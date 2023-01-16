Нагельсманн считает, что без покупки вратаря цели «Баварии» на сезон будут под угрозой. Салихамиджич верит в трансфер Зоммера, альтернатив пока нет
Юлиан Нагельсманн требует, чтобы «Бавария» подписала вратаря зимой.
По данным Tz, тренер мюнхенского клуба считает, что в случае, если до закрытия трансферного окна в команде не появится новый голкипер, то цели «Баварии» на сезон окажутся под угрозой.
Нагельсманн считает, что в случае вылета «Баварии» от «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов его будущее в клубе станет неопределенным несмотря на большое количество травмированных в команде.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уверен, что клубу удастся подписать Яна Зоммера, хотя гладбахская «Боруссия» пока не соглашается отпускать его, пока не найдет качественную замену.
Пока у «Баварии» нет конкретных альтернатив Зоммеру. Клуб думал о подписании Яссина Буну и Доминика Ливаковича, ярко проявивших себя на ЧМ-2022, но пришел к выводу, что не станет их покупать. Кроме того, «Монако» сообщил «Баварии», что не отпустит Александра Нюбеля зимой.
Напомним, недавно Мануэль Нойер сломал ногу. Из-за этого вратарь не сыграет до конца сезона.
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