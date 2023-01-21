Нагельсманн об 1:1 с «Лейпцигом»: «Бавария» пропустила необязательный гол и слишком суетилась в заключительной трети»
Юлиан Нагельсманн оценил ничью «Баварии» с «Лейпцигом» (1:1) в матче Бундеслиги.
«В каких-то моментах мы сыграли хорошо, а кое в чем можем прибавить. Матч получился захватывающим, порой немного бесшабашным, но это нормально – мы не играли два месяца.
Если бы в первом тайме сыграли чуть поспокойнее, могли бы забить больше. Пропущенный гол после перерыва был абсолютно необязательным. Мы мало чего позволяли сопернику, но и сами оказывали не так много давления.
В целом сегодня мы слишком суетились в заключительной трети поля и упустили несколько моментов. Ничья – нормальный результат. До вторника есть время кое-что исправить», – сказал главный тренер «Баварии».
24 января «Бавария» примет в 17-м туре «Кельн».
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