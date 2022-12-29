Абаскаль о драке с «Зенитом»: «Раздражение соперника было вызвано игрой «Спартака». Они чувствовали, что в прошлом году превосходили нас, а в этом все изменилось»
Гильермо Абаскаль высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак».
В ноябре «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. После финального свистка между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
– Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?
– Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год (в сентябре «Спартак» обыграл «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России со счетом 3:0 – прим. Sports.ru), думаю, это повлияло.
Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.
Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.
– Что еще произошло?
– Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки, – заявил главный тренер «Спартака» в интервью Relevo.
Гильермо Абаскаль: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»
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Результат - побоище
Что изменилось то?
Даже дома у себя обосрались 2:1. Трусливо жались в штрафную и ждали пока Зенит два забьет))
Ничего принципиально в спартаке не изменилось, просто в отдельном конкретном матче он косплеил Торпедо -)
А сама по себе драка вызвана скотским поведением футболистов гостей на поле и за полем (Промеса в особенности), за которое пришлось наказывать "по понятиям", раз арбитры матча не разрулили.
Годы идут, меняются игроки, тренеры, но дух всё тот же
Спартак чемпион!