«Истанбул» предложил Смолову контракт на 2,5 года

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Герман Ткаченко Истанбул Футбол

«Истанбул» хочет подписать форварда «Динамо» Федора Смолова.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий клуб предлагает Смолову контракт на 2,5 года.

Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, которая ведет дела Смолова, также отреагировал на новость об интересе «Истанбула» к форварду «Динамо».

«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Федор игрок «Динамо». Но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах.

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24 комментария

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Sivka
Отличный вариант для Фёдора
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Wiley Fox
Ну горбатого лепить не надо

Смолов свою позицию по войне высказал и заднюю не давал

Его от кормушки ВТБ просто жулье убрать хочет
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Максим 1986
РПЛ стала донором для турецкой лиги
+2
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шлеп нога
Подтвердит свой идиотизм, если не уедет!
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Нейтральный критик
Ответ Никита Самарин
Если учесть, что у Динамо есть Тюкавин, то потеря Смолова не будет критичной.
Забавно, что Смолова взяли, чтобы закрыть проблему с нестабильным Тюкавиным.
+6
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Roman Pavlenko
Мне кажется, он 2,5 года - слишком рисково, лучше было бы 1+1 для турков
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Виталий Желтоусов
У динамиков и так молодая команда, а смолл системообразующий игрок. Так что хорошего для них ничего. Хотя...
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Cruel Snake
А почему нет? Федя уже съездил в Испанию, «Реалу» и «Барселоне» забил! Кто из нынешнего поколения таким похвастаться может? Сейчас вот может в Турции попылит
+6
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Рагнар Лодброк
Ответ omsk1716
А мне кажется у него получится.
Если получится я только рад буду
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DM.Man
Ответ Виталии Пархоменко
Пусть берут, он мешает нашей звёздочке Тюкавину Косте. Срать я хотел на его, и его отношению к СВО, у....д самозажиточный!!!!
Как он Косте мешает?
Абсолютно разного плана нападающие.
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omsk1716
Ответ Рагнар Лодброк
Дзюба уже показал уровень старичков рпл 😄 Но если зовут ехать надо 🔥
А мне кажется у него получится.
+8
-2
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Виталии Пархоменко
Пусть берут, он мешает нашей звёздочке Тюкавину Косте. Срать я хотел на его, и его отношению к СВО, у....д самозажиточный!!!!
+2
-3
-1
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Юрий Кечко
Турков на русских смотрю потянуло
Раньше только на Наташ, а теперь на футболистов )
+1
-3
-2
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Аталанта расправила плечи
Туркам уже надоели Наташки, они теперь на наших богатырей позарились?
+2
-2
0
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Никита Самарин
Если учесть, что у Динамо есть Тюкавин, то потеря Смолова не будет критичной.
+4
0
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Максим Семин
Кажется, это не лучшее решение. Может как Артёмка не пригодиться. А тут место в основе и хорошее отношение болельщиков.
+1
-2
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pvh-82
Ответ Bartez1986
Со штатными пенальтистами проблема?
Хотят увидеть паненку
+2
-2
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Данил Кублицкий
Феде надо соглашаться и переходить, уверен он ещё поиграет у них, это не Дзюбиньё! А у нас как раз Тюкавин будет железно иметь место в основе ! Удобно для всех будет
+1
-1
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Igorrr
Не хотелось бы. Критиковать его можно много и долго, но результат он тоже делает
+2
-2
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Рагнар Лодброк
Дзюба уже показал уровень старичков рпл 😄
Но если зовут ехать надо 🔥
+1
-5
-4
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kostyan89
Норм было б. Так и Тюка играть начнёт больше времени
+4
0
+4
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Temka Myasnikov
Джордан, твой выход)
0
-1
-1
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Екн Лор
Надо ехать. Истанбул не последняя команда в Турции, будет шанс ещё поиграть в еврокубках. Плюс по деньгам думаю предложат нормально
+32
-1
+31
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Bartez1986
Со штатными пенальтистами проблема?
0
-6
-6
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