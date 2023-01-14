Каррера о Соболеве в Италии: «В «Юве» или «Роме» он бы себя не проявил. Даже Кокорин в «Фиорентине» не заиграл – сильнейший российский футболист с безумными качествами»

оценил шансы форварда «Спартака» заиграть в Серии А.

«Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.

Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал бывший главный тренер « ».