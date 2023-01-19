«Спартак» потратит на трансфер Тавареша около 3 млн евро, не считая зарплаты (Metaratings)
«Спартак» потратит на трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики» около 3 млн евро.
Как сообщает Metaratings, в данный момент клубы обсуждают график и количество платежей.
Зарплата Тавареша в «Спартаке», в сумму трансфера не входит.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит Таварешу до 1,2 млн евро в год, не считая бонусов.
Не подскажете, сколько там легионеров сыграло в матче против Пари НН за ЦСКА?
Роша, Фукс, Медина, Гайч, Мойзес, Карраскаль, Мендес, Гаийч и Зделар.
А сколько воспитанников в ЦСКА сейчас, которые имеют постоянную игровую практику? Меньше, чем в Зените? Ой.
что то подсказывает мне, что фк мязко место в пердиве.
и стартовать они должны с минус 6 (шесть) очков.
Тилль - 18 млн.
Крал - 12 млн.
Роша - 12 млн.
Ханни - 8 млн.
Аиртон - 7 млн.
Мирзов и Ларссон - по 4 млн.
Понсе - 3 млн.
Кофрие - 2.5 млн.