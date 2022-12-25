Агент Языджи: «Юсуф любит Россию, но о переходе в «Зенит» речи не идет»

Теги Зенит Лилль премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция Динамо Москва агенты Юсуф Языджи Футбол

Агент хавбека Юсуфа Языджи опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания.

Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе «Трабзонспора». Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом.

Сейчас цель Юсуфа – внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет», – заявил Адем Чебеджи.

Последовала реакция и со стороны генерального директора «Зенита» Александра Медведева: «Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев».

Как утверждает Sport24, интереса к полузащитнику не проявляет и «Динамо».

Со статистикой футболиста «Лилля», арендованного «Трабзонспором», можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Владимир Владимирович
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А лишним не был бы, рпл он знает не понаслышке
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Кеша
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Табаки , нет у вас методов против Кости Сапрыкина)))
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Arman FCSM
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Другими словами, у Языджи ещё достаточно бабла
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Кеша
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Все любят Россию . Только табаки скулят об обратном .
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Камбоджа Иванов
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Как утверждают СМИ, интереса к полузащитнику не проявляет и «Манчестер Сити».
+3
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