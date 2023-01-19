Гендиректор «Истанбула» о контракте для Смолова: «Ничего об этом не знаю»

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Генеральный директор «Истанбула» опроверг информацию об интересе к Федору Смолову.

Сообщалось, что турецкий клуб предложил нападающему «Динамо» контракт на 2,5 года. 

«Истанбул» предложил Смолову контракт? Я об этом ничего не знаю», – сказал Мустафа Эрогут.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах. С подробной статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Pertinax Gandi
Ну так центральные СМИ Турции об этом и не пишут. Это в Твиттере какая-то движуха у них по поводу Смолова со стороны, местных "инсайдеров", местных карпов и нобилей.
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dimur
Ну вот узнал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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