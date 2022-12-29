Гаджиев о лучших игроках Мир РПЛ в 2022-м: «Из «Зенита» выделю Малкома или Барриоса, а если из «Спартака», то Промес»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Квинси Промес Малком Вильмар Барриос Футбол

Гаджи Гаджиев назвал лучших игроков чемпионата России в 2022 году. 

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.

Промес – молодец, мне кажется, он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно. Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучших игроков Малкома и Промеса», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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1 комментарий

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Костя Паркер
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А лучший футболист в истории РПЛ Махач Гаджиев
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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