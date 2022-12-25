Агент Языджи: «Юсуф любит Россию, но о переходе в «Зенит» речи не идет»

Агент хавбека опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания.

Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе «Трабзонспора». Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом.

Сейчас цель Юсуфа – внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет», – заявил Адем Чебеджи.

Последовала реакция и со стороны генерального директора « » Александра Медведева: «Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев».

Как утверждает Sport24, интереса к полузащитнику не проявляет и « ».

Со статистикой футболиста « », арендованного « », можно ознакомиться здесь.