«Спартак» может предложить Таварешу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Тавареш деньги Футбол

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить защитнику «Бенфики» Томашу Таварешу.

Красно-белые могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Metaratings.

По данным источника, «Спартак» может купить Тавареша или взять его в аренду. Сделка может быть оформлена к середине января.

Ранее стало известно, что москвичи близки к подписанию защитника, не сыгравшего ни одного матча в текущем сезоне из-за разрыва крестообразных связок.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Так говорил Батистута
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может и не предложить (Metaratings)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Пупкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ФК Тамбов ему Тавареш
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quiet Dad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игрок после крестов по любому не выходит на свой 100% лучший уровень. Медицински доказано. Игрок без практики на серьезном уровне и после серьезнейшей травмы претендует на 1кк евро плюс бонусы.
Где такое ещё возможно?
Может его зовут Кевин Дюрант?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексий Бяконт
Барбожа присосался к педунским нефте-долларам!
не болей
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Злобный Конь
Раньше в российских клубах платили бонусы за участие в еврокубках, теперь будут платить легионерам за неучастие - в виде компенсации,лишь бы приехали... 😕
это еще в лучшем случае
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексий Бяконт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Барбожа присосался к педунским нефте-долларам!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раньше в российских клубах платили бонусы за участие в еврокубках, теперь будут платить легионерам за неучастие - в виде компенсации,лишь бы приехали... 😕
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий