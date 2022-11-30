Кукуян – Смолову об отмене гола Захаряна «Локо»: «Посмотришь на экране потом. Что я тебе, объяснять должен?»

опубликовал переговоры судей на матче и «Локомотива» (3:1).

В видео попал эпизод, на котором слышно, как главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора и отмены гола Арсена Захаряна общается с нападающим «Динамо» .

«Федь, потом посмотришь, вообще без вопросов. Вратарю перекрывал [обзор]. Все. Посмотришь на экране потом. Что я тебе, должен объяснять?», – сказал судья.

Позже, при исполнении Арсеном Захаряном штрафного удара, арбитр вновь обратился к Смолову.

«Федя, раньше времени не беги. Видел, сейчас отменили гол где-то?» – пошутил Кукуян.

Кукуян – Захаряну во время матча с «Локо»: «Арсен, тебе, #####, 15 лет, а мне 40. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь. Играй в футбол»