Матч «Урала» и «Левски» отменен из-за «общественного давления» на болгарский клуб. Фанаты против игр с российскими командами
Товарищеский матч между «Уралом» и «Левски» отменен.
Команды должны были встретиться 31 января.
«[Матч] отменен по не зависящим от «Урала» обстоятельствам. Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матча не состоится.
В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».
Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.
«Мы выложили на сайте письмо, которое «Левски» направил в адрес нашего клуба. У нас с ними был подписан контракт [на матч]. Теперь они, скорее всего – я не знаю, как это будет выглядеть – заплатят штрафные санкции. В контракте есть пункт.
Вы знаете, такие вещи могут решаться годами. Но в контракте есть пункт о штрафных санкциях в отношении клуба, по чьей вине срывается матч», – прокомментировал ситуацию президент «Урала» Григорий Иванов.
Ранее стало известно об отмене товарищеских матчей «Левски» с «Краснодаром» и «Спартаком». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.
Это в России фанатов жулики и воры загнали фанатов за Можай, а в странах с демократией фанаты могут влиять на игроков, которые, уверен, хотели бы и заработать на играх с клубами из России
А то, что фобии нет - это хорошо. Больше сюрпризов будет
Тут мироустройство меняется на глазах людей, о каком футболе вообще речь, когда такие события происходят масштабные, футбол по остаточному принципу