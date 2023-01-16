Юран о «Спартаке»: «Нынешней команде не под силу стать чемпионом. Чтобы соперничать с «Зенитом», нужны новички уровня Вендела и Клаудиньо»
Сергей Юран оценил шансы «Спартака» в борьбе за победу в Мир РПЛ.
– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?
– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.
Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса! – сказал бывший главный тренер «Химок».
После 17 туров «Спартак», набрав 36 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.
Хотя вряд ли
ещё до 3 марта. Устали уже от подобных рассуждений ...
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