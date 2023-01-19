«Истанбул» предложил Смолову контракт на 2,5 года
«Истанбул» хочет подписать форварда «Динамо» Федора Смолова.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Турецкий клуб предлагает Смолову контракт на 2,5 года.
Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, которая ведет дела Смолова, также отреагировал на новость об интересе «Истанбула» к форварду «Динамо».
«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Федор игрок «Динамо». Но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.
Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне у него 9 голов и 5 ассистов в 20 матчах.
Смолов свою позицию по войне высказал и заднюю не давал
Его от кормушки ВТБ просто жулье убрать хочет
Абсолютно разного плана нападающие.
Раньше только на Наташ, а теперь на футболистов )
Но если зовут ехать надо 🔥