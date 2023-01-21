Матч «Урала» и «Левски» отменен из-за «общественного давления» на болгарский клуб. Фанаты против игр с российскими командами

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски товарищеские матчи (клубы) болельщики Урал Григорий Иванов Политика Матч ТВ Футбол

Товарищеский матч между «Уралом» и «Левски» отменен. 

Команды должны были встретиться 31 января.

«[Матч] отменен по не зависящим от «Урала» обстоятельствам. Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матча не состоится.

В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».

Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.

«Мы выложили на сайте письмо, которое «Левски» направил в адрес нашего клуба. У нас с ними был подписан контракт [на матч]. Теперь они, скорее всего – я не знаю, как это будет выглядеть – заплатят штрафные санкции. В контракте есть пункт.

Вы знаете, такие вещи могут решаться годами. Но в контракте есть пункт о штрафных санкциях в отношении клуба, по чьей вине срывается матч», – прокомментировал ситуацию президент «Урала» Григорий Иванов

Ранее стало известно об отмене товарищеских матчей «Левски» с «Краснодаром» и «Спартаком». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.

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33 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Curforia
Игорь, просьба. Не имейте дела с российским сайтом и решайте проблемы в Эстонии. Заранее спасибо!
Издеваешься? Россия это минимум 95% смысла существования "новикова" и ему подобных.
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Александра Александрова
Ответ Игорь Новиков
Не многовато ли тех, кто не хочет иметь дела с Россией? Может, это все-таки повод задуматься, что сам что-то не так делаешь, не?
Кто не хочет иметь дела с Россией, пусть идёт лесом и не имеет ! Ты не хочешь ? Тогда, что тут делаешь ?
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Красная стрела
Ответ snork
Мы всё запад виним, а Болгария это запад? От нас отвернулись даже самые близкие страны, не только их правительства, но и простые люди, разве это не позор?
Отвернулись? А они когда- то поворачивались? Только если им чего-то надо.
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Sergey Tirikov
Братушки
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Яков Фридман
Ответ Curforia
Игорь, просьба. Не имейте дела с российским сайтом и решайте проблемы в Эстонии. Заранее спасибо!
А вне этого сайта с ним никто не захочет иметь дела, держат тут за особые качества, о которых неприлично говорить открытым текстом))
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snork
Мы всё запад виним, а Болгария это запад? От нас отвернулись даже самые близкие страны, не только их правительства, но и простые люди, разве это не позор?
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Иван Новиков
Почему Рубин сейчас играет с болгарским клубом, а другие отказываются?
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Stivi M.D.
Вс гришки иванова, который от и до оскароголовый, грех не бойкотировать
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Stivi M.D.
Ответ Curforia
Игорь, просьба. Не имейте дела с российским сайтом и решайте проблемы в Эстонии. Заранее спасибо!
🤡🤡 🧯 🧯 🔥 🔥
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fbd
Ответ FilinMD
Так а с чего удивление? Это время должно пройти. Не 6 месяцев и не год) Тут мироустройство меняется на глазах людей, о каком футболе вообще речь, когда такие события происходят масштабные, футбол по остаточному принципу
А что изменилось в мироустройстве за последний год?
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natetinain
Поговорка «Курица не птица, Болгария не заграница» родилась в 1960-1970-х гг., когда советским туристам стали активно выдавать путевки в эту дружественную страну. Там они чувствовали себя как дома: местные жители принимали радушно, языковой барьер практически отсутствовал, да и в целом атмосфера напоминала СССР.
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Balt
Ответ Фёдор Кузнецов
При этом другой болгарский клуб Берое прямо сейчас играет с Рубином
Ну так у Берое не таких ультрас как у Левски. Левски как ни крути это как Зенит в России. Только беднее и фанаты ещё больше влияние на решения клуба имеют.
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Wiley Fox
Уважение фанатам Левски

Это в России фанатов жулики и воры загнали фанатов за Можай, а в странах с демократией фанаты могут влиять на игроков, которые, уверен, хотели бы и заработать на играх с клубами из России
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Игорь Новиков
Не многовато ли тех, кто не хочет иметь дела с Россией? Может, это все-таки повод задуматься, что сам что-то не так делаешь, не?
Такой вопрос нам никогда не нравился, мы любим слова фейк ,значит это фейк )))))))
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Balt
Продолжайте наблюдение. До итоговой развязки дел всех этих ещё неблизко.
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Печалька, никто нелюбять нас, играть даже нехотять. Говарим ещё нас поддерживает пол мира)))))
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Фёдор Кузнецов
При этом другой болгарский клуб Берое прямо сейчас играет с Рубином
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FilinMD
Ответ Anton S
Фобия это боязнь. Явно тут нет никакой боязни. Ровно как и во всем остальном.
Вы правы, фобии нет, есть ненависть

А то, что фобии нет - это хорошо. Больше сюрпризов будет
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FilinMD
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Так а с чего удивление? Это время должно пройти. Не 6 месяцев и не год)

Тут мироустройство меняется на глазах людей, о каком футболе вообще речь, когда такие события происходят масштабные, футбол по остаточному принципу
+4
-2
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Curforia
Ответ Игорь Новиков
Не многовато ли тех, кто не хочет иметь дела с Россией? Может, это все-таки повод задуматься, что сам что-то не так делаешь, не?
Игорь, просьба. Не имейте дела с российским сайтом и решайте проблемы в Эстонии. Заранее спасибо!
+17
-8
+9
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Anton S
Ответ Дима Трепутин
Это русофобия или это другое ?
Фобия это боязнь. Явно тут нет никакой боязни. Ровно как и во всем остальном.
+4
-1
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All These Things I Hate
Ответ rarog
Спартакус 1984 под каждой новостью такого рода появляется. Странно конечно что такой горячий патриот не пользуется шансом доказать свою патритичность делом,и вместо этого сидит в комментах спортса
Новиков тож
+9
-3
+6
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инок
Комментарий удален
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pravdalup
болгары предатели,пусть Их турки растерзают
+3
-4
-1
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Дима Трепутин
Это русофобия или это другое ?
+1
-4
-3
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