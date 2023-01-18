Нагельсманн о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в команду: «15 минут. Это не высшая математика»
Юлиан Нагельсманн считает, что вратарю не нужно много времени, чтобы освоиться в команде.
«15 минут.
Очевидно, это не высшая математика, здесь не нужно ничего изучать полгода», – сказал главный тренер «Баварии», отвечая на вопрос о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в игру.
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Могут быть опоздавщие.
Главное это вливание 100 процентов.