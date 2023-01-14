Каррера о Соболеве в Италии: «В «Юве» или «Роме» он бы себя не проявил. Даже Кокорин в «Фиорентине» не заиграл – сильнейший российский футболист с безумными качествами»

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Массимо Каррера Александр Соболев Футбол

Массимо Каррера оценил шансы форварда «Спартака» Александра Соболева заиграть в Серии А.

«Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.

Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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32 комментария

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Доктор Верховцев
Ответ Назар Игорь
Огласите весь список, пжалста.. Уверен, оглашение списка всех футболистов из России достойно проявивших себя в Европе много времени не займëт. Карпин Мостовой Канчельскис Аршавин.
Сначала Мостовой. Потом все остальные.
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Mark Safaniev
Ответ Доктор Верховцев
Предположим, что Кокорин играть и не собирался.
Как это не собирался ? Вон на Кипре попал в символическую сборную! Так что у Сашке все впереди!
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Йозе_Марино
По Хвиче времен игры в России тоже особо не сказать было, что он так себя проявит в недалеком будущем !
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Назар Игорь
Ответ Black Square
Каррера значит давно перестал смотреть наш чемпионат, Соболев прямо сейчас был бы в Ювентусе основным, при худеем раскладе крепким игроком ротации, он в разы сильнее Кина и ничем не слабее Влаховича, Соболев - Милик была бы убийственная связка, Кин на подмене, а Влаховича продать .
А кой тебе годик?
Шестой миновал?
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Алексей Иванов
Ответ Spaten
Жалко Саня Кокорин не воспользовался половиной своих качеств
А какие у него сильные качества напа расскажи?
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Faust Doc
Дельфин в любом чемпионате заиграет. Какая разница где нырять?
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Alexander Baskakov
Ответ Северный болельщик
Массимо проходимец. Как и виллаш-боаш, петржела. А Соболь вполне бы смог заиграть в Европе.
Обиделся ?🤣🤣🤣🤣
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Алексей Иванов
Соболев может и не проявил бы себя,зависит от того как бы он освоился в коллективе и как бы на него играли
Но прошлогодний средненький Спартак дважды обыграл Наполи на тот момент идущий на 1 месте в Италии а Соболев делал дубль в ворота Наполи

Но говорить что Кокорин лучший российский игрок это уже за гранью наглости,у Кокорина вообще нету не каких качеств форварда! вообще не каких из него в детстве могли бы сделать кого то типо Марио Фернандеса всю игру бегать с одного конца поля до другого
Продавливать защитников Кокорин не может и никогда не мог,обыгрывать нормально один в один тоже,завершения на топовом уровне у него никогда не было,и он даже с метра в пустые мазал и не раз и за Зенит и за Сочи
Он играя в лучших клубах на позиции напа за сезон в РПЛ больше десятки никогда не забивал даже с учетом пенальти,десятку легко пробивали Смолов,Дзюба,Чалов,даже всякие Луценки и Агаларовы
Большинство из перечисленных и 20 за сезон забивали А Коко больше 10 никогда
И говорить что он лучший рос игрок просто смешно
Головин с его супер работоспособностью,мог бы легко играть в любом клубе мира,не в качестве лидера и завершателя атак а в качестве чернового игрока бегающего по 12+км за игру отбирающего мячи,пасующего ближнему легко
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Alexander Baskakov
Ответ Black Square
Каррера значит давно перестал смотреть наш чемпионат, Соболев прямо сейчас был бы в Ювентусе основным, при худеем раскладе крепким игроком ротации, он в разы сильнее Кина и ничем не слабее Влаховича, Соболев - Милик была бы убийственная связка, Кин на подмене, а Влаховича продать .
Тебе сколько лет?
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Назар Игорь
Огласите весь список, пжалста.. Уверен, оглашение списка всех футболистов из России достойно проявивших себя в Европе много времени не займëт.
Карпин
Мостовой
Канчельскис
Аршавин.
+1
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Alexander Baskakov
Ответ Lunatic Insane
о каких таких "безумных" качествах Кокорина говорит Массимо?
О таких
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Faust Doc
Ответ Северный болельщик
Массимо проходимец. Как и виллаш-боаш, петржела. А Соболь вполне бы смог заиграть в Европе.
Разве что на кожаной флейте)))
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Северный болельщик
Массимо проходимец. Как и виллаш-боаш, петржела. А Соболь вполне бы смог заиграть в Европе.
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Black Square
Каррера значит давно перестал смотреть наш чемпионат, Соболев прямо сейчас был бы в Ювентусе основным, при худеем раскладе крепким игроком ротации, он в разы сильнее Кина и ничем не слабее Влаховича, Соболев - Милик была бы убийственная связка, Кин на подмене, а Влаховича продать .
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Mark Safaniev
Ответ Жил был пес
Соболь спокойно играл бы в Роме если бы дурака не валял
Типа Абрахам и Дзаньоло дно, поэтому соболь мог бы спокойно там играть🤣?
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Иван Тасминский
Так Кокорин в Кипре только в аренде, вот вернётся в Фиорентину и начнёт всех разносить!
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Lunatic Insane
о каких таких "безумных" качествах Кокорина говорит Массимо?
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Amalfitano
Ответ Пако
Неутешительное, даже удручающее мнение...
Да разве? Вполне себе реальность. Или для нас сюрприз, что игрок из второго клуба рпл не сможет закрепиться в Роме или Юве? Тот кто думает иначе, тот плохо разбирается в футболе.
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Арсений Элин
В Юве заиграть смог бы только один российский нападающий....АЛЕКСЕЙ САПОГОВ!!!)
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Жил был пес
Соболь спокойно играл бы в Роме если бы дурака не валял
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Winterburn
Ответ Spaten
Жалко Саня Кокорин не воспользовался половиной своих качеств
Зато второй половиной и стулом воспользовался сполна
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Доктор Верховцев
Ответ Нил Робертсон
Соболев не затерялся бы в UFC
Он бы падал от малейшего прикосновения и просил бы пенальти.
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Papa Bear
Если бы Кокорин относился к своей карьере серьезнее, можно было бы петь ему дифирамбы.

Но любовь к кутежу и рукоприкладству до добра не доводит.
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Amalfitano
Давайте будем честны. В Юве себя проявляют только лучшие среди лучших. В Роме по скромнее, но это не значит, что Соболев сможет там себя проявить. Соболев игрок уровня немецкого середняка. Не более. И то, если будет впахивать.
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Генадий Филимонов
Итальянское лобби продолжает продвигать Кокорина, как же они попилили бабло, молодцы
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