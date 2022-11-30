Кукуян – Смолову об отмене гола Захаряна «Локо»: «Посмотришь на экране потом. Что я тебе, объяснять должен?»
РФС опубликовал переговоры судей на матче «Динамо» и «Локомотива» (3:1).
В видео попал эпизод, на котором слышно, как главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора и отмены гола Арсена Захаряна общается с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
«Федь, потом посмотришь, вообще без вопросов. Вратарю перекрывал [обзор]. Все. Посмотришь на экране потом. Что я тебе, должен объяснять?», – сказал судья.
Позже, при исполнении Арсеном Захаряном штрафного удара, арбитр вновь обратился к Смолову.
«Федя, раньше времени не беги. Видел, сейчас отменили гол где-то?» – пошутил Кукуян.
Кукуян – Захаряну во время матча с «Локо»: «Арсен, тебе, #####, 15 лет, а мне 40. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь. Играй в футбол»
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