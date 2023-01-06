Каррера о том, кого бы купил в клуб Серии А: «Джикия и Промес. Если возьмешь на войну таких гладиаторов, они ее выиграют»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Георгий Джикия Квинси Промес Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера назвал игроков, которых пригласил бы в Серию А.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей.

Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», – заявил экс-тренер «Спартака». 

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Джикия и Промес были в составе московского клуба в сезоне-2016/17, по итогам которого красно-белые под руководством итальянского специалиста стали чемпионами России.

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9 комментариев

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Артур Межаков
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После 17_ого жизнь закончилась,а ты не понял???
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Vinar
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Странно, что Зобу не упомянул. В период Карреры был топовым
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Михаил1970
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Каррера может возглавить клуб только Серии Ы
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Aleksander Naumow
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Прозвучало двухсмысленно🤔
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OldRedWhite
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Гладиаторы без полевого командира - деньги на ветер !
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Pok_Toholo
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Ну значит повестки им в руки и на передовую, а то поднадоела уже эта ситуация
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Tollie
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один ножами всех заатакует, второй дерзостью и хамством будет отгонять от своих ворот.
идеальная дрим тим для победы в Сериале🤡
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Михаил1970
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Ответ Пушка_Кутепова
Джикия сильный защитник ? Мне кажется средний .
Он не защитник, а гладиатор)
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Пушка_Кутепова
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Джикия сильный защитник ? Мне кажется средний .
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