она не настолько понравилась, чтоб стараться дальше. А если пошла с ним в туалет и началась ломаться, значит дешевка, которая хочет чуть подороже продаться. Потерял контроль под алкоголем. Всё таки надо отвечать за свои поступки. Урок обоим, обоих жалко. Но это жизнь. Наказание должно быть, но сексуального маньяка лепить из Алвеса не правильно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wadwill13
Я СЧИТАЮ ЧТО НАШЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО. жду в 23 году чтобы футболисты занимались сексом и сразу подавали в суд на баб за изнасилование. Нужно на опережение работать.
А если по существу: 90 процентов современных износилований у звёзд это вымогательство денег. Есть сперма, есть отпечатки пальцев в туалете: это доказательство секса а не изнасилования!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Шипитко
Ответ DiffusedLight
Нашли барселоновскую днк... мои соболезнования
10/10
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curiouscat
Зачем все эти подробности на спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ну тут уже сажать надо, на клевету не похоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярослав Ройс
Ответ Серый
это ты свои мечты расписал?
🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Бородин
Ответ Syndycate
Зато как горло то рвал, когда парню всего лишь телефон разбили)
Да вони на весь спортс было)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manxeton
Ответ Александр Бородин
Интересно где ригоберга? 🤔 чет помалкивает🤣
Игорь Климова и Айлин 1990 ждет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ FoLL
После того, как он ее руку прикладывал себе к члену. она вместе с ним пошла в одну кабинку навести марафет? Ну-ну. Не знала, куда идет - не смешно, что это за туалет без специфических табличек? И царапины - это несерьезно. Ожидаемая "травма", если это была коленно-локтевая поза. Впрочем. это не похоже на шантаж. Лично я сейчас склоняюсь к мнению, что она планировала ограничиться минетом, а у него сорвало крышу (например, из-за определенных веществ), и он ее после этого изнасиловал.
Может он ей руку приложил, чтобы показать где марафет. Или предложил марафет в качестве компенсации за неучтивый жест. Или просто любовь к марафету пересилила инстинкт самосохранения.
А скорее всего, девчонка просто мечтала об элегантной жизни, походам в модные клубы, прекрасном романе со знаменитостью-спортсменом. И когда мечта стала сбываться, ударили гормоны и закружили голову, тут не то чтобы в туалет - с обрыва бы кинулась! А когда мечта сбылась, гормоны улетучились, и пришло осознание, что вместо красоты ее просто грубо и грязно трахнули в сортире. И соответственно появилась обида, боль, разочарование и желание возмездия.
Таблички на сортирах в испанских клубах неизвестно какие висят и висят ли вообще. Традиционные эм и жо нынче неполиткорректны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
как же мерзко,что некоторые до сих пор пытаются тут его оправдать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gouffran
Ответ Arman77
Парня можно снять с пальмы. Но пальму из него ничем не вытащить
Ага. Парни из США, Европы или России не насилуют. Такое во всем мире происходит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
Ответ лысый сый.
А разве на ней нет части вины ? Прикинь - твоя жена заявляет, что она пила с какими то парнями на чердаке, напилась до отключки сознания, и один из собутыльников ей присунул. Ой , меня изнасиловали НО Я НЕ ВИНОВАТА!!! Самому не смешно. Хотя раз ты оправдываешь шалав, ты по видимому и сама женску полу . Тогда , конечно, пример не зайдет.
Я вот не женского пола. Даже специально ещё раз проверил. Пример твой, все равно не зайдёт. Если моя жена пила с какими-то парнями на чердаке до потери сознания, она поступила довольно стремно. Но это никак не оправдывает типов, которые решили ее изнасиловать.
А тебе очень советую не пользоваться в жизни своей же логикой, потому что в суде, если что, истории “Да она сама с нами бухала/если женщина после клуба поехала ко мне домой, это даёт мне право засовывать в неё член/etc”, не проканает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Позор девчонке, Алвес красава
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ &_Bishep_&
И все таки?...зачем?
да затем, что у нее ноль опыта в подобных ситуациях... она жила в окружении где если она не скажет да, то никто к ней не притронется, а не так, что в каждодневной борьбе за свою честь... а как и почему девушки, после изнасилования, начинают угрожать насильникам тюрьмой и полицией и расплачиваются за эти угрозы жизнью? вот и думай - зачем и почему...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mc′loud
Ответ Кайрат Кырбасов
И даже это, что обслуживать будет суперпрофессионал в сфере сексуслуг, не даёт никакой гарантии, что в будущем со спортсмена не попытаются поиметь ещё денежек
Остается только один вариант - втирать до полного самоудовлетворения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton M.
Пусть посидит лет 7-10, подумает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FoLL
Ответ Maturmalai
Может пошла с ним в туалет просто марафет навести. А еще в прошлых статьях была фраза, что она типа не знала, что за дверью туалет. Может подумала, что там сокровищница Али-Бабы.
После того, как он ее руку прикладывал себе к члену. она вместе с ним пошла в одну кабинку навести марафет? Ну-ну. Не знала, куда идет - не смешно, что это за туалет без специфических табличек? И царапины - это несерьезно. Ожидаемая "травма", если это была коленно-локтевая поза.

Впрочем. это не похоже на шантаж. Лично я сейчас склоняюсь к мнению, что она планировала ограничиться минетом, а у него сорвало крышу (например, из-за определенных веществ), и он ее после этого изнасиловал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TC@ER18
Скоро днк зеков найдут в алвесе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шейх Т. Монтана
Конкретно попал. Это полный ПИСТЕСС.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriah Heep
Портал катастрофически быстро желтеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ Старый Сухи
Домахался членом налево и направо, болван. Но вот вопрос, зачем она пошла с ним в туалет? Зачем садилась на него? Не отрицая того что секс был и что Алвес сядет и похоже надолго, я все равно склоняюсь к версии разводки на бабло. Но что то похоже пошло не так и она уперлась.
Может пошла с ним в туалет просто марафет навести. А еще в прошлых статьях была фраза, что она типа не знала, что за дверью туалет. Может подумала, что там сокровищница Али-Бабы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий