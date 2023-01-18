Нагельсманн о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в команду: «15 минут. Это не высшая математика»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Ян Зоммер Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн считает, что вратарю не нужно много времени, чтобы освоиться в команде.

«15 минут.

Очевидно, это не высшая математика, здесь не нужно ничего изучать полгода», – сказал главный тренер «Баварии», отвечая на вопрос о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в игру.

Зоммер переходит в «Баварию». Трансфер за 8+1,5 млн евро из «Гладбаха» согласован

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8 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Куй Покагорячев
Ну это он загнул. Часик точно нужен
Мячи одинаково летят во всех лигах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
глорам баварии самим не противно, от того что Бундеслигу даже соревнованием назвать нельзя. Двусторонка основы с молодёжкой
Зато Бавария твой клуб нагнёт
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Куй Покагорячев
Ну это он загнул. Часик точно нужен
Еще часик прибавить бы.
Могут быть опоздавщие.
Главное это вливание 100 процентов.
0
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заратустра-будрайтис
Зоммер изначально играет в подходящем доя Баварии стиле, играет обеими ногами, не боится делать сложные передачи, спокойно играет под давлением
+3
0
+3
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Прекрасная РФПЛ будущего
глорам баварии самим не противно, от того что Бундеслигу даже соревнованием назвать нельзя. Двусторонка основы с молодёжкой
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куй Покагорячев
Ну это он загнул. Часик точно нужен
+6
0
+6
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Евгений Квасников
Надеюсь с РБ все таки Зоммер будет. Очень хочу его видеть в Баварии и как можно скорей. Зоммер ТОП!!!
+6
0
+6
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Запасной Канал Бобра
Зоммер в старте на РБ?
+1
-1
0
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