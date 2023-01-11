FA будет наказывать клубы АПЛ за гомофобную кричалку, обычно адресуемую «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии ЛГБТ дискриминация Футбол

FA сможет наказывать клубы за фанатские оскорбления, обычно адресуемые «Челси».

Футбольная ассоциация Англии получила возможность применять санкции по отношению к клубам, болельщики которых скандируют распространенную гомофобную кричалку о футболистах «Челси» и тех, кто эту команду поддерживает.

Организация направила членам АПЛ, Чемпионшипа и других лиг, включая женские, напоминание о том, что имеет право прибегнуть к дисциплинарным мерам в случае подобных эпизодов.

«Эти правила касаются поведения болельщиков как на домашних, так и на выездных матчах, и клубы всех уровней английского футбола несут ответственность за то, чтобы их зрители вели себя подобающим образом», – отметила ассоциация.

Chelsea Pride, ЛГБТ-группа болельщиков «Челси», заявила о том, что приветствует решение FA принять такие меры.

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13 комментариев

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S1rAlex
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что за цирк. Челси=3,14доры?))
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Blaumerc
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Гомофобные кричалки обычно адресуемые Челси?
😆😆😆
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Inside 88 LW
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Ответ d.xoxlov
Ну камон! Кто ж различит, от кого эта кричалка была? Натуралы-болельщики "Челси" зарядят, а бан соперникам?
Натуралы - за Челси не болеют )
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d.xoxlov
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Ну камон! Кто ж различит, от кого эта кричалка была? Натуралы-болельщики "Челси" зарядят, а бан соперникам?
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DolJun
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий удален модератором
хз, но тебя от меня никто не защитит) местные кулес могут объединиться с сочувствующими мю - вам это не поможет)
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dimamak10
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Ахахахаха) помню когда еще читал новости вк там обычно в пабликах про апл пользовался популярностью комментарий : челси - клуб пи#######
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Sevuska
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А русофобско- антисимистскую кричалку в сторону Челси - можно 😎
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кракадил
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Правду не заглушишь!
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Гегенпрессинг Рангника
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Челси наплакали, молодцы. Неудивительно, именно Челси и ещё ливер в АПЛ ассоциируются с ЛГБТ. Чем больше запретов тем больше фактов про рентбоев 😎
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Пирс Морган
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Ничего себе там ребята обиделись
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Bunyod Turgunov
Комментарий удален
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trav
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Речь про рентбойз? ахахаах
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Акира_1
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Дальше стоит ввести наказание за шутки про Гарри Поттера по отношению к Грему Поттеру. 🤔
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Токсик
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Хахахахах
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