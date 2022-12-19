Люк Уилкшир: «У Смолова были амбиции играть в «Милане», Кокорин тоже мог уехать в Европу. Многие не готовы, им там тяжело»

Люк Уилкшир рассказал, почему и не раскрыли свой потенциал.

– Ты помнишь Кокорина и Смолова молодыми. Какими они были в «Динамо»?

– Хорошие ребята. Смолов же сейчас снова в «Динамо» вернулся. Приятно, что воспитанники возвращаются в команду. А вообще, Кокорин и Смолов были главными талантами той команды.

– Кто был более талантливым?

– Они были примерно на одном уровне. Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше. Но тогда, в «Динамо», несмотря на юный возраст, они оба показывали фантастическую игру. Были очень уверенными на поле.

– Ты удивлен, что по итогу почти всю карьеру они провели в России?

– Когда я только пришел в « », у Смолова были амбиции играть в « ». У Кокорина же тоже были возможности уехать в Европу. Но надо понимать, что почти для всех русских игроков домашний чемпионат – фантастический. Ты играешь дома, получаешь хорошие деньги. И многие просто не готовы куда-то уезжать. Поэтому, как я и говорил, у русских футболистов при переезде в Европу возникают проблемы ментального характера. Им там тяжело, – сказал бывший защитник московского «Динамо» и сборной .

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