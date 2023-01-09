«Ман Сити» осудил кричалки фанатов про «мальчиков по вызову» на матче с «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Футбольная ассоциация Англии ЛГБТ дискриминация Футбол

«Манчестер Сити» осудил оскорбительные кричалки болельщиков на матче против «Челси».

Во время матча против «Челси» (4:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии фанаты «горожан» скандировали кричалки про «мальчиков по вызову».

«Манчестер Сити» решительно осуждает поведение группы болельщиков, которые скандировали дискриминационные лозунги на сегодняшнем матче.

Мы с гордостью поддерживаем инклюзивность в футболе и просим всех болельщиков присоединиться к нам в создании позитивной обстановки, где каждого приветствуют, принимают и позволяют получать фантастические впечатления от матчей», – говорится в заявлении клуба.

Футбольная ассоциация Англии также осудила поведение болельщиков «Манчестер Сити», заявив, что футбол должен «бросить вызов ненавистническому поведению на поле и за его пределами», и анонсировала расследование инцидента совместно с полицией.

Фанаты «Ноттингема» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову». Chelsea Pride и другие фан-группы осудили оскорбительные выкрики

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13 комментариев

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DolJun
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Ответ #SharkTeam
Похоже они так тонко назвали болел челси геями)
скорее похоже что они просто не выкупают)
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#SharkTeam
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Ответ DolJun
прикольно что руководство ман сити даже не понимает что тут к чему, раз думает что кричалка про инклюзивность)
Похоже они так тонко назвали болел челси геями)
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Amalfitano
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Теперь еще и футбольные кричалки запрещают? Это точно демократия?
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QWertY
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Так это прозвище пенсов. Все нормально
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Momos
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Мне кажется, что на самом деле с трибун кричали "Сити вперед!", но из-за сильного пакистанского и индийского акцентов их не правильно поняли.
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-DF-
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Немного не понял, в чем суть проблемы.
FA считает, что геям, cоcущим члены у других геев, обидно слышать, что они это делают за деньги?
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Alexandr Sokolov
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Когда не понял вопроса, но надо что-то ответить))
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Bello Jiafra
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Чё-то кто-то лицемерит🤔
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Мукунку хороший
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Не судите, да не судимы будете.
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АРТУР АЛИЕВ
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я не пойму, они тупят или тролят? причем здесь инклюзивность в футболе
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DolJun
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прикольно что руководство ман сити даже не понимает что тут к чему, раз думает что кричалка про инклюзивность)
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-4
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Фартовый
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Это же европа ***
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Alexandr Donskoy
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Больные.
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