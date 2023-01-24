Арестованы три фаната, скандировавших гомофобные кричалки на матче «Ливерпуль» – «Челси»

Английская полиция арестовала фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки.

Несколько болельщиков скандировали гомофобные кричалки на матче между « » и « » в 21-м туре (0:0).

Полиция Мерсисайда подтвердила, что 23-летний, 37-летний и 49-летний мужчины были арестованы «по подозрению в преднамеренных гомофобных оскорблениях, в результате которых другие лица могли испытать беспокойство, страх или душевные страдания».

«После трех не связанных друг с другом инцидентов два ареста произошли за пределами стадиона «Энфилд» и один внутри спортивной арены.

37-летний мужчина был освобожден под залог и ожидает дальнейших расследований, а 23-летний и 49-летний будут присутствовать на добровольном допросе.

Нам также известно, что 16 человек были выведены стюардами со стадиона за различные правонарушения во время матча Премьер-лиги», – говорится в заяdлении полиции.