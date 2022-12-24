На матче «Сити» – «Ливерпуль» 15-летняя девушка получила травмы головы, фанаты бросали монеты и дымовые шашки. Полиция проводит расследование

Полиция Манчестера расследует поведение фанатов на матче « » – « » (3:2).

Игра состоялась в четверг в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Согласно отчету правоохранительных органов, в результате беспорядков на трибунах (болельщики бросали монеты и дымовые шашки) 15-летняя девушка получила травмы головы.

Два человека были арестованы по подозрению в попытке пронести пиротехнику на стадион, еще один – за расовые оскорбления. Кроме того, 53-летний болельщик подвергся нападению после матча.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выпустили совместное заявление, осудив произошедшее: «Мы глубоко разочарованы и полностью привержены к совместной работе по искоренению подобных инцидентов во время матчей. Такому нет места в футболе».