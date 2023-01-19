«Спартак» потратит на трансфер Тавареша около 3 млн евро, не считая зарплаты (Metaratings)

«Спартак» потратит на трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики» около 3 млн евро.

Как сообщает Metaratings, в данный момент клубы обсуждают график и количество платежей.

Зарплата Тавареша в «Спартаке», в сумму трансфера не входит.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит Таварешу до 1,2 млн евро в год, не считая бонусов.