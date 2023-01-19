«Рассказов мог заиграть в Европе, например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял». Каррера о защитнике «Спартака»

Теги Спартак Крылья Советов Интер Милан премьер-лига Россия серия А Италия Массимо Каррера Николай Рассказов Футбол

Массимо Каррера высказался об игре Николая Рассказова.

25-летний защитник присоединился к «Крыльям Советов» на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил самарскому клубу подписать игрока «почти бесплатно».

«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ.

Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.

Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», – заявил экс-тренер «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь

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47 комментариев

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Dmitri Okounev
Один вопрос волнует: Рассказов перебегает Грановского?
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Demetrio-77
Ответ Михаил Хромаков
да ладно, у него лавка переполнена была. Вы еще Ломовицкого забыли
Точно и Ломовицкий
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E.V.P.
Ничего с ним не случилось, он сходу в основе Спартака стал привозить, а вся его перспективность была выдана авансом, который он заработал играя в молодежке
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redwhiteteam
Ответ Bartez1986
Справедливости ради, у Рассказова были действительно неплохие перспективы. Вряд ли Интер и Милан, но он не раскрыл свой потенциал, это обьективно. Не будешь ведь спорить, что и в Зените таких хватило. Условному Ходжаниязову (сравниваю по позиции) авансов тоже немало раздавали, а ничего не вышло
Согласен
После свадьбы Коля сдал
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Нонейм
Ответ King_X
Вот все ржут А ведь потенциально если б кто-то из известных игроков оказался бы в РПЛ, тож не факт, что не стал бы ходячим мемом Пашалича считали дном в Спартаке, а чел и в Аталанте, и в сборной тащит Рохо здесь был героем шуток, а потом аж в Юнайтед перешёл и играл какое-то время (потом вылетел из состава, но все же) Мб перейди Рассказов ещё до фейлов местных - реально мог бы стать средним добротным игроком То есть тренд в карьере может быть задан отдельным переходом, сейчас кажется чем-то нереальным, но кто знает, как сложилось бы Зинченко В МС на столько сезонов мало кто ждал, к примеру, или сказал бы кто-то заранее о переходе Шомуродова в Рому - посчитали бы поехавшим чувака Но сейчас заявление Карерры кажется абсурдным, да
Кто считал дном Пашалича? Был одним из лучших в Спартаке, не нужно ерунду такую писать. А Рассказов всегда играл как дно. Сейчас вместо него Маслов - такой же.
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Isa Babaev
Ответ Bartez1986
Справедливости ради, у Рассказова были действительно неплохие перспективы. Вряд ли Интер и Милан, но он не раскрыл свой потенциал, это обьективно. Не будешь ведь спорить, что и в Зените таких хватило. Условному Ходжаниязову (сравниваю по позиции) авансов тоже немало раздавали, а ничего не вышло
Перспективы и Рассказов - хороший анекдот 👍
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Михаил Хромаков
Ответ Demetrio-77
Не было у него никаких перспектив, было обычное желание болельщиков и фанатов разглядеть перспективу в собственном воспитаннике. Играл он одинаково слабо с первого до последнего матча. Просто к разным людям осознание этого факта доходит по-разному. А не было бы провальной игры с Лестером, так некоторые бы до сих пор от него бы фанатели. Та же история и с Максименко. Вообще спартаковская беда послероманцевского периода в том, что очень много безосновательных авансов выдаётся слабой молодёжи, которая занимает место мастеровитых игроков в составе, чтобы расти, а потом просто уходит. И всё по-новой.
Рассказов еще до Лестера поссорился с Тедеско и провалился в Туле
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Михаил Хромаков
Ответ Demetrio-77
Как раз одна из причин (я не говорю что главная) было то, что он притащил в основу одновременно Максименко, Рассказова и Игнатова. Даже у той команды запаса на игру без 2-3 игроков не хватило.
да ладно, у него лавка переполнена была. Вы еще Ломовицкого забыли
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Макс Шева
Просто поддержал парня который потонул на спад
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Dan Kennedy
Ответ King_X
Вот все ржут А ведь потенциально если б кто-то из известных игроков оказался бы в РПЛ, тож не факт, что не стал бы ходячим мемом Пашалича считали дном в Спартаке, а чел и в Аталанте, и в сборной тащит Рохо здесь был героем шуток, а потом аж в Юнайтед перешёл и играл какое-то время (потом вылетел из состава, но все же) Мб перейди Рассказов ещё до фейлов местных - реально мог бы стать средним добротным игроком То есть тренд в карьере может быть задан отдельным переходом, сейчас кажется чем-то нереальным, но кто знает, как сложилось бы Зинченко В МС на столько сезонов мало кто ждал, к примеру, или сказал бы кто-то заранее о переходе Шомуродова в Рому - посчитали бы поехавшим чувака Но сейчас заявление Карерры кажется абсурдным, да
Боюсь Рассказов не стал бы добротным игроком, ибо с головой беды. Достаточно его интервью послушать.

