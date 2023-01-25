У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

Стали известны новые подробности в деле .

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает El Periodico, первые показания жертва Алвеса дала уже в день происшествия. Сотрудники ночного клуба, заметив, что девушка уходит из заведения в слезах, спросили у нее о случившемся, а затем вызвали полицию.

Один из полицейских, общавшихся с потерпевшей, случайно включил камеру на форме. На видеозаписи можно услышать, что девушка дает показания, совпадающие с ее иском, которые она подала через 2 дня. Кроме того, спустя 20 дней она описывала инцидент точно так же – в отличие от Алвеса, неоднократно менявшего показания.

После оказания первой помощи женщина была доставлена в больницу Барселоны, куда должны обращаться жертвы сексуального насилия, и была осмотрена судебным врачом. В ходе медицинского осмотра на ее колене были обнаружены царапины, что говорит о борьбе. Также были получены остатки семенной жидкости, которые теперь должны быть сопоставлены с образцом ДНК Алвеса.

Кроме того, полиция осмотрела туалет, где произошло предполагаемое изнасилование. Там были найдены отпечатки пальцев жертвы и еще одного человека – вероятно, Дани. По мнению специалиста по расследованию случаев сексуального насилия, расположение отпечатков подтверждает версию девушки и не соответствует ни одной из версий, высказанных Алвесом.

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет

Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания

Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него