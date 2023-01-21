Мостовой о драке со «Спартаком»: «Зачинщику Промесу ничего не дали. А Барриоса в кучу замели и начали бить, за что ему 6 матчей?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Матч ТВ Родригао Шамар Николсон Футбол

Андрей Мостовой поделился мнением о драке в матче против «Спартака». 

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Давайте вспомним концовку сезона и, в частности, кубковый матч «Зенит» – «Спартак».

– Я с самого начала игры понял – и с одной, и с другой стороны идет такой накал страстей, что, наверное, чем-то это все закончится. Но не ожидал, что именно так и настолько!

Кстати, когда началась потасовка, я прям по центру остался. Тут куча, там куча, и я посередине, не знаю, куда бежать. В конце увидел, что Слава Караваев с Соболевым сцепились. Решил чуть помочь. А так – не знал, куда деваться. Залезу в кучу и что там делать (улыбается)?

– Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по 6 матчей дисквалификации. Сурово?

– Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали.

А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу замели и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать.

Например, Николсон с Родригао сильно подрались – им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику Промесу вообще ничего не дали, – сказал полузащитник «Зенита».

Глава КДК о том, почему Промеса не дисквалифицировали: «Не увидели оснований для санкций. Если бы Родригао не ударил, драка не началась бы»

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

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63 комментария

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Евгений Кузнецов
Мостовой тусит на Матч ТВ, постоянно критикует "Спартак", почти никогда не критикует "Зенит"... всё с ним ясно))
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Александр Баранов
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Valentin Kompaneytsev
Пора забыть ан, нет - не отпускает..
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Дмитрий9779
Ответ Kulver
Ага. А Родригао вообще танцевал. И за что его наказали?
Привет Kulver!Родригао больше всех заслужил матчей дисквы.Москалев упустил нити игры,в первом тайме надо было показывать ЖК Родригао и Пруцеву,а по эпизоду на 72-ой минуте вторая ЖК Родригао и КК Николсону показать за удушающий и удар вскользь кулаком по Ролригао и ничего не было бы в концовке.
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dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
Уголовники:Гулиев,Кокорина забрали себе,Промесу не одна статья на родине светит,товарищ Фетисов,напомника кто и за что убил Нечаеву?
абракадабра какая - то, вообщем как и твой клуб, который уже никто и не помнит в футбольном мире, а через десяток лет вообще не станет...
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Evil_Alastar
Ответ Merzus21
Промес кого-то бил? Барриос даже жёлтой за грязнейший фол не получил. И Промес ему просто высказал. Дальше ваши клоуны ногами в прыжке влетели...
Желтую получил))) Промес его толкнул)) как же вы любите все изворачивать и буквально врать…
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Игорь Замаруев
Ответ dimitrii36
уголовники севера учат законам Промеса, алкаголикам вообще слово не давали...
Ну ты и 🤡 дальше заголовка хоть читал?
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Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
уголовники севера учат законам Промеса, алкаголикам вообще слово не давали...
Уголовники:Гулиев,Кокорина забрали себе,Промесу не одна статья на родине светит,товарищ Фетисов,напомника кто и за что убил Нечаеву?
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Игорь Замаруев
Ответ Миша Михайлов
Согласен с Мостовым в том, что сроки дисквалификации должны быть разными. То, что сделал Малком не равно тому, что устроили Родригао с Николсоном. Или безумное выбегание Соболева со скамейки, которое ни в какие ворота не лезет , выделяется даже на фоне их драки. Не знаю, должны ли были давать дисквалификацию Промесу, но если уж вы (КДК) так показательно наказываете всех участников потасовки, то не наказывать одного из зачинщиков как минимум странно. Ни о каком заговоре не говорю, просто решение КДК выглядит так же непоследовательно, как и судейство в матче, которое и привело к случившемуся.
Промес и есть зачинщик драки. Барриос и Николсон разошлись миром, а потом данный уголовник стал героем матча. Весь матч его не было видно(как обычно в матчах против Зенита), а тут возник
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John W Creasy
Ответ Дмитрий9779
У судей Сухого и Москалева уже было несколько подобных "подумать"Да и игроков, видя какие наказания были до этого в Раменском можно понять,а вот почему КДК наплевал на решение ЭСК?Кстати,судьёй матча в Раменском был...Гончар,инспектор этого матча,который засчитывал гол рукой Баженова в ворота Зенита.
Уважаемый, вот память у болельщиков Зенита избирательная. Ну, что же вы не вспомнили, что Гончар, прежде всего тот судья, который засчитал подлый гол Андрюши Аршавина, который выбил мяч из рук Плетикосы? Наверное, вы забыли об этом?
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Alex Chernov
Хнык, хнык 🙃
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Вася Васильков
Провокатору Барриусу нужно было дать 15 матчей дисквалификации и фамилию поменять на Гапон. Спровоцировал и получил по заслугам
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Александр Поливенко
Ответ redbalance
Я думаю если бы там был Мостовой, его метелили бы обе команды, может быть и судьи.
Это не тот Мостовой. Это Андрюша питерский
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Slavick Nemkovsky
Нечего с наркокартелем связываться
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dimitrii36
когда одну команду из одного города, которого нет, постигнет участь Ювентуса, круг замкнется, простите меня болельщики старой сеньоры...
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Зубы Дзюбы
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Николсон и Родригао вообще жесть. Сразу вспомнил, как когда-то смотрел Рокки Бальбоа и Звёздные войны
Николсон первый не бил.
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Merzus21
Ответ Evil_Alastar
Барриос остановил атаку, хоть и жестковато. Так постоянно делают футболисты. Это игровой момент. Дальше уже ваш уголовник наехал. Хотя что ещё ожидать от спартаковца, объективность это не про вас. Вы Промеса выгораживаете постоянно, история с ножом и кокаином…хех
Промес кого-то бил? Барриос даже жёлтой за грязнейший фол не получил. И Промес ему просто высказал. Дальше ваши клоуны ногами в прыжке влетели...
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Kulver
Ага. А Родригао вообще танцевал. И за что его наказали?
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redbalance
Я думаю если бы там был Мостовой, его метелили бы обе команды, может быть и судьи.
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LOG MEG
Ответ John W Creasy
Родригао вообще сильный матч провел - раз 5 заблокировал удары Шамара: 2 раза в игре, и еще 3 раза он заблокировал удары Шамара собственным лицом.
Зато какой он ему подсрачник выписал)
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Wiley Fox
Ответ Алексей Крапивкин
Во всем виноват судья, нужно было дать жк в предыдущем моменте, когда барриос агрессивно сфолил на своей половине. Если ты не гасишь эмоции, то рано или поздно игроки закипят
Дать ЖК в Питере игроку зенита а матче со Спартаком?

Да ты иноагент минимум
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dimitrii36
уголовники севера учат законам Промеса, алкаголикам вообще слово не давали...
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Крапивкин
Во всем виноват судья, нужно было дать жк в предыдущем моменте, когда барриос агрессивно сфолил на своей половине. Если ты не гасишь эмоции, то рано или поздно игроки закипят
Так он дал ЖК Барриосу за фол на Николсоне.Виноват Сухой,который простил Николсона на 72-ой минуте и не позвал Москалева к монитору.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Hong Kil
Промесу дадут нормально, когда до него нидерландская прокуратура доберется.
Смотри чтобы до тебя и до болотных твоих не добрались Мало не покажется всем.
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Александр Поливенко
Если смотреть в корень (т.е. с чего начался этот конфликт), то именно Барриос и есть зачинщик. Так откровенно ударить по ногам, это по сути КК. Ну а так, да, согласен с Мостовым... Не нужно было при назначении дисквалификации гребсти всех под одну гребенку
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