«Рассказов мог заиграть в Европе, например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял». Каррера о защитнике «Спартака»
Массимо Каррера высказался об игре Николая Рассказова.
25-летний защитник присоединился к «Крыльям Советов» на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил самарскому клубу подписать игрока «почти бесплатно».
«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ.
Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.
Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», – заявил экс-тренер «Спартака».
В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
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После его слов начинаешь понимать почему его даже новичок Денисов вытесняет из состава, который полузащитник, а не профильный игрок данной позиции. По этому если он и дальше деградировать будет и опуститься до ФНЛ(а может еще ниже) - вообще удивления ноль будет. Если бы он был самокритичен, требователен к себе - глядишь прогрессировал бы. Тот-же Зинченко талантливый, но и пахарь, готов играть на позиции левого защитника. Рисковал переходя в Сити, своей работой на тренировках доказал Гвардиоле и Артете что он готов подстраиваться, что ему не все равно. Именно в этом вся разница Александра с Николаем, по этому один хорошо по карьере идет, а другой деградирует не первый год.
Вообще спартаковская беда послероманцевского периода в том, что очень много безосновательных авансов выдаётся слабой молодёжи, которая занимает место мастеровитых игроков в составе, чтобы расти, а потом просто уходит. И всё по-новой.
С 15 года начал наигрываться в основе нынешний капитан Милана Калабрия, основным был тогда Абате, игрок сборной. Смотрим на Рассказова и он в основе Спартака стал выходить в 2018, я так понимаю даже не при Каррере, так что очень странно, если такой одарённый футболист почему его Каррера не заигрывал с 16 года, как главным в Спартаке стал.