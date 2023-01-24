Свидетельница рассказала, что Алвес «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места» перед предполагаемым изнасилованием

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

В деле против Дани Алвеса появилась свидетельница.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает La Vanguardia, одна из двух девушек, находившихся в ночном клубе Sutton вместе с предполагаемой жертвой изнасилования, рассказала, что перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней.

Свидетельница рассказала, что футболист «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места».

Слова свидетельницы совпадают с показаниями заявительницы, которая изложила суду аналогичную версию событий.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания. Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

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88 комментариев

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wojtech66
- Он грубо трогал меня и клал мою руку на свои интимные места, потом мы пошли в туалет.
В общем, ничего не предвещало беды.
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okkervil
Ответ Михо
Тот же вопрос, значит получается Алвес перелапал всех девиц в компании, вел себе «грубо и недопустимо», они продолжали с ним веселиться, после чего одна из них отправилась уединиться с ним в туалете… чтобы что? Поговорить по душам, помочь ему сходить в туалет?
Исключительно чтобы объяснить ему всю недопустимость такого поведения и потребовать соблюдения правил приличия. А вы что думали?
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Слава Кравцов
Ответ Михо
Тот же вопрос, значит получается Алвес перелапал всех девиц в компании, вел себе «грубо и недопустимо», они продолжали с ним веселиться, после чего одна из них отправилась уединиться с ним в туалете… чтобы что? Поговорить по душам, помочь ему сходить в туалет?
Поддержать или подержать, интересно?
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Evgueniy
Ответ akschweyan
Как я вижу ситуацию: девчонки тусили с Алвесом и ко, в целом были не против его ээ ухаживаний, спокойно относились к идее продолжения банкета в уединенном месте экей туалет. Но вместо удовольствия по взаимному согласию лейди получила удары ногами, придушивания и грубое проникновение, вплоть до травм. На такое она не подписывалась, это все-таки выходит за рамки подразумевавшегося секса в туалете. И вот в эту картину вписывается все: и поведение девушки (и ее подруг) до, и реакция после. И справедливая реакция, чего уж там.
Согдашусь. Алвес возможно перегнул с "играми" и девушка обиделась, либо ещё на что-то обиделась. Ну или это развод с мексиканскими сутенерами. Я сам был на Тенерифе и если честно просто обалдел от количества проституток которые просто прохода не давали, я даже ходил другой улицей от моря в отель) И это не уродиеы какие-то, а неплохие. Лезли обниматься бесспроса, так я лешился цепочки что даже не заметил. Цыганки. Почему я удивлён? Потому что это вроде как Западная Европа такого нигде не видел.
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Гриззли
Ответ Дерзкий пеликан
То есть тебя вообще не смущает, что девушка спокойно пошла в мужской туалет, когда еë позвал туда мужик, с которым она только сегодня познакомилась?
Почему сразу в мужской? Да и может они покурить пошли.
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Старый Сухи
Ответ Михо
Тот же вопрос, значит получается Алвес перелапал всех девиц в компании, вел себе «грубо и недопустимо», они продолжали с ним веселиться, после чего одна из них отправилась уединиться с ним в туалете… чтобы что? Поговорить по душам, помочь ему сходить в туалет?
Я об этом же уже писал не раз. Явная нестыковка. Он их и лапал и делал и то и сё а она идет с ним в сартир. К тому же это клуб, а не подворотня ночью в спальном районе. Она могла и закричать и просто уйти из туалета и позвать охрану. А она типа сидела на нем пока он её насиловал? Очень похоже на подставу.
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Гриззли
Ответ левый край
С Тайсоном было точно также... Посадили!
С Тайсоном было сосем не так. Его слили, причем, его же адвокаты. Даже прокурор не думал, что его посадят. Его не держали в тюрьме, он внес залог и сел только после приговора. А тут даже под залог не выпускают, значит есть что-то весомое против него.
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whereissuso
Ответ Пинающий Достоинства
Вот мой знакомый начитался таких статей и решил следственный эксперимент провести: шлепнул и ущипнул свою жену, а потом предложил пойти с ним в туалет…. В итоге никто с никуда не пошёл, а вместо борща было получено по «щам», а общем что-то не то, не вяжется с Алвесом ..,,
Просто надо с чужой женой
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А.Э.РАСИМ
Свидететельница меняла в туалете унитаз, и тут Алвес вошел и ее изнасиоовал.
До туалета мастер шагала сама.
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Жэд Кэлэд
Ответ akschweyan
Как я вижу ситуацию: девчонки тусили с Алвесом и ко, в целом были не против его ээ ухаживаний, спокойно относились к идее продолжения банкета в уединенном месте экей туалет. Но вместо удовольствия по взаимному согласию лейди получила удары ногами, придушивания и грубое проникновение, вплоть до травм. На такое она не подписывалась, это все-таки выходит за рамки подразумевавшегося секса в туалете. И вот в эту картину вписывается все: и поведение девушки (и ее подруг) до, и реакция после. И справедливая реакция, чего уж там.
