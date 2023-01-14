Каррера о Соболеве в Италии: «В «Юве» или «Роме» он бы себя не проявил. Даже Кокорин в «Фиорентине» не заиграл – сильнейший российский футболист с безумными качествами»
Массимо Каррера оценил шансы форварда «Спартака» Александра Соболева заиграть в Серии А.
«Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.
Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Шестой миновал?
Но прошлогодний средненький Спартак дважды обыграл Наполи на тот момент идущий на 1 месте в Италии а Соболев делал дубль в ворота Наполи
Но говорить что Кокорин лучший российский игрок это уже за гранью наглости,у Кокорина вообще нету не каких качеств форварда! вообще не каких из него в детстве могли бы сделать кого то типо Марио Фернандеса всю игру бегать с одного конца поля до другого
Продавливать защитников Кокорин не может и никогда не мог,обыгрывать нормально один в один тоже,завершения на топовом уровне у него никогда не было,и он даже с метра в пустые мазал и не раз и за Зенит и за Сочи
Он играя в лучших клубах на позиции напа за сезон в РПЛ больше десятки никогда не забивал даже с учетом пенальти,десятку легко пробивали Смолов,Дзюба,Чалов,даже всякие Луценки и Агаларовы
Большинство из перечисленных и 20 за сезон забивали А Коко больше 10 никогда
И говорить что он лучший рос игрок просто смешно
Головин с его супер работоспособностью,мог бы легко играть в любом клубе мира,не в качестве лидера и завершателя атак а в качестве чернового игрока бегающего по 12+км за игру отбирающего мячи,пасующего ближнему легко
Карпин
Мостовой
Канчельскис
Аршавин.
Но любовь к кутежу и рукоприкладству до добра не доводит.