«Бенфика» подтвердила переход Тавареша в «Спартак»: «Трансфер согласован. Медосмотр – в ближайшие дни»
Спортивный директор «Бенфики» подтвердил скорый переход Томаша Тавареша в «Спартак».
«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», – сказал Руй Педру.
Ранее стало известно, что московский клуб потратит на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты. Сообщалось, что «Спартак» будет платить португальцу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы.
Я насчитал сейчас 8 легионеров у Спартака , как раз ровно 5 ещё и могут
Он неплох слева , ну справа был бы поинтереснее , это все таки не вингер что бы быть инвертированым, ну там ладно бы была задумка что у него есть дальний удар , и он в центр сваливается с фланга , но он ведь бьет как будто в лаптях играет
так его и не сохраняют, а отдают в Спартак.
за баснословные 3 ляма.
знак качества?
ты имел ввиду, разорвать контракт и уйти бесплатно?