Нагельсманн считает, что без покупки вратаря цели «Баварии» на сезон будут под угрозой. Салихамиджич верит в трансфер Зоммера, альтернатив пока нет

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Хасан Салихамиджич Монако Мануэль Нойер бундеслига Германия Севилья лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Хорватия Динамо Загреб возможные трансферы Ян Зоммер Яссин Буну Доминик Ливакович Александр Нюбель Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн требует, чтобы «Бавария» подписала вратаря зимой.

По данным Tz, тренер мюнхенского клуба считает, что в случае, если до закрытия трансферного окна в команде не появится новый голкипер, то цели «Баварии» на сезон окажутся под угрозой.

Нагельсманн считает, что в случае вылета «Баварии» от «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов его будущее в клубе станет неопределенным несмотря на большое количество травмированных в команде.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уверен, что клубу удастся подписать Яна Зоммера, хотя гладбахская «Боруссия» пока не соглашается отпускать его, пока не найдет качественную замену.

Пока у «Баварии» нет конкретных альтернатив Зоммеру. Клуб думал о подписании Яссина Буну и Доминика Ливаковича, ярко проявивших себя на ЧМ-2022, но пришел к выводу, что не станет их покупать. Кроме того, «Монако» сообщил «Баварии», что не отпустит Александра Нюбеля зимой.

Напомним, недавно Мануэль Нойер сломал ногу. Из-за этого вратарь не сыграет до конца сезона.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тьерри Анри1214
Ответ j30
ульрайха вообще за вратаря не считают?
Здравомыслящие болельщики - да. И уже давно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тьерри Анри1214
Всё правильно. Салихамиджич уже второму тренеру может подложить свинью. Сначала Флику в благодарность за требл купил Сарров да Рок, теперь хочет Нагельсманна оставить без голкипера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Моутиньо оформляет 40
Что за паникерство, дайте Ульрайху поиграть. Бавария и без Нойера должна выигрывать чемпионаты
Угу, а ЛЧ ненужное ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тюрин
Ответ j30
ульрайха вообще за вратаря не считают?
А если с ним что то случится то кто будет играть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
Ответ Моутиньо оформляет 40
Что за паникерство, дайте Ульрайху поиграть. Бавария и без Нойера должна выигрывать чемпионаты
Однажды Бавария должна была обыгрывать Реал, но Ульрайху дали поиграть, больше таких ошибок нельзя допускать)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galat
Ответ петрович сектор1
https://youtu.be/tfsWalKYX5o
Резонное напоминание. Ульрайх - не уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
Ответ Derek Apple
Пока соперник дойдет до вратаря, Бавария штук 5-6 наклепает
как в прошлом году с вилльяреалом
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
ульрайха вообще за вратаря не считают?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Derek Apple
Пока соперник дойдет до вратаря, Бавария штук 5-6 наклепает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
петрович сектор1
https://youtu.be/tfsWalKYX5o
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Нойер конечно подвёл клуб, но и с другой стороны Бавария могла на замену какого нибудь не плохого вратаря подписать пока Нюбель в аренде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Что за паникерство, дайте Ульрайху поиграть. Бавария и без Нойера должна выигрывать чемпионаты
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportik 975
И правильно думает. Нападение выигрывает матчи. Защита и вратари - чемпионаты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skbor52@icloud.com
Акинфеева давайте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий