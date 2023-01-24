Свидетельница рассказала, что Алвес «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места» перед предполагаемым изнасилованием
В деле против Дани Алвеса появилась свидетельница.
Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Как сообщает La Vanguardia, одна из двух девушек, находившихся в ночном клубе Sutton вместе с предполагаемой жертвой изнасилования, рассказала, что перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней.
Свидетельница рассказала, что футболист «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места».
Слова свидетельницы совпадают с показаниями заявительницы, которая изложила суду аналогичную версию событий.
Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания. Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
В общем, ничего не предвещало беды.
До туалета мастер шагала сама.
Девушка, кстати, оказалась принципиальной и не захотела брать компенсацию.
Посадили!
Да если бы она даже сама привела его к себе в отель, разделась бы догола и станцевала стриптиз на Дналвесе, а потом решила остановиться - значит все, дружок, убирай своего коротышка в штаны и вали домой.
Вон актрисульки сами шли в номер Ванштейна, зная заранее что их там ждёт, причем надевая дорогое сексуальное белье, и это им не помешало спустя много лет его засудить