FA будет наказывать клубы АПЛ за гомофобную кричалку, обычно адресуемую «Челси»

FA сможет наказывать клубы за фанатские оскорбления, обычно адресуемые «Челси».

Футбольная ассоциация Англии получила возможность применять санкции по отношению к клубам, болельщики которых скандируют распространенную гомофобную кричалку о футболистах «Челси» и тех, кто эту команду поддерживает.

Организация направила членам АПЛ, Чемпионшипа и других лиг, включая женские, напоминание о том, что имеет право прибегнуть к дисциплинарным мерам в случае подобных эпизодов.

«Эти правила касаются поведения болельщиков как на домашних, так и на выездных матчах, и клубы всех уровней английского футбола несут ответственность за то, чтобы их зрители вели себя подобающим образом», – отметила ассоциация.

Chelsea Pride, ЛГБТ-группа болельщиков «Челси», заявила о том, что приветствует решение FA принять такие меры.

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