Каррера о том, кого бы купил в клуб Серии А: «Джикия и Промес. Если возьмешь на войну таких гладиаторов, они ее выиграют»

назвал игроков, которых пригласил бы в Серию А.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и . Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей.

Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», – заявил экс-тренер «Спартака».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Джикия и Промес были в составе московского клуба в сезоне-2016/17, по итогам которого красно-белые под руководством итальянского специалиста стали чемпионами России.

Каррера о болельщиках «Спартака»: «Их больше, чем фанатов «Зенита». Вообще больше всех в России»