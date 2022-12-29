Абаскаль о драке с «Зенитом»: «Раздражение соперника было вызвано игрой «Спартака». Они чувствовали, что в прошлом году превосходили нас, а в этом все изменилось»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владимир Москалев Александр Селихов Малком Вильмар Барриос Александр Соболев Родригао Шамар Николсон Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак».

В ноябре «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. После финального свистка между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

– Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?

– Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год (в сентябре «Спартак» обыграл «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России со счетом 3:0 – прим. Sports.ru), думаю, это повлияло.

Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.

Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.

– Что еще произошло?

– Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки, – заявил главный тренер «Спартака» в интервью Relevo.

Гильермо Абаскаль: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
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Федотов правильно рыжего описал
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Сергей Бабиков
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Что он несёт клоун рыжий?
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ТрактоПоктер
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Раздражение было вызвано абсолютно нулевой реакцией судьи на кучу фолов со стороны спартаковцев ....
Результат - побоище
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prus_3
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Воистину говорю вам, кто бы не приходил в Спартак, все подвергаются разрушению психики пока окончательно не установленными методами воздействия на нее (борщ, спардух, способы психологического воздействия в культах и сектах)! Вот и Абаскаль...
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Гусейн Магомедрасулов
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Это было легендарно, что во время ЧМ, даже отстраненная РПЛ попала в инфополе. Показали настоящие эмоции. Это не одобрение, такое не должно происходить постоянно. Но иногда можно такое прощать, ведь это они делали от души, забыв про контракты, этику и т. д. Даже не хочется копаться в том кто виноват, кто зачинщик. Это гораздо лучше, чем раздвигание ног в еврокубках, когда российские футболисты выглядят как овощи
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Данко Лазович
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Три поражения из четырех матчей за сезон.
Что изменилось то?
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Данко Лазович
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Ответ lovec23
Рыжий радует , Спартак при нем играет в футбол а не мучается. По поводу драки виноватые есть и в зените и у нас . Так ,что все хорошо . С наступающим новым годом!!!
А где ты футбол то видел?
Даже дома у себя обосрались 2:1. Трусливо жались в штрафную и ждали пока Зенит два забьет))
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Sektor 33
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а 4:0 в каком году было?
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Злодей Спб
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Мне кажется раздражение игроков Зенита вызвано тем, что спартак приехал играть в автобус-автобус и злоупотреблял тактикой мелкого (и не очень) фолов, на которые судьи не реагировали.

Ничего принципиально в спартаке не изменилось, просто в отдельном конкретном матче он косплеил Торпедо -)

А сама по себе драка вызвана скотским поведением футболистов гостей на поле и за полем (Промеса в особенности), за которое пришлось наказывать "по понятиям", раз арбитры матча не разрулили.
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Чёрный Плащ˙
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Опять стандартное спартаковское "Рафик не виноват"
Годы идут, меняются игроки, тренеры, но дух всё тот же
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Vatikan
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Сейчас подгорит
Спартак чемпион!
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lovec23
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Рыжий радует , Спартак при нем играет в футбол а не мучается. По поводу драки виноватые есть и в зените и у нас . Так ,что все хорошо . С наступающим новым годом!!!
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Кто составил коспекты Лобановского?
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Этим соперником был Квинси Промес?
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