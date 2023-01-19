«Рассказов мог заиграть в Европе, например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял». Каррера о защитнике «Спартака»

высказался об игре Николая Рассказова.

25-летний защитник присоединился к «Крыльям Советов» на сборе в Турции. Ранее сообщалось, что « » предложил самарскому клубу подписать игрока «почти бесплатно».

«Когда я был в «Спартаке», был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ.

Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в « » или « ». Потенциал позволял.

Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», – заявил экс-тренер «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.