«Спартак» потратит на трансфер Тавареша около 3 млн евро, не считая зарплаты (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Тавареш деньги Футбол

«Спартак» потратит на трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики» около 3 млн евро.

Как сообщает Metaratings, в данный момент клубы обсуждают график и количество платежей.

Зарплата Тавареша в «Спартаке», в сумму трансфера не входит.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит Таварешу до 1,2 млн евро в год, не считая бонусов.

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22 комментария

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Мерген Морозов
Ответ Камбоджа Иванов
Стабильность: Тилль - 18 млн. Крал - 12 млн. Роша - 12 млн. Ханни - 8 млн. Аиртон - 7 млн. Мирзов и Ларссон - по 4 млн. Понсе - 3 млн. Кофрие - 2.5 млн.
А мевля урунов хендрикс почём? И помедленнее пожалуйста. Я записываю
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Стас Буланов
Ответ Никита Самарин
Молодой, перспективный защитник за небольшие деньги, неплохая сделка намечается.
Согласен с тобой полностью
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ЗЕНИТ65
А на лечение этого инвалида сколько?
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Камбоджа Иванов
Ответ ЦСКА на первом Месте!
фк коринтиас (спб) слово не давали.
Тут про Коринтианс шутят болельщики сборной латинской Америки с 2 сербами, казахом и Акинфеевым?

Не подскажете, сколько там легионеров сыграло в матче против Пари НН за ЦСКА?
Роша, Фукс, Медина, Гайч, Мойзес, Карраскаль, Мендес, Гаийч и Зделар.

А сколько воспитанников в ЦСКА сейчас, которые имеют постоянную игровую практику? Меньше, чем в Зените? Ой.
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Атакующий Юран
В сегодняшних условиях норм ценник 🔥
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ЦСКА на первом Месте!
Ответ Злодей Спб
Трансфер-то кровушкой оплачен. Вот тут в прессе пишут, что Лукоил поставлял топливо ВСУ со своих заводов в Болгарии. Не пора ли национализировать этих расхитителей народного достояния? https://neftegaz.ru/news/neftechim/766932-lukoyl-soobshchil-chto-vlasti-bolgarii-ne-prosili-ego-o-postavkakh-topliva-na-ukrainu/
фк коринтиас (спб) слово не давали.
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ЦСКА на первом Месте!
а как же Тарасовка, борщ, духъ, маладёж?
что то подсказывает мне, что фк мязко место в пердиве.
и стартовать они должны с минус 6 (шесть) очков.
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Камбоджа Иванов
Ответ Grey555
Стабильность, за 3 ляма купили, 1 лям зп, больше 3 лямов купили до 3 лямов зп, за 18 купил рекодная сделка, сделка века, зенит купио за 20, 30, 40 лямов это норм)
Стабильность:
Тилль - 18 млн.
Крал - 12 млн.
Роша - 12 млн.
Ханни - 8 млн.
Аиртон - 7 млн.
Мирзов и Ларссон - по 4 млн.
Понсе - 3 млн.
Кофрие - 2.5 млн.
+1
-2
-1
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Злодей Спб
Комментарий скрыт
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КИНОшник
Ответ Ебздрогыч
Если этот трансфер состоится, то менеджмент просто красавцы!
Красавцы, что покупают поломанного и нулевого игрока? Игнорируя наиболее перспективных?
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Камбоджа Иванов
Ответ Никита Самарин
Молодой, перспективный защитник за небольшие деньги, неплохая сделка намечается.
Перспективный с порванными крестами? Ок
+5
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здоровяк
Срубит денег на подписном бонусе и можно уезжать, приостанавливать контракт
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Камбоджа Иванов
Ответ Ебздрогыч
Если этот трансфер состоится, то менеджмент просто красавцы!
ХЗ, что там выдающегося в работе менеджмента. У чувака полгода назад рвались кресты, судя по статистике у него ощутимый спад, в том числе, и падение в цене до 2 миллионов. Остался год контракта с Бенфикой, которая на него не рассчитывает.
+4
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Grey555
Стабильность, за 3 ляма купили, 1 лям зп, больше 3 лямов купили до 3 лямов зп, за 18 купил рекодная сделка, сделка века, зенит купио за 20, 30, 40 лямов это норм)
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Марсель Хабибуллин
Ответ kemal_spartak
Неужели научились сделки проводить
Не только сделки проводить, но и избавляться от балласта, во всяком случае хочется на это надеяться. Правда настораживает травма крестов у Тавареша.
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А Спартак
Я не верю это не Спартак)
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Анатолий Юранов
Смотрел нарезку его игры. Дай бог, чтобы купили. Будет железный толк!
+5
-4
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Никита Самарин
Молодой, перспективный защитник за небольшие деньги, неплохая сделка намечается.
+16
-5
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Герман Ткаченко
Главное,чтобы восстановился и не сломался сразу.
+2
-1
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kemal_spartak
Неужели научились сделки проводить
+14
-3
+11
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Rasti
Товареша наш новый товарищ
+2
-3
-1
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Ебздрогыч
Если этот трансфер состоится, то менеджмент просто красавцы!
+38
-6
+32
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