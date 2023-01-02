Фанаты «Ноттингема» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову». Chelsea Pride и другие фан-группы осудили оскорбительные выкрики

Фан-группа «Челси» осудила гомофобные кричалки фанатов «Ноттингема» во время матча .

Во время матча 18-го тура АПЛ против « » (1:1) болельщики « » скандировали: «Челси» – мальчики по вызову!» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим. Sports.ru)

Группа болельщиков Chelsea Pride сочла такое поведение неприемлемым.

«Мы решительно осуждаем скандирования, которые можно было услышать на стадионе «Сити Граунд». Игра шла в прямом эфире на Sky Sports, а подобное поведение теперь квалифицируется как преступление на почве ненависти».

Заявление группировки также поддержали организация Pride In Football и группа ЛГБТ-болельщиков «Ноттингем Форест» Trickies.

«Пожалуйста, примите наши извинения от лица всех настоящих фанатов «Ноттингем Форест». Мы надеемся, что полиция примет меры, а также надеемся, что клуб опубликует заявление, осуждающее это, и примет необходимые меры. Нам стыдно», – заявили в Trickies.

Позже «Ноттингем Форест» выпустил официальное заявление по поводу инцидента.

«Клуб осведомлен о скандировании в адрес болельщиков «Челси» со стороны некоторых наших болельщиков и не потворствует какому-либо дискриминационному или оскорбительному поведению. Этот вопрос будет расследован», – говорится в заявлении клуба.