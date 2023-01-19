Гендиректор «Истанбула» о контракте для Смолова: «Ничего об этом не знаю»

Генеральный директор «Истанбула» опроверг информацию об интересе к .

Сообщалось, что турецкий клуб предложил нападающему « » контракт на 2,5 года.

« » предложил Смолову контракт? Я об этом ничего не знаю», – сказал Мустафа Эрогут.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах. С подробной статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.