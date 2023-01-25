У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании
Стали известны новые подробности в деле Дани Алвеса.
Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Как сообщает El Periodico, первые показания жертва Алвеса дала уже в день происшествия. Сотрудники ночного клуба, заметив, что девушка уходит из заведения в слезах, спросили у нее о случившемся, а затем вызвали полицию.
Один из полицейских, общавшихся с потерпевшей, случайно включил камеру на форме. На видеозаписи можно услышать, что девушка дает показания, совпадающие с ее иском, которые она подала через 2 дня. Кроме того, спустя 20 дней она описывала инцидент точно так же – в отличие от Алвеса, неоднократно менявшего показания.
После оказания первой помощи женщина была доставлена в больницу Барселоны, куда должны обращаться жертвы сексуального насилия, и была осмотрена судебным врачом. В ходе медицинского осмотра на ее колене были обнаружены царапины, что говорит о борьбе. Также были получены остатки семенной жидкости, которые теперь должны быть сопоставлены с образцом ДНК Алвеса.
Кроме того, полиция осмотрела туалет, где произошло предполагаемое изнасилование. Там были найдены отпечатки пальцев жертвы и еще одного человека – вероятно, Дани. По мнению специалиста по расследованию случаев сексуального насилия, расположение отпечатков подтверждает версию девушки и не соответствует ни одной из версий, высказанных Алвесом.
Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет
Алвес попросил еще об одном допросе по делу об изнасиловании. Ранее он трижды менял показания
Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него
А если по существу: 90 процентов современных износилований у звёзд это вымогательство денег. Есть сперма, есть отпечатки пальцев в туалете: это доказательство секса а не изнасилования!!!
А скорее всего, девчонка просто мечтала об элегантной жизни, походам в модные клубы, прекрасном романе со знаменитостью-спортсменом. И когда мечта стала сбываться, ударили гормоны и закружили голову, тут не то чтобы в туалет - с обрыва бы кинулась! А когда мечта сбылась, гормоны улетучились, и пришло осознание, что вместо красоты ее просто грубо и грязно трахнули в сортире. И соответственно появилась обида, боль, разочарование и желание возмездия.
Таблички на сортирах в испанских клубах неизвестно какие висят и висят ли вообще. Традиционные эм и жо нынче неполиткорректны.
А тебе очень советую не пользоваться в жизни своей же логикой, потому что в суде, если что, истории “Да она сама с нами бухала/если женщина после клуба поехала ко мне домой, это даёт мне право засовывать в неё член/etc”, не проканает)
Впрочем. это не похоже на шантаж. Лично я сейчас склоняюсь к мнению, что она планировала ограничиться минетом, а у него сорвало крышу (например, из-за определенных веществ), и он ее после этого изнасиловал.