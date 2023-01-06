«Спартак» может предложить Таварешу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings)

Стало известно, сколько « » готов платить защитнику «Бенфики» .

Красно-белые могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Metaratings.

По данным источника, «Спартак» может купить Тавареша или взять его в аренду. Сделка может быть оформлена к середине января.

Ранее стало известно, что москвичи близки к подписанию защитника, не сыгравшего ни одного матча в текущем сезоне из-за разрыва крестообразных связок.