«Истанбул» предложил Смолову контракт на 2,5 года

«Истанбул» хочет подписать форварда « » .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий клуб предлагает Смолову контракт на 2,5 года.

Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, которая ведет дела Смолова, также отреагировал на новость об интересе « » к форварду «Динамо».

«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Федор игрок «Динамо». Но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах.