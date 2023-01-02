Фанаты «Ноттингема» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову». Chelsea Pride и другие фан-группы осудили оскорбительные выкрики

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Ноттингем Форест Сити Граунд ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Фан-группа «Челси» осудила гомофобные кричалки фанатов «Ноттингема» во время матча АПЛ.

Во время матча 18-го тура АПЛ против «Челси» (1:1) болельщики «Ноттингем Форест» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову!» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим. Sports.ru)

Группа болельщиков Chelsea Pride сочла такое поведение неприемлемым.

«Мы решительно осуждаем скандирования, которые можно было услышать на стадионе «Сити Граунд». Игра шла в прямом эфире на Sky Sports, а подобное поведение теперь квалифицируется как преступление на почве ненависти».

Заявление группировки также поддержали организация Pride In Football и группа ЛГБТ-болельщиков «Ноттингем Форест» Trickies.

«Пожалуйста, примите наши извинения от лица всех настоящих фанатов «Ноттингем Форест». Мы надеемся, что полиция примет меры, а также надеемся, что клуб опубликует заявление, осуждающее это, и примет необходимые меры. Нам стыдно», – заявили в Trickies.

Позже «Ноттингем Форест» выпустил официальное заявление по поводу инцидента.

«Клуб осведомлен о скандировании в адрес болельщиков «Челси» со стороны некоторых наших болельщиков и не потворствует какому-либо дискриминационному или оскорбительному поведению. Этот вопрос будет расследован», – говорится в заявлении клуба.

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35 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Только вспомнил что Челски никто не называл рентбоями уже давно.

Получите - распишитесь.
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Arty Novikoff
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Кто-нибудь, кто в теме, может объяснить, почему на кричалку "rent boys" обижаются геи ? А не проституты, эскортники или даже условные сантехники и т.д. ? Т.е. те, кто по вызову ?
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tolstiy
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То-есть настоящие болельщики нотингема нетрадиционные... Ну и нормальным болельщикам челси оказалось пофигу на эти кричалки.... Новость чисто из английских реалий.... Чугунные скороходы будущее видели....
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Арман Мартиросян
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Почему в толерантной Англии словосочетание "мальчики по вызову" считается оскорблением? Они что, секс работников мужского пола дискриминируют что ли?!
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Shagyy Sting
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Ответ Amalfitano
Тут напрашивается единственно верное решение. Введение Фан АйДи. И возможно даже чипирование.
И электро ошейник
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Shagyy Sting
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Ответ rigobersong
Помню в детстве читал много книг про фанатов, о Английских просто ходили легенды:) Потом Хулиганы зеленой улицы, а теперь во что это все превратилось, людям просто заткнули рты и вручили свою радужную повестку:) На стадионах АПЛ сидят какие то угрюмые подпивасники, никакой атмосферы:)
Китайцы и прочий радужный шлак
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Shagyy Sting
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Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Фан айди 🆔 на них нет
Так он у них есть, забанят работяг
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Verhovn
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Просто улыбнуло сейчас.. 🤣
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2vdhrvmmzf
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Это было индивидуальное обращение к должуну
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шампион
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В негламурных английских клубах, где места для фанатов покупают местные работяги, а не китайские туристы, сохраняется еще старый-добрый болельщицкий фольклор. Всегда он представлял собой разной степени оригинальности оскорбление противников. И никто не страдал.
Лишь горстка разноцветных, которые напоминают о себе только в контексте своих обидок и желания всех заставить плясать под свою дуду, кушать не может от этих кричалок.
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buryat
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тут надо бы уточнить, кто красавчики. Надеюсь, что всё-таки фанаты Ноттингема🌚
А почему красавчики? Потому что оскорбляли соперника?
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Пако
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И правильно, что осудили. Надо было кричать что-то рождественско-новогоднее. Например, про снегурочек по вызову.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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Фан айди 🆔 на них нет
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Ванька-Манька
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ну тут фаны Ноттингема по факту.
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Ola BP
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Ответ louis72
И как же теперь быть с кричалкой "судья! %-%-%!"?
Заменяй на Эвребе.
Синоним же
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44ndfwwgbr
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Предлагаю заменить кричалку на «девочки по вызову». ))
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gninnur esrever*
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Одно не понятно, чего квиры подорвались. Что гомофобного в озвучке фактов?
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llolishe
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Пхахахаха
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louis72
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И как же теперь быть с кричалкой "судья! %-%-%!"?
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al
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так их всюжизнь так называли - чего вдруг не так?
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jzx
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Как рентбои повели себя)
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mad89
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Думаю, что вся полиция Ноттингема без сна и отдыха ищет этих отвратительных преступников. В голове не укладывается, как можно было совершить такое гнусное преступление, надеюсь их всех накажут по всей строгости!
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vas1105
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Ответ CONST_VAN_G
Нам стыдно», – заявили в Trickies. Т.е. глину месить вам не стыдно, да нормальных адекватных мужиков стыдно? Вот недоразумения...
А что постыдного в профессии гончара?
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rigobersong
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Помню в детстве читал много книг про фанатов, о Английских просто ходили легенды:) Потом Хулиганы зеленой улицы, а теперь во что это все превратилось, людям просто заткнули рты и вручили свою радужную повестку:) На стадионах АПЛ сидят какие то угрюмые подпивасники, никакой атмосферы:)
+2
-6
-4
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Леван Мкртчян
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тут надо бы уточнить, кто красавчики. Надеюсь, что всё-таки фанаты Ноттингема🌚
Тут бы надо тоже уточнить, исходя из содержания новости; какие именно фанаты Ноттингема ’красавчики’?)
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