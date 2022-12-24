На матче «Сити» – «Ливерпуль» 15-летняя девушка получила травмы головы, фанаты бросали монеты и дымовые шашки. Полиция проводит расследование

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия болельщики Кубок английской лиги Этихад Стэдиум дискриминация Футбол

Полиция Манчестера расследует поведение фанатов на матче «Ман Сити» – «Ливерпуль» (3:2).

Игра состоялась в четверг в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Согласно отчету правоохранительных органов, в результате беспорядков на трибунах (болельщики бросали монеты и дымовые шашки) 15-летняя девушка получила травмы головы.

Два человека были арестованы по подозрению в попытке пронести пиротехнику на стадион, еще один – за расовые оскорбления. Кроме того, 53-летний болельщик подвергся нападению после матча.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выпустили совместное заявление, осудив произошедшее: «Мы глубоко разочарованы и полностью привержены к совместной работе по искоренению подобных инцидентов во время матчей. Такому нет места в футболе».

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4 комментария

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Vanek1411
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А вот был бы FanID...
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Иван Бень
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Это не «дикари» из Аргентины
Это цивилизованная Англия
Вы не понимаете, это другое (с)
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fellx
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Новая акция пойдёт. "Жизни 15летних девушек имеет значение"
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Barsa! bolshe chem klub
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Звери
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