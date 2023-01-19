«Бенфика» подтвердила переход Тавареша в «Спартак»: «Трансфер согласован. Медосмотр – в ближайшие дни»

Спортивный директор «Бенфики» подтвердил скорый переход в « ».

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», – сказал Руй Педру.

Ранее стало известно, что московский клуб потратит на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты. Сообщалось, что «Спартак» будет платить португальцу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы.