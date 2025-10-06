ЦСКА: «Акинфеев получил надрыв связок голеностопа, опасения о серьезной травме не подтвердились. Мусаев с растяжением задней поверхности бедра пропустит 14-17 дней»
Все трое приняли участие в победном дерби над «Спартаком» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Нападающий Тамерлан Мусаев был заменен из-за травмы уже на 7-й минуте, вратарь Игорь Акинфеев – на 61-й, а защитник Игорь Дивеев отыграл весь матч.
«Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьезной травме не подтвердились. Капитан ПФК ЦСКА уже начал проходить курс терапии – точные сроки лечения будут определены в течение недели.
Тамерлан Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении ПФК ЦСКА. Ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней. Он пропустит сбор национальной команды.
Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее 4-5 дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды», – говорится в заявлении ЦСКА.