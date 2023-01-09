«Ман Сити» осудил кричалки фанатов про «мальчиков по вызову» на матче с «Челси»

« » осудил оскорбительные кричалки болельщиков на матче против «Челси».

Во время матча против «Челси» (4:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии фанаты «горожан» скандировали кричалки про «мальчиков по вызову».

«Манчестер Сити» решительно осуждает поведение группы болельщиков, которые скандировали дискриминационные лозунги на сегодняшнем матче.

Мы с гордостью поддерживаем инклюзивность в футболе и просим всех болельщиков присоединиться к нам в создании позитивной обстановки, где каждого приветствуют, принимают и позволяют получать фантастические впечатления от матчей», – говорится в заявлении клуба.

Футбольная ассоциация Англии также осудила поведение болельщиков «Манчестер Сити», заявив, что футбол должен «бросить вызов ненавистническому поведению на поле и за его пределами», и анонсировала расследование инцидента совместно с полицией.

Фанаты «Ноттингема» скандировали: «Челси» – мальчики по вызову». Chelsea Pride и другие фан-группы осудили оскорбительные выкрики