Юран о «Спартаке»: «Нынешней команде не под силу стать чемпионом. Чтобы соперничать с «Зенитом», нужны новички уровня Вендела и Клаудиньо»

оценил шансы « » в борьбе за победу в Мир РПЛ.

– Какой «Спартак» вам нравится больше – или ?

– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.

Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня , , ! – сказал бывший главный тренер «Химок».

После 17 туров « », набрав 36 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице , отставая от « » на 6 очков.