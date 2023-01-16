Юран о «Спартаке»: «Нынешней команде не под силу стать чемпионом. Чтобы соперничать с «Зенитом», нужны новички уровня Вендела и Клаудиньо»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Массимо Каррера Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Юран оценил шансы «Спартака» в борьбе за победу в Мир РПЛ.

– Какой «Спартак» вам нравится больше – Абаскаля или Карреры?

– Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу.

Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса! – сказал бывший главный тренер «Химок».

После 17 туров «Спартак», набрав 36 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.

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7 комментариев

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mnogokotin-
Ответ Tigo_Volchara93
Все что угодно говорят о «народной команде» кроме как выразить поддержку своему преданному болельщику актеру Назарову
а что с ним?
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Tigo_Volchara93
Все что угодно говорят о «народной команде» кроме как выразить поддержку своему преданному болельщику актеру Назарову
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Никому_никабельный
С Клаудинье, Венделом и Юран чемпионом станет.
Хотя вряд ли
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Vinsent Van Zandt
Юрану надо учиться и доказывать что он достоин тренировать игроков, хотя бы, уровня Рассказова )))
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Пако
Когда же наконец возобновится чемпионат!? Как долго
ещё до 3 марта. Устали уже от подобных рассуждений ...
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Никому_никабельный
И меня гт.
Добавил Юран
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Пользователь Huawei
А я думал, что перечисленые игроки и составляли костяк.
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