Валерий Овчинников: «Зениту» нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Ну невозможно смотреть на 8 бразильцев в старте – и ладно бы еще нормально играли...»

Валерий Овчинников оценил игру бразильцев за «Зенит».

«Зениту » нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Однако где им найти пляж на Неве, ведь сейчас начнется зима?

Думаю, всем российским клубам нужно сделать акцент на наших футболистах. Ну невозможно смотреть на восемь бразильцев в стартовом составе. Ладно бы если бы они еще нормально играли. Хотя когда надо, они играют. Обратите внимание, как они показали, кто в доме хозяин, в матче с «Краснодаром », – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».