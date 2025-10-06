Шалимов об уходе из «Факела»: «Фанатов не устраивала игра и то, что мы мало забивали. Как только губернатор и руководство увидели напряжение, решили поменять тренера»

Игорь Шалимов объяснил уход из «Факела».

Тренер расторг контракт с клубом по соглашению сторон в конце сентября.

– Почему вы покинули «Факел»?

– Воронеж – единственный город, у которого болельщики играют огромную роль. Было потрачено много сил, чтобы создать такую атмосферу. И для клуба болельщики находятся на первом месте.

Болельщики в Воронеже имеют право быть недовольными.

– Чем они были недовольны?

– Не устраивала игра и то, что мы мало забивали.

– В РПЛ ведь тоже такого не было.

– Это другое. Сейчас Первая лига. Я не виню себя в результатах, потому что мы старались. Не могу сказать, что нас устраивало 1:0 шесть раз подряд, а также тяжелые выезды.

Я был готов менять схему, перейти на три нападающих.

– Отставка случилась из-за качества игры?

– Да, не было ни одной победы в два и более мячей.

– Вы считаете, что болельщики Воронежа разбираются в футболе?

– По-своему, конечно, разбираются. У нас четыре нападающих, поэтому мы выбрали такую схему. Но она не очень ложилась под контроль мяча. Я не могу сказать, что нас это устраивало. Мы работали, старались, готовы были менять схему.

Поддержка была сумасшедшая, но, когда мы не забили ни одного гола с «Чайкой», был свист. На это посмотрели губернатор и руководство, и они были не согласны потерять болельщиков.

– Вы пробовали общаться с болельщиками, когда почувствовали первое недовольство?

– Я его не чувствовал.

– Вы ощущали, что что-то идет не так, несмотря на результат?

– Такие ощущения были. Нужно было менять схему, и мы были готовы к этому. Поменять игроков местами недостаточно, их нужно тренировать. У нас не было на это времени из-за выездных игр.

В Воронеже единение губернатора, руководства, болельщиков, команды и тренерского штаба. Как только они увидели напряжение, то решили в первую очередь поменять тренера. Болельщики превыше всего.

Я ни на кого не обижаюсь, я благодарен всем, – сказал тренер в эфире шоу «Это футбол, брат!»