После его слов начинаешь понимать почему его даже новичок Денисов вытесняет из состава, который полузащитник, а не профильный игрок данной позиции. По этому если он и дальше деградировать будет и опуститься до ФНЛ(а может еще ниже) - вообще удивления ноль будет. Если бы он был самокритичен, требователен к себе - глядишь прогрессировал бы. Тот-же Зинченко талантливый, но и пахарь, готов играть на позиции левого защитника. Рисковал переходя в Сити, своей работой на тренировках доказал Гвардиоле и Артете что он готов подстраиваться, что ему не все равно. Именно в этом вся разница Александра с Николаем, по этому один хорошо по карьере идет, а другой деградирует не первый год.
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Demetrio-77
Ответ Bartez1986
Справедливости ради, у Рассказова были действительно неплохие перспективы. Вряд ли Интер и Милан, но он не раскрыл свой потенциал, это обьективно. Не будешь ведь спорить, что и в Зените таких хватило. Условному Ходжаниязову (сравниваю по позиции) авансов тоже немало раздавали, а ничего не вышло
Не было у него никаких перспектив, было обычное желание болельщиков и фанатов разглядеть перспективу в собственном воспитаннике. Играл он одинаково слабо с первого до последнего матча. Просто к разным людям осознание этого факта доходит по-разному. А не было бы провальной игры с Лестером, так некоторые бы до сих пор от него бы фанатели. Та же история и с Максименко.

Вообще спартаковская беда послероманцевского периода в том, что очень много безосновательных авансов выдаётся слабой молодёжи, которая занимает место мастеровитых игроков в составе, чтобы расти, а потом просто уходит. И всё по-новой.
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Valentin Kompaneytsev
Мог бы, но не заиграл. Вопрос - почему?
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Честный контроль
Рассказову надо было сразу после выпуска из академии Черенкова переходить в нормальный клуб, где его могли бы обучить играть в футбол. Сейчас столько времени потеряно, что уж не знаю, потянет ли он клубы высшей лиги. Обычно воспитанники этой академии в Воронеже оказываются или в Ярославле в ФНЛ. Выше не тянут. Тем более слоган и принцип работы академии Черенкова, написанный перед входом - Готовим игроков для ФНЛ.
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джинн
Каррера главным был в 16-18х в Спартаке, в Милане в то время понятно были проблемы, но не до такой же степени.
С 15 года начал наигрываться в основе нынешний капитан Милана Калабрия, основным был тогда Абате, игрок сборной. Смотрим на Рассказова и он в основе Спартака стал выходить в 2018, я так понимаю даже не при Каррере, так что очень странно, если такой одарённый футболист почему его Каррера не заигрывал с 16 года, как главным в Спартаке стал.
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Demetrio-77
Ответ evil
Понятно, почему Массимо без работы
Как раз одна из причин (я не говорю что главная) было то, что он притащил в основу одновременно Максименко, Рассказова и Игнатова. Даже у той команды запаса на игру без 2-3 игроков не хватило.
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dedushka
Рассказов уже принес огромную пользу в Европе. "Лестеру")
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Юрий Кечко
Ответ DoDidDone
Ну Каррера отчасти прав: основная проблема Рассказова в голове. То паника, то ступор, то непонятная расслабленность.
Все остальное идеальное же)))
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Иван Шуткин
Рассказов в Европе)) Если только Беларусь) Его обыгрывают все кому не лень , у нас в РПЛ , что тогда будет всЕропе
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Алексей Иванов
Ну да бегунок типо Хакими,но чего то ему не хватает,в первую очередь наверное концентрации
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Gladiator91
Если бы не два "но". Правая и левая нога.
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Мохнатый55
В Интере вряд ли, там Щенников забетонировал позицию.
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max bogomazov
Сейчас эксперты спортс ру все разложат по полочкам Массимо .
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Русский уравнитель
Позволял, позволял, да невыпозволил
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DoDidDone
Ну Каррера отчасти прав: основная проблема Рассказова в голове. То паника, то ступор, то непонятная расслабленность.
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Fallenstar
Помимо задатков, нужна ещё голова (нет, ещё здоровье, но мы сейчас не об этом).
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