Другой вариант: девки пошли в клуб, согласились пойти в вип-зону то к одним парням, то к другим (с Алвесом), Дани там всех лапал, никто не был против (даже за, ведь все это при людях и потом подтвердят), он предложил одной из них уединиться, она согласилась. А дальше 15 минут в туалете, и она знает, что там свидетелей и видеонаблюдения нет. Был обоюднопьяный секс, а дальше можно Алвеса обвинять в чем угодно, ведь там уже будет слово против слова. И поверят ей.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Дерзкий пеликан
То есть тебя вообще не смущает, что девушка спокойно пошла в мужской туалет, когда еë позвал туда мужик, с которым она только сегодня познакомилась?
А Новикову откуда такие вещи знать?)
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ele
Конечно, все выгораживают Алвеса, женатого мужика, который шляется по дискотекам, трогает всех и за всё на своём пути и ищет себе на одно место приключений. Нашёл, лет на 12! Хотел экзотики, получил! Из самого титулованного футболиста превратился в обыкновенного насильника. Конечно, свидетели не врут, столько людей не могут врать.
Девушка, кстати, оказалась принципиальной и не захотела брать компенсацию.
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левый край
Ответ Михо
Тот же вопрос, значит получается Алвес перелапал всех девиц в компании, вел себе «грубо и недопустимо», они продолжали с ним веселиться, после чего одна из них отправилась уединиться с ним в туалете… чтобы что? Поговорить по душам, помочь ему сходить в туалет?
С Тайсоном было точно также...
Посадили!
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левый край
Ответ Мадрид наказывает!
Смешно читать, как ауешные барсаглоры оправдывают насильника, дескать "ана сама пашла с ним в таулет!!1". Да если бы она даже сама привела его к себе в отель, разделась бы догола и станцевала стриптиз на Дналвесе, а потом решила остановиться - значит все, дружок, убирай своего коротышка в штаны и вали домой.
Дураков почитать, так в ресторане могут тебе блюдо принести, поставить, а потом убрать и сказать "Вали отсюда!"--и при этом быть правыми.))
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svaz
Ответ Игорь Новиков
ну да, тупые футболисты с их выходками никого же не дискредитируют...
Бензема
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Алексей Ненахов
Ответ Amalfitano
Но несмотря на вышесказанное она всё же пошла с ним в туалет. Ну что же, логичненько.🤦
Поставили на поток ,сбивание денег с футболистов , грамотно провернутвя акции шаболды
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Zorro
Мадрид наказывает ,что не пишешь ,все пропадает Месси чемпион мира спать 😴 не даёт спокойно.
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Amalfitano
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Вроде как писали мол он ее куда-то позвал, а куда она не знала. И мол когда она увидела что это туалет, сразу же пыталась уйти
А если бы это был номер отеля, тогда всё норм?
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Геннадий Иоков
Ходят в туалет с мужиками сами, потом подают в суд и садят. А потом удивляются, откуда всё больше гомосексуалов. Да вы сами мужиков толкаете на смену ориентиров)
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-1
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Мадрид наказывает!
Смешно читать, как ауешные барсаглоры оправдывают насильника, дескать "ана сама пашла с ним в таулет!!1".
Да если бы она даже сама привела его к себе в отель, разделась бы догола и станцевала стриптиз на Дналвесе, а потом решила остановиться - значит все, дружок, убирай своего коротышка в штаны и вали домой.
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Валерий Петров
Ответ Amalfitano
Я и не говорю, что она обязана. Просто где логика в её действиях?
Какая логика, да ещё от девушки в баре? Вся логика укладывается во фразу - ах, я такая вся внезапная!...но денег тоже можно срубить с озабоченного бразильяны.
Вон актрисульки сами шли в номер Ванштейна, зная заранее что их там ждёт, причем надевая дорогое сексуальное белье, и это им не помешало спустя много лет его засудить
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DrDro
Ответ Тосканский_Виноградник
Выскажу непопулярное мнение. Возможно Алвес неполадил с кем-то из мексиканских шишек. И они его вот так подставили. Редко кто отказывается от компенсации, учитывая что кекса считай и не было. Возможно девушке мексиканцы же и заплатили.
Если бы был рейтинг самых дурацких коверканий слов, то "кекс" вместо "секс" точно оказался бы в лидерах.
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Zorro
Ещё одну купили
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Хает Хан Насреддинов
Ответ АРТУР АЛИЕВ
чую скоро таких свидетелей будет вагон с тележкой. не удивлюсь, если бармен даст показания, что Алвес просил налить ему выпить, показывая на напиток интимным местом
зачет за шутку
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Иван1984
Зачем пошла с ним в сральник??? Да её за это надо на круг было ставить шалавку!!
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