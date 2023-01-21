У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах

« » прервала победную серию во всех турнирах.

Мюнхенский клуб сыграл вничью с « » (1:1) на выезде в матче 16-го тура чемпионата Германии.

У команды тренера завершилась победная серия из 10 игр с учетом всех турниров.

До этого «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2) – это произошло 8 октября 2022 года. После этого команда выиграла десять игр подряд.

Мюнхенцы занимают первое место в таблице Бундеслиги, набрав 35 очков в 16 играх.