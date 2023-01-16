Нагельсманн считает, что без покупки вратаря цели «Баварии» на сезон будут под угрозой. Салихамиджич верит в трансфер Зоммера, альтернатив пока нет

Юлиан Нагельсманн требует, чтобы « » подписала вратаря зимой.

По данным Tz, тренер мюнхенского клуба считает, что в случае, если до закрытия трансферного окна в команде не появится новый голкипер, то цели «Баварии» на сезон окажутся под угрозой.

Нагельсманн считает, что в случае вылета «Баварии» от «ПСЖ» на стадии 1/8 финала его будущее в клубе станет неопределенным несмотря на большое количество травмированных в команде.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уверен, что клубу удастся подписать Яна Зоммера, хотя гладбахская « » пока не соглашается отпускать его, пока не найдет качественную замену.

Пока у «Баварии» нет конкретных альтернатив Зоммеру. Клуб думал о подписании Яссина Буну и Доминика Ливаковича, ярко проявивших себя на ЧМ-2022, но пришел к выводу, что не станет их покупать. Кроме того, « » сообщил «Баварии», что не отпустит Александра Нюбеля зимой.

Напомним, недавно сломал ногу. Из-за этого вратарь не сыграет до конца сезона.