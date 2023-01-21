Нагельсманн об 1:1 с «Лейпцигом»: «Бавария» пропустила необязательный гол и слишком суетилась в заключительной трети»

Теги Бавария бундеслига Германия РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн оценил ничью «Баварии» с «Лейпцигом» (1:1) в матче Бундеслиги.

«В каких-то моментах мы сыграли хорошо, а кое в чем можем прибавить. Матч получился захватывающим, порой немного бесшабашным, но это нормально – мы не играли два месяца.

Если бы в первом тайме сыграли чуть поспокойнее, могли бы забить больше. Пропущенный гол после перерыва был абсолютно необязательным. Мы мало чего позволяли сопернику, но и сами оказывали не так много давления.

В целом сегодня мы слишком суетились в заключительной трети поля и упустили несколько моментов. Ничья – нормальный результат. До вторника есть время кое-что исправить», – сказал главный тренер «Баварии».

24 января «Бавария» примет в 17-м туре «Кельн».

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2 комментария

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v.belorussky
Надо же, баварлига вернулась. Мы не скучали, а даже и забыли про неё)
+2
-2
0
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Johnie
С возвращением, Бундеслига!
+1
0
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