Нагельсманн о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в команду: «15 минут. Это не высшая математика»

считает, что вратарю не нужно много времени, чтобы освоиться в команде.

«15 минут.

Очевидно, это не высшая математика, здесь не нужно ничего изучать полгода», – сказал главный тренер «Баварии», отвечая на вопрос о том, сколько времени нужно вратарю, чтобы влиться в игру.

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