Гаджиев о лучших игроках Мир РПЛ в 2022-м: «Из «Зенита» выделю Малкома или Барриоса, а если из «Спартака», то Промес»

Гаджи Гаджиев назвал лучших игроков чемпионата России в 2022 году.

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это « » или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из « », то .

Промес – молодец, мне кажется, он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно. Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучших игроков и Промеса», – сказал экс-тренер клубов Мир .

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