У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах
«Бавария» прервала победную серию во всех турнирах.
Мюнхенский клуб сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) на выезде в матче 16-го тура чемпионата Германии.
У команды тренера Юлиан Нагельсманн завершилась победная серия из 10 игр с учетом всех турниров.
До этого «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2) – это произошло 8 октября 2022 года. После этого команда выиграла десять игр подряд.
Мюнхенцы занимают первое место в таблице Бундеслиги, набрав 35 очков в 16 играх.
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