Гендиректор «Истанбула» о контракте для Смолова: «Ничего об этом не знаю»
Генеральный директор «Истанбула» опроверг информацию об интересе к Федору Смолову.
Сообщалось, что турецкий клуб предложил нападающему «Динамо» контракт на 2,5 года.
«Истанбул» предложил Смолову контракт? Я об этом ничего не знаю», – сказал Мустафа Эрогут.
Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах. С подробной статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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