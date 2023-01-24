Арестованы три фаната, скандировавших гомофобные кричалки на матче «Ливерпуль» – «Челси»
Английская полиция арестовала фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки.
Несколько болельщиков скандировали гомофобные кричалки на матче между «Ливерпулем» и «Челси» в 21-м туре АПЛ (0:0).
Полиция Мерсисайда подтвердила, что 23-летний, 37-летний и 49-летний мужчины были арестованы «по подозрению в преднамеренных гомофобных оскорблениях, в результате которых другие лица могли испытать беспокойство, страх или душевные страдания».
«После трех не связанных друг с другом инцидентов два ареста произошли за пределами стадиона «Энфилд» и один внутри спортивной арены.
37-летний мужчина был освобожден под залог и ожидает дальнейших расследований, а 23-летний и 49-летний будут присутствовать на добровольном допросе.
Нам также известно, что 16 человек были выведены стюардами со стадиона за различные правонарушения во время матча Премьер-лиги», – говорится в заяdлении полиции.
Вы не путаете так называемые "гомофобные" высказывания и оскорбления?
Так называемая "гомофобия" ≠ оскорбление.
Десятые - фанатов штрафуют за гомофобные кричалки
Двадцатые - фанатов арестовывают за гомофобные кричалки
Тридцатые - фанатов пожизненно вычёркивают из общества за молчание во время скандирования гомофильных кричалок.
Власти: нет, она есть
Ф: нам плевать на них мы хотим видеть лишь победу.
В: клубу вы не нравитесь
Третий кто ?