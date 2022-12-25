Агент Языджи: «Юсуф любит Россию, но о переходе в «Зенит» речи не идет»
Агент хавбека Юсуфа Языджи опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».
«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания.
Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе «Трабзонспора». Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом.
Сейчас цель Юсуфа – внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет», – заявил Адем Чебеджи.
Последовала реакция и со стороны генерального директора «Зенита» Александра Медведева: «Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев».
Как утверждает Sport24, интереса к полузащитнику не проявляет и «Динамо».
Со статистикой футболиста «Лилля», арендованного «Трабзонспором», можно ознакомиться здесь.
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