Гаджиев о лучших игроках Мир РПЛ в 2022-м: «Из «Зенита» выделю Малкома или Барриоса, а если из «Спартака», то Промес»
Гаджи Гаджиев назвал лучших игроков чемпионата России в 2022 году.
«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.
Промес – молодец, мне кажется, он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно. Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучших игроков Малкома и Промеса», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
1 комментарий