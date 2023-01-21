У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах

Теги Бавария бундеслига Германия РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» прервала победную серию во всех турнирах.

Мюнхенский клуб сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) на выезде в матче 16-го тура чемпионата Германии.

У команды тренера Юлиан Нагельсманн завершилась победная серия из 10 игр с учетом всех турниров.

До этого «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2) – это произошло 8 октября 2022 года. После этого команда выиграла десять игр подряд.

Мюнхенцы занимают первое место в таблице Бундеслиги, набрав 35 очков в 16 играх.

5 комментариев

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ДЖИН
Кстати очень вовремя Зоммера купили, идеальный вратарь для ПСЖ 🤣🤣
0
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ДЖИН
Кому не наплевать как там Бавария живёт. 🤣🤣
0
-3
-3
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GuruFutbola
😴😴😴
+1
-5
-4
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Mustafa Veliula
Что-то Киммих как-будто не в форме. Неточные пасы, из-за его ошибки гол пропустили. Сразу видно, насколько от него зависит игра. Пока не тот, что был до перерыва на чм
+7
0
+7
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llolishe
Эффект Де Лигта
+1
-3
-2
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