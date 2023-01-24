Арестованы три фаната, скандировавших гомофобные кричалки на матче «Ливерпуль» – «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики ЛГБТ дискриминация Футбол

Английская полиция арестовала фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки.

Несколько болельщиков скандировали гомофобные кричалки на матче между «Ливерпулем» и «Челси» в 21-м туре АПЛ (0:0).

Полиция Мерсисайда подтвердила, что 23-летний, 37-летний и 49-летний мужчины были арестованы «по подозрению в преднамеренных гомофобных оскорблениях, в результате которых другие лица могли испытать беспокойство, страх или душевные страдания». 

«После трех не связанных друг с другом инцидентов два ареста произошли за пределами стадиона «Энфилд» и один внутри спортивной арены. 

37-летний мужчина был освобожден под залог и ожидает дальнейших расследований, а 23-летний и 49-летний будут присутствовать на добровольном допросе.

Нам также известно, что 16 человек были выведены стюардами со стадиона за различные правонарушения во время матча Премьер-лиги», – говорится в заяdлении полиции. 

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24 комментария

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Yri Yrov
Ответ Bashibuzuck
Чето я запутался, там же вроде свобода слова, или это другое?😁
Вы путаете ниву с джипом
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Artūras Grigas
Вот вам и показали сколько есть ФАНАТОВ. Настоящие ФАНЫ такого не делают.
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ТрактоПоктер
Ответ Arthurino
Сожжение Корана может обидеть кого-то в той же мере, как и сожжение комикса про Бэтмена кого-то другого. Лучше копнуть глубже и попытаться понять, почему люди до сих пор возводят книжки в ранг святых регалий и оскорбляются из-за того, что кто-то этого не делает
Ровно также и лгбтшники возмущаются, что кто-то так не делает)
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Teodrakis
Ответ ТрактоПоктер
Петров и Боширов это понятно. Третий кто ?
Трамп
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Mohnatiy
Кого именно пытались оскорбить, не уточняется?
Недавно вышла новость здесь на сайте, в заголовке было написано что "ОБЫЧНО" гомофобскими кричалками оскорбляют Челси.
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Leo Messi
Свободу Юрию Деточкину ! ©
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Любезный Коссутий
Ответ iJoy
Челси, разумеется. Намекали, что они мальчики по вызову.
не намекали, а прямо говорили 😎
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Jade CAT Odessa
Ответ Иван Гульмеш
Как оскорбления относятся к свободе слова? Оскорбление ≠ мнение
А кто вам сказал, что они кого-то оскорбляли?
Вы не путаете так называемые "гомофобные" высказывания и оскорбления?
Так называемая "гомофобия" ≠ оскорбление.
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Arthurino
Ответ ТрактоПоктер
А вот в Швеции считают иначе
Сожжение Корана может обидеть кого-то в той же мере, как и сожжение комикса про Бэтмена кого-то другого. Лучше копнуть глубже и попытаться понять, почему люди до сих пор возводят книжки в ранг святых регалий и оскорбляются из-за того, что кто-то этого не делает
+7
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iJoy
Ответ Mohnatiy
Кого именно пытались оскорбить, не уточняется?
Челси, разумеется. Намекали, что они мальчики по вызову.
+4
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+3
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Фан Рубина
Нулевые - фанаты скандируют любые кричалки.
Десятые - фанатов штрафуют за гомофобные кричалки
Двадцатые - фанатов арестовывают за гомофобные кричалки
Тридцатые - фанатов пожизненно вычёркивают из общества за молчание во время скандирования гомофильных кричалок.
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Under
Ответ ТрактоПоктер
А вот в Швеции считают иначе
А что в Швеции считают?
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sheikh_111
Фанаты: здесь нет демократии
Власти: нет, она есть
Ф: нам плевать на них мы хотим видеть лишь победу.
В: клубу вы не нравитесь
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Гульмеш
Как оскорбления относятся к свободе слова? Оскорбление ≠ мнение
А вот в Швеции считают иначе
+23
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+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Эндрю, у нас кричалки гомофобные, возможно криминал,,по коням!
+1
-2
-1
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Иван Гульмеш
Ответ Bashibuzuck
Чето я запутался, там же вроде свобода слова, или это другое?😁
Как оскорбления относятся к свободе слова? Оскорбление ≠ мнение
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Кого именно пытались оскорбить, не уточняется?
+1
-1
0
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А.Э.РАСИМ
Из 50 000 только три человека...
+3
-2
+1
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ТрактоПоктер
Ответ Teodrakis
Надо их проверить, по любому агенты Путинского режима
Петров и Боширов это понятно.
Третий кто ?
+4
-1
+3
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Дмитрий9779
Надеюсь на колени перед пи.......не заставят игроков вставать,хотя...ценности они такие.
+4
-4
0
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Bashibuzuck
Чето я запутался, там же вроде свобода слова, или это другое?😁
+18
-13
+5
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Кеды и бутса
Спортс, обычно вы тексты кричалок приводите с присущими вам решеточками... А тут скукотища
+10
0
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Bellevue
Портовый город оплот истинных ценностей
+2
-6
-4
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Teodrakis
Надо их проверить, по любому агенты Путинского режима
+7
-5
+2
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