«Бенфика» подтвердила переход Тавареша в «Спартак»: «Трансфер согласован. Медосмотр – в ближайшие дни»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Тавареш Футбол

Спортивный директор «Бенфики» подтвердил скорый переход Томаша Тавареша в «Спартак».

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», – сказал Руй Педру.

Ранее стало известно, что московский клуб потратит на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты. Сообщалось, что «Спартак» будет платить португальцу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы.

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59 комментариев

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Иван Шуткин
Посмотрим , может на это раз удачный трансфер защитника , со времен Видича , никого не было в защите фундаментального
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Рушан Оразов
Спартак отоварился товарищем Товарешем))
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Di Al
Пир во время чумы....
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Юрий Кечко
Ответ Олег Устименко
Я твой Господин!
Ты больше похож на человека который платит что бы на него пописали))
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semenoffp3trok
Ответ Egobrain junior
за 15-20 миллионов?
нет, и что теперь? Тиль, как оказалось игрок чисто для своей родины, Понсе и Айртон, прланы дороже чем брали, Жиго,закончил контракт, выиграл кубок и все
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-1
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Иван Правспарт
Однако, сумлеваюсь я.😃
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Fidelitas et virtus
Ответ Evengar
Ура товарищу Таварешу! 👍
Сразу вспомнил песню Эдуарда Сурового под названием : «спи же жена»
+1
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Олег Устименко
Ответ Юрий Кечко
Ну а кто ты такой мне запрещать куда то нос сувать?)) и что то комментировать
Я твой Господин!
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Anufriy
Хуже мевлиева... Это уж точно
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Egobrain junior
Ответ semenoffp3trok
а зачем им разрывать контракт и уходить бесплатно, Тиль, Понсе, Айртон, Жиго вполне себе за деньги ушли
за 15-20 миллионов?
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Юрий Кечко
Ответ Олег Устименко
Так и болей дальше в Европе нафиг ты в наше болото нос то свой суёшь?😳
Ну а кто ты такой мне запрещать куда то нос сувать?)) и что то комментировать
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semenoffp3trok
Ответ Egobrain junior
и Дуарте, и Тавареш могут так заиграть, что за 15-20 лямов уедут в ведущие европейские чемпионаты!(с) ты имел ввиду, разорвать контракт и уйти бесплатно?
а зачем им разрывать контракт и уходить бесплатно, Тиль, Понсе, Айртон, Жиго вполне себе за деньги ушли
+3
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+3
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Юрий Кечко
Ответ Stas Politik
Так пусть левого тоже возьмут. Никто не запрещает этого как бы делать. В лимит Спартак впишется,даже если больше 5 легионеров привезёт
Да я только за, больше легионеров больше желания смотреть этот закрытый чемпионат
Я насчитал сейчас 8 легионеров у Спартака , как раз ровно 5 ещё и могут
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
В этот раз покупают не кого попало а тех в ком заинтересован Абаскаль а это очень хорошо.
+8
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+8
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Макс Шева
" Скорый переход" звучит буд то бы его скоропостижно упаковали и сбагрили
0
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Stas Politik
Ответ Юрий Кечко
Да честно говоря левого бы лучше взяли , а Хлусевич бы спокойно играл на правом фланге под родную ногу Он неплох слева , ну справа был бы поинтереснее , это все таки не вингер что бы быть инвертированым, ну там ладно бы была задумка что у него есть дальний удар , и он в центр сваливается с фланга , но он ведь бьет как будто в лаптях играет
Так пусть левого тоже возьмут. Никто не запрещает этого как бы делать. В лимит Спартак впишется,даже если больше 5 легионеров привезёт
0
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0
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Олег Устименко
Ответ Юрий Кечко
Чему могу я завидовать если я в Европе болею за все команды одинакого? ( да даже за Спартак , очень рад был когда вышли из группы ле) Но своё отношение я объяснил выше ))) Самые надменные, лицемерные болельщики в совокупности с самыми большими позорами команды за последние 20 лет относительно других российских клубов ))) Мне забавно просто всегда тыкать статистическими фактами , смотреть как на это не могут ответить и агряться, даже ценой минусов )))
Так и болей дальше в Европе нафиг ты в наше болото нос то свой суёшь?😳
+1
0
+1
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Сергей Савостьянов
Как пойдет , главное чтоб прижился .
+2
0
+2
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Ильдар Фарукшин
Я и так люблю Спартак, но в этом что-то. Все на позитиве. Всё нравится что делают
+3
0
+3
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mnogokotin-
ждем!
+2
0
+2
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Уэмбли Стедиум
Просто так не переходит из клуба которая играет в ПО ЛЧ в Спартак.Лишний балласт ,вот и избавляются.Товарищу успеха в Спартаке
+1
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+1
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Юрий Кечко
Ответ Stas Politik
Любой попадающий по мячу игрок будет сильнее Рассказова. А в системе Бенфики вряд-ли пешеходов сохраняют на долгий срок и тем более выпускают играть в Лиге Чемпионов. С учётом дыры на правом фланге, для Спартака это будет далеко не самый плохой вариант из возможных.
Да честно говоря левого бы лучше взяли , а Хлусевич бы спокойно играл на правом фланге под родную ногу
Он неплох слева , ну справа был бы поинтереснее , это все таки не вингер что бы быть инвертированым, ну там ладно бы была задумка что у него есть дальний удар , и он в центр сваливается с фланга , но он ведь бьет как будто в лаптях играет
0
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Egobrain junior
Ответ Stas Politik
Любой попадающий по мячу игрок будет сильнее Рассказова. А в системе Бенфики вряд-ли пешеходов сохраняют на долгий срок и тем более выпускают играть в Лиге Чемпионов. С учётом дыры на правом фланге, для Спартака это будет далеко не самый плохой вариант из возможных.
в системе Бенфики вряд-ли пешеходов сохраняют на долгий срок(с)
так его и не сохраняют, а отдают в Спартак.
за баснословные 3 ляма.
знак качества?
+1
-3
-2
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Egobrain junior
Ответ Спартакус@немосколякус
Во первых этого игрока хотел Абаскаль - а он, после того, что сотворил с нашими Денисовым, Литвиновым, Пруцевым, Мелешиным, имеет полное право просить тех игроков кто ему нужен. И я думаю, что вполне и Дуарте, и Тавареш могут так заиграть, что за 15-20 лямов уедут в ведущие европейские чемпионаты!
и Дуарте, и Тавареш могут так заиграть, что за 15-20 лямов уедут в ведущие европейские чемпионаты!(с)
ты имел ввиду, разорвать контракт и уйти бесплатно?
+2
-3
-1
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Bonum Misanthrope
Ответ Evengar
Ура товарищу Таварешу! 👍
Рано,посмотрим на что он способен.
+1
0
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