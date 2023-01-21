Матч «Урала» и «Левски» отменен из-за «общественного давления» на болгарский клуб. Фанаты против игр с российскими командами

Товарищеский матч между «Уралом» и «Левски» отменен.

Команды должны были встретиться 31 января.

«[Матч] отменен по не зависящим от « » обстоятельствам. Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матча не состоится.

В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».

Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.

«Мы выложили на сайте письмо, которое «Левски» направил в адрес нашего клуба. У нас с ними был подписан контракт [на матч]. Теперь они, скорее всего – я не знаю, как это будет выглядеть – заплатят штрафные санкции. В контракте есть пункт.

Вы знаете, такие вещи могут решаться годами. Но в контракте есть пункт о штрафных санкциях в отношении клуба, по чьей вине срывается матч», – прокомментировал ситуацию президент «Урала» .

Ранее стало известно об отмене товарищеских матчей « » с «Краснодаром» и «Спартаком». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.