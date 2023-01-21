Мостовой о драке со «Спартаком»: «Зачинщику Промесу ничего не дали. А Барриоса в кучу замели и начали бить, за что ему 6 матчей?»

поделился мнением о драке в матче против «Спартака».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, , Александра Селихова (был запасным), , Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Давайте вспомним концовку сезона и, в частности, кубковый матч «Зенит» – «Спартак».

– Я с самого начала игры понял – и с одной, и с другой стороны идет такой накал страстей, что, наверное, чем-то это все закончится. Но не ожидал, что именно так и настолько!

Кстати, когда началась потасовка, я прям по центру остался. Тут куча, там куча, и я посередине, не знаю, куда бежать. В конце увидел, что Слава Караваев с Соболевым сцепились. Решил чуть помочь. А так – не знал, куда деваться. Залезу в кучу и что там делать (улыбается)?

– Барриос, Малком и Родригао в итоге получили по 6 матчей дисквалификации. Сурово?

– Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали.

А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу замели и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать.

Например, Николсон с Родригао сильно подрались – им больше, а кому-то меньше. Скажем, … Грести же всех под одну гребенку… Кстати, зачинщику вообще ничего не дали, – сказал полузащитник «Зенита».

Глава КДК о том, почему Промеса не дисквалифицировали: «Не увидели оснований для санкций. Если бы Родригао не ударил, драка не началась бы»

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины