Абаскаль о драке с «Зенитом»: «Раздражение соперника было вызвано игрой «Спартака». Они чувствовали, что в прошлом году превосходили нас, а в этом все изменилось»

Гильермо Абаскаль высказался о драке в матче « » – «Спартак».

В ноябре «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. После финального свистка между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, (был запасным), , Родригао и .

– Как вы восприняли случившееся в матче с «Зенитом»?

– Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, а с разницей в три мяча – впервые за 21 год (в сентябре «Спартак» обыграл «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России со счетом 3:0 – прим. Sports.ru), думаю, это повлияло.

Затем формат Кубка, который мне нравится, заставил нас снова встретиться друг с другом. «Зениту» нужно было обыграть нас со счетом 4:0, и я думаю, что по мере того, как шли минуты, начало расти раздражение. Затем оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую нужно осудить.

Мы пытались уйти от этого, но это было невозможно. Игрок «Зенита» пнул судью, пока тот раздавал карточки. Я осуждаю то, что произошло, но думаю, что их раздражение было вызвано нашим выступлением. Они чувствовали, что в прошлом году заметно превосходили нас, а в этом году все изменилось.

– Что еще произошло?

– Нас пытались столкнуть, но потом мы летели в Стамбул в одном самолете [с «Зенитом»], и все случившееся осталось на поле. Те, кто был неправ, заплатят за это, а мы должны извлечь из этого уроки, – заявил главный тренер «Спартака» в интервью Relevo.

Гильермо Абаскаль: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

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