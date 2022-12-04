Сергей Пиняев: «Смолов – идол для меня в плане правильного общения и образования. Месси – как футболист»

рассказал, что в медийном плане равняется на .

«В этом плане всегда отмечаю Федора Михайловича Смолова, который очень правильно общается. Он очень хорошо знает и иностранный язык.

Если Месси для меня идол как футболист, то, наверное, Смолов – идол в плане правильного общения и образования.

Не могу сказать, что мы с ним друзья. Мы с ним общаемся, когда видимся. Есть общие темы для общения», – сказал хавбек «Крыльев Советов» в интервью клубной пресс-службе.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