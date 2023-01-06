Агент Барбоза об интересе «Спартака» к Таварешу после травмы «крестов»: «Надо покупать за минимальную сумму»

высказался об интересе « » к защитнику «Бенфики» .

— Молодой интересный, перспективный футболист, который не имел много возможностей играть в «Бенфике», его отдавали в аренды. Последние сезоны получились для него непростыми — и в Испании, и в Швейцарии. Может, в России он сможет показать себя, у него большой потенциал, он будет развиваться дальше. Если вы спросите меня, может ли он заиграть в «Спартаке» – думаю, что да.

— Но почти весь прошлый год он пропустил из-за разрыва крестообразных связок и восстановился только в конце декабря.

— Да, он лечился в «Бенфике». Но если «Спартак» будет его брать, то с прицелом на будущее. Он должен приехать, адаптироваться и в ближайший год, может быть, станет интересным игроком.

— Не получится так, что его возьмут, и он снова порвет «кресты»?

— В футболе все возможно. Все игроки проходят через травмы и восстанавливаются, так или иначе. Будем надеяться на лучшее. С точки зрения вложений в будущее, это интересный игрок. Но я не знаю, за сколько « » хочет его продать.

— У вас нет ощущения, что это некие агентские игры? Покупать игрока после такой травмы — это огромный риск.

— Поэтому надо очень хорошо покупать, за минимальную сумму. И потом надеяться, что в будущем он снова будет готов. Пока он не готов, если его возьмут, первый матч он сможет провести месяца через два-три, – сказал футбольный агент